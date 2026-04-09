Por qué aparecen marcas de medias en las piernas y cuándo son una señal de alarma

La aparición de marcas solo en una pierna o con notoriedad desigual puede indicar trastornos circulatorios o insuficiencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las marcas de medias en las piernas suelen ser inofensivas y frecuentes. En la mayoría de los casos, no representan un riesgo para la salud. Sin embargo, especialistas citados por Huffpost señalan que es fundamental prestar atención si aparecen acompañadas de otros síntomas.

Por lo general, las marcas están relacionadas con la presión de la prenda, la retención de líquidos por consumo excesivo de sal, la deshidratación o por permanecer muchas horas en la misma posición. Si las marcas coinciden con hinchazón, coloración anormal, dolor o cansancio en las piernas, conviene considerar una revisión médica.

Katherine Teter, cirujana vascular en Nueva Jersey, explicó a Huffpost que esto es común, sobre todo en quienes trabajan en posiciones fijas durante su jornada. La acumulación de sangre en las extremidades, provocada por mantener las piernas hacia abajo durante horas, favorece la aparición de estas marcas.

Factores que influyen en la aparición de marcas

Por su parte, Brintha Vasagar, médica de familia en Wisconsin, indicó que incluso quienes no permanecen mucho tiempo sentados o de pie pueden notar estas marcas si las medias son muy ajustadas. Añadió que la deshidratación suele ser un factor frecuente, ya que propicia la acumulación de líquidos y la formación de marcas visibles en la piel.

Comidas con alto contenido de sal, según Teter para Huffpost, también incrementan la retención de líquidos y pueden provocar marcas tanto en las piernas como en otras partes del cuerpo.

Las marcas de medias en las piernas suelen ser inofensivas, pero la presencia de dolor o cambios de color alerta sobre posibles problemas venosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los casos no está asociada a enfermedades graves. Sin embargo, las especialistas advierten que ciertas situaciones ameritan una consulta médica. Cuando las marcas se acompañan de hinchazón persistente —con o sin medias—, se recomienda acudir al médico.

Otras señales que exigen atención son la pigmentación anormal cerca de los tobillos, venas varicosas prominentes, pesadez o dolor en las piernas. Estos síntomas suelen mejorar al elevar las piernas.

Señales de alerta que exigen consulta médica

Teter precisó que los problemas venosos descritos no suelen ser peligrosos, pero requieren tratamiento si causan molestias importantes. Si las marcas solo aparecen en una pierna o resultan mucho más notorias en un lado, la valoración de un especialista se vuelve indispensable.

Vasagar subrayó ante Huffpost la importancia de la simetría corporal: “Cuando hay una diferencia visible entre las piernas, este puede ser un indicador de un problema de salud”. Además, marcas que empeoran con el tiempo podrían asociarse a enfermedades renales o insuficiencia cardíaca.

Especialistas advierten que la hinchazón persistente y la pigmentación anormal cerca de los tobillos requieren valoración médica urgente

En los casos más graves, estos signos incluyen marcas profundas o persistentes, junto a síntomas como dificultad para respirar o problemas al dormir. Estos cuadros pueden estar vinculados a insuficiencia cardíaca y necesitan valoración médica oportuna.

Relación con problemas circulatorios y trombosis

Existe una creencia extendida de que las marcas de medias se asocian a problemas circulatorios o riesgo de coágulos. Según Teter, la trombosis venosa profunda rara vez se presenta solamente con estos signos.

Lo habitual es que los coágulos provoquen hinchazón considerable en la pierna o pantorrilla, dolor intenso y, en ocasiones, enrojecimiento. Si estos síntomas aparecen, es prioritario consultar a un médico. La evaluación específica puede requerir un ultrasonido.

La elevación de las piernas, una buena hidratación y pausas activas cada dos horas contribuyen a reducir las marcas y prevenir la hinchazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo general, las marcas aisladas vinculadas a calcetines ajustados o factores cotidianos no indican trastornos circulatorios graves, salvo si surgen de manera súbita y están asociadas a dolor intenso.

Medidas para evitar las marcas y cuidar la salud de las piernas

Elegir prendas cómodas es esencial. “Las mejores medias son aquellas que resultan confortables y se ajustan bien”, recomendó Teter en Huffpost. Las medias de compresión pueden ser útiles para quienes permanecen mucho tiempo de pie o sentados, ayudando a prevenir la acumulación de líquidos y a reducir la fatiga al final del día.

Teter contó que, como médica, utiliza con frecuencia esta alternativa porque pasa largas horas de pie en el quirófano y nota menos cansancio en pies y tobillos cuando los usa.

La trombosis venosa profunda raramente se presenta solo con marcas de medias, y generalmente se acompaña de dolor intenso e hinchazón considerable (Freepik)

Estas prendas también ayudan a quienes trabajan sentados durante varias horas seguidas. Vasagar aconsejó, además, caminar cada dos horas, elevar las piernas, cuidar la hidratación y vigilar la alimentación.

Si pese a estas medidas las marcas persisten o empeoran, o aparecen síntomas como hinchazón constante, se recomienda consultar a un especialista. “Si las marcas no desaparecen o se agravan, es conveniente consultar al médico”, explicó Vasagar a Huffpost.

La mayoría de los casos de piernas hinchadas o marcadas por calcetines están relacionados con hábitos cotidianos o el uso de prendas ajustadas. Preocupa únicamente cuando coinciden con otros síntomas, como dolor, cambios en la coloración o diferencias evidentes entre las extremidades, lo que indica la necesidad de evaluación médica.