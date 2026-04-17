El pescado fácil de cocinar que ayuda a reducir el colesterol y mantiene la masa muscular

La inclusión de este pescado en la alimentación habitual proporciona proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos beneficiosos para la salud vascular y muscular, según recomendaciones de empresas y fundaciones especializadas en nutrición y cardiología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón se posiciona como una de las mejores opciones alimentarias para quienes buscan reducir el colesterol y preservar la masa muscular, según especialistas en nutrición y salud deportiva. Este pescado azul, sencillo de preparar y versátil en la cocina, aporta proteínas completas, grasas saludables y vitaminas que contribuyen al fortalecimiento muscular y a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Su consumo regular se asocia con una mejor recuperación muscular tras el ejercicio y una menor incidencia de lesiones.

De acuerdo con la organización líder en salud cardiovascular Fundación Española del Corazón, el salmón salvaje sobresale por su densidad nutricional y su bajo contenido en grasas saturadas. Esta variedad de pescado contiene aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega-3, como el EPA y el DHA, fundamentales para la reparación y el crecimiento muscular. Los expertos subrayan que incorporar salmón en la dieta ayuda a optimizar la adaptación del cuerpo al entrenamiento y a sostener la masa magra a largo plazo.

Beneficios del omega-3 para la recuperación muscular

Además, el salmón facilita el proceso de restauración muscular debido a su alto contenido en proteínas de calidad biológica. La presencia de leucina, un aminoácido que estimula la síntesis de nuevas fibras musculares tras la actividad física, resulta esencial para la reparación y el mantenimiento de la estructura muscular, lo que vuelve al salmón una opción recomendada para deportistas de diversos niveles.

La ingesta frecuente de este pescado azul proporciona nutrientes clave como el omega-3 y la vitamina D, elementos vinculados a la prevención de enfermedades cardiovasculares y al refuerzo de la estructura muscular en personas activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos omega-3 que contiene el salmón cumplen funciones relevantes en la reducción de la inflamación inducida por el ejercicio y en la mejora de la eficiencia con la que los músculos utilizan los nutrientes. El EPA y el DHA contribuyen al desarrollo de masa muscular magra y favorecen una recuperación más rápida, lo que permite retomar la actividad física de manera frecuente y con menor riesgo de sobrecarga.

Estos compuestos también ayudan a aliviar el dolor muscular posterior al entrenamiento. El consumo adecuado de omega-3 se relaciona con una menor percepción de fatiga y una mejor continuidad en las rutinas de ejercicio. Por esto, el salmón ocupa un lugar habitual en los planes de alimentación de atletas y personas activas.

El proceso de recuperación muscular no solo depende del entrenamiento, sino también de una dieta que aporte suficientes proteínas, grasas saludables y micronutrientes como la vitamina D. El salmón cubre estas necesidades y, además, fortalece los huesos, dado que la vitamina D mejora la absorción del calcio y disminuye el riesgo de lesiones asociadas al esfuerzo físico.

Control del peso y salud cardiovascular

El salmón aporta alrededor de 120 calorías por porción de 85 g, junto con una alta densidad nutricional. Esta característica lo convierte en una opción recomendable para quienes buscan mantener la masa muscular sin aumentar el porcentaje de grasa corporal. El equilibrio entre proteínas y grasas saludables contribuye a una mayor saciedad, energía sostenida y una composición corporal favorable.

La preparación sencilla y la versatilidad de este alimento facilitan su incorporación en rutinas dietéticas orientadas a la salud cardíaca y a la recuperación muscular después de la actividad física, según informes técnicos recientes (Adobe Stock)

Según la Fundación Española del Corazón, los pescados azules como el salmón, la sardina o el atún contienen omega-3 y ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. Los expertos recomiendan consumir entre 3 y 4 raciones de pescado azul a la semana, equivalentes a unos 125-150 g por ración. Esta frecuencia permite aprovechar los efectos positivos sobre el colesterol y la circulación sanguínea.

El salmón, a diferencia de otras fuentes animales, contiene menos grasas saturadas y un perfil graso más equilibrado. Su consumo frecuente se asocia con una disminución del colesterol LDL y una mejora de la salud vascular. Estas ventajas lo establecen como una alternativa conveniente tanto para personas deportistas como para quienes buscan evitar factores de riesgo cardiovascular.

Formas de consumo y recomendaciones prácticas

Para obtener beneficios al máximo, los especialistas sugieren incluir salmón en la dieta dos o tres veces por semana. Es recomendable combinarlo con carbohidratos complejos y verduras para lograr una comida completa y equilibrada. Puede prepararse al vapor, a la plancha o al horno, lo que facilita su incorporación en menús familiares y personales.

El pescado resulta adecuado para todas las edades, incluidos niños, gracias a su textura suave y a la facilidad para digerirlo. La diversidad de recetas y presentaciones permite adaptarlo a diferentes preferencias y necesidades nutricionales.

El salmón reúne proteínas, omega-3, vitamina D y bajo aporte calórico, lo que lo convierte en un alimento funcional para mantener la masa muscular, controlar el colesterol y proteger el corazón.