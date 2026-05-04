Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque

El hombre arrestado (SSC)

Un hombre presuntamente implicado en el asesinato de tres personas en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Se trata de Donovan “N”, quien sería responsable de las muertes registradas el 29 de abril pasado en la en la calle Andador Toma de Torreón en Unidad Habitacional Francisco Villa.

“Fue detenido tras una persecución en la colonia #SanSebastián; se le aseguró un arma de fuego corta, ocho cartuchos útiles, más de 100 dosis de aparente marihuana y cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular”, es parte de lo informado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho el 3 de mayo.

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El funcionario detalló que la detención de Donovan “N” fue realizada como resultado de una persecución en la colonia San Sebastián, al sujeto le fue asegurada un arma de fuego corta, ocho cartuchos útiles y más de 100 dosis de presunta marihuana y cocaína.

De igual manera, le fue hallado dinero en efectivo y un celular.

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Los indicios asegurados (SSC)

Estaría relacionado con otro crimen

Además, Vázquez Camacho sostuvo que hay coordinación con la Fiscalía capitalina toda vez que el sujeto recientemente detenido estaría ligado con un homicidio registrado el 17 de abril, es decir 12 días antes del triple homicidio en Azcapotzalco.

“En coordinación con la @FiscaliaCDMX se realizan las investigaciones por su probable participación en otro evento de homicidio ocurrido el 17 de abril en la calle 06 de mayo de la misma demarcación”, compartió.

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Donovan “N”fue capturado luego de que agentes de seguridad se dieron cuenta que había un sujeto manipulando una mochila negra. El sospechoso corrió, lo que provocó una persecución que finalizó en la calle Privada de Acalotenco, de la colonia San Sebastian.

[@ssccdmx/Archivo]

Cruce de datos revela que estaría relacionado con dos actos de homicidio

Al joven de 19 años le revisaron la mochila, donde había un arma de fuego corta con ocho cartuchos útiles en el cargador, 58 bolsitas con una hierba verde similar a la marihuana, 48 envoltorios de papel color verde con una sustancia parecida a la cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular de alta gama.

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“Al hacer un cruce de datos, se supo que el detenido está posiblemente relacionado con el triple homicidio ocurrido el 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa; y también podría haber participado en otro evento de disparos ocurrido en 17 de abril en la calle 6 de Mayo, de la colonia San Sebastián”, destaca el reporte de la SSC.

Las imágenes publicadas por las autoridades muestran al sujeto detenidos y los diversos indicios que llevaba. Tras su captura fue llevado al Ministerio Público para que sea determinada su situación jurídica.

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