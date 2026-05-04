Camila Fernández responde a quienes dicen que todo le llegó fácil por ser hija del ‘Potrillo’: “Un trabajo honesto”

Camila Fernández ha revelado detalles sobre su hospitalización de emergencia tras una cirugía de apendicitis. (Instagram: @camifdzoficial)

Durante la semifinal de Juego de Voces, Camila Fernández habló sobre su experiencia como mujer dentro de la industria musical mexicana.

Hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, la joven forma parte de una dinastía musical muy importante en México.

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¿Qué dijo Camila Fernández?

En entrevista con Infobae, Camila Fernández reconoció que el inicio de su carrera no fue sencillo.

“Sí me tocó antes, empezando, que la gente no creyera en mí, porque pensaba que estaba fácil para mí, que me lo estaban regalando todo y, pues, todo lo he hecho con mis manitas. Es un trabajo honesto, trabajo ya de once años".

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La intérprete compartió que espera que algún día su trayectoria sea reconocida, como ha sucedido con otros artistas dentro del medio.

Camila Fernández forma un corazón con sus manos durante el debut de "Juego de Voces: Hermanos y Rivales", donde comparte escenario con Alex Fernández y otras personalidades. (Instagram: @camifdzoficial)

Fernández destacó que, aunque hoy enfrenta menos obstáculos, persiste la necesidad de mantenerse vigente y cercana a su audiencia.

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“Una tiene que seguir adelante, seguir presente para que se haga notar, para seguir haciendo. Y esto es para hombres y mujeres, ¿sabes? Seguir haciendo tu fan base, tu comunidad, seguir estando presente y consciente de tu gente, tu público y seguir dando lo que está en ti, que te regala Dios, ¿no?”

Camila Fernández presenta su nuevo disco. (Instagram)

La cantante explicó que la perseverancia y la fe en sí misma han sido clave para superar momentos difíciles.

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“Nunca he dejado de creer en mí, la verdad. A veces han sido momentos difíciles en la vida, en la carrera, no te voy a decir que no, pero como todo, hay que tener esa tolerancia a la frustración, estas ganas de seguir adelante, estas ganas de reinventarte y de hacer a las mujeres orgullosas, ¿no?”.

Camila Fernández resaltó la importancia de ser un ejemplo de fortaleza para otras mujeres y para su hija. “Eso es como una de mis cosas que más me definen en mi proyecto, es ser una mujer fuerte, definir una mujer fuerte y ser una inspiración para todas las mujeres también, como lo es mi hija".

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