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Presión arterial alta: cómo saber si la padezco y qué hacer ante síntomas fuertes

Según la Secretaría de Salud, más del 40% de los adultos hipertensos en México desconocen su diagnóstico, lo que aumenta el riesgo de daños severos en órganos vitales

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Ilustración minimalista de un corazón humano estilizado de color rojo, conectado a un manguito de tensiómetro azul y su medidor, sobre un fondo celeste.
Presión arterial alta: cómo saber si la padezco y qué hacer ante síntomas fuertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial alta, también llamada hipertensión, afecta a cerca de un tercio de la población adulta en México y el mundo. Se le denomina “asesino silencioso” porque, en la mayoría de los casos, no produce síntomas hasta que se presentan complicaciones graves.

Según la Secretaría de Salud, más del 40% de los adultos hipertensos en México desconocen su diagnóstico, lo que aumenta el riesgo de daños severos en órganos vitales.

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¿Cómo saber si tengo presión arterial alta?

  • Chequeos regulares: La única manera confiable de detectar la hipertensión es midiendo la presión con regularidad, ya sea en casa o en centros de salud. Los valores normales son menores a 120/80 mmHg. Se considera alta a partir de 130/80 mmHg y peligrosa si supera 160/110 mmHg en varias ocasiones.
  • Sin síntomas iniciales: La mayoría de las personas hipertensas no presenta malestares hasta que el daño ya está avanzado.
  • Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer hipertensión:
    • Edad avanzada
    • Sobrepeso u obesidad
    • Consumo elevado de sal
    • Estrés sostenido
    • Antecedentes familiares de hipertensión
    • Diabetes
    • Tabaquismo

¿Cuáles son los síntomas de una crisis hipertensiva?

Cuando la presión arterial se eleva a niveles peligrosos, pueden aparecer síntomas graves, como:

  • Dolor de cabeza intenso, especialmente en las sienes
  • Dolor de pecho intenso
  • Visión borrosa o aparición de manchas
  • Zumbido en los oídos (tinitus)
  • Mareos o debilidad
  • Dificultad para hablar o respirar

Ante la presencia de estos signos, la recomendación es buscar atención médica de urgencia de inmediato.

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Primer plano de un médico tomando la presión arterial a una mujer con un esfigmomanómetro y un estetoscopio en su brazo izquierdo
¿Cuáles son los síntomas de una crisis hipertensiva? Infobae / Difusión)

¿Qué hacer ante síntomas fuertes de presión alta?

En caso de una crisis hipertensiva (presión arterial mayor a 180/120 mmHg) acompañada de síntomas como dolor de pecho, dificultad para respirar, visión borrosa o debilidad, se debe:

  1. Solicitar atención médica urgente o llamar a una ambulancia.
  2. Mantener la calma y no automedicarse sin indicación médica.
  3. Sentarse o recostarse mientras llega la ayuda.
  4. Si se cuenta con medicación recetada para la presión, tomarla según las indicaciones previas del médico.
  5. Aplicar paños fríos en la frente o la nuca puede aportar alivio mientras se espera la atención profesional.

Cómo prevenir y controlar la hipertensión

La prevención y el control de la presión arterial alta requieren cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, medicación bajo supervisión médica. Las principales recomendaciones, avaladas por la Secretaría de Salud de México y la Mayo Clinic, incluyen:

  • Reducir el consumo de sal: Limitar el sodio a menos de 6 gramos por día (alrededor de 2.4 gramos de sodio).
  • Mantener un peso saludable: Controlar el peso con dieta balanceada y ejercicio regular.
  • Realizar actividad física: Al menos 30 minutos diarios de ejercicio moderado.
  • Alimentación saludable: Priorizar frutas, verduras y cereales integrales; evitar grasas saturadas y azúcares simples.
  • Evitar tabaco y alcohol: No fumar y limitar el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Controlar el estrés: Practicar técnicas de relajación y manejo del estrés.
  • Revisión médica periódica: Medir la presión arterial con regularidad, especialmente a partir de los 40 años o si se tienen factores de riesgo.

Consejos prácticos para la medición en casa

  • No fumar, tomar café ni hacer ejercicio al menos 30 minutos antes de la medición.
  • Sentarse en un ambiente tranquilo, con la espalda y el brazo apoyados a la altura del corazón.
  • Descansar cinco minutos antes de tomar la presión.
  • Usar un dispositivo automático validado.
Hipertensión
¿Qué hacer ante síntomas fuertes de presión alta? (Crédito: Freepik)

El control es posible

La hipertensión puede controlarse con disciplina, seguimiento médico y cambios sostenidos en el estilo de vida. La detección temprana es clave para evitar complicaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal. En México, existen guías y protocolos oficiales para su manejo y prevención, disponibles en la Secretaría de Salud.

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