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Tras empatar ante Pumas, Jardine enciende la vuelta en CU: “No importa mucho en qué cancha juguemos”

América buscará sostener el ritmo competitivo en la eliminatoria

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(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

La ida entre Club América y los Pumas terminó en empate y dejó todo por definirse en Ciudad Universitaria.

El conjunto azulcrema se repuso de una desventaja de dos goles y rescató el empate con dos penales en la recta final del encuentro, correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2026.

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Jardine respalda al América de cara a la vuelta

(Alexander Ortiz / Infobae México)
(Alexander Ortiz / Infobae México)

El equipo dirigido por André Jardine estuvo abajo en el marcador durante gran parte del partido, hasta que en los últimos minutos logró empatar desde el punto penal con anotaciones de Henry Martín y Alejandro Zendejas.

Al término del encuentro, el entrenador se refirió al escenario del partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario y a la experiencia previa del equipo en ese inmueble.

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“Es una cancha que conocemos bien. Ya ganamos, perdimos y empatamos. Somos América. No importa mucho en qué cancha juguemos. Vamos a representar este club y este escudo con toda la energía y la personalidad que requiere, con ganas y determinación”, declaró.

Las Águilas llegan con bajas sensibles a la vuelta

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

De cara al siguiente compromiso, el técnico brasileño informó sobre el estado físico de algunos jugadores.

Cristian Borja tiene una lesión de rodilla, se habla del ligamento colateral medial. Esto exigirá por lo menos tres o cuatro semanas de recuperación, así que pierde la liguilla seguro”, señaló Jardine.

Por otro lado, en el caso de Sebastián Cáceres, el técnico indicó que aún no hay un diagnóstico definitivo.

“Lo de Cáceres es más complejo porque podría haber fracturas, aunque aún no se sabe exactamente en dónde. Dependiendo de la región, se puede jugar con protección o no; aún no se tiene certeza”, explicó.

Por otra parte, Brian Rodríguez no participó en la ida debido a molestias musculares, pero podría estar disponible para la vuelta.

“Lamentablemente, sintió incomodidad en el gemelo durante la semana. Nada que sea especialmente preocupante, pero meterlo hoy sería arriesgado. Nuestra expectativa es que ya pueda entrenar parejo con el grupo y seguramente estará en el partido de vuelta”, afirmó el entrenador.

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