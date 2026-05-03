Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya fue electo como gobernador en junio de 2021. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con armas por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa el pasado 29 de abril.

Estos señalamientos no son la primera ocasión en la que se ha relacionado al mandatario estatal con la organización criminal. Tras la detención en julio de 2024 en los Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel, el narcotraficante emitió una carta al Gobierno de México en la que aseguró que se trató de un secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, cometido cuando acudió a una reunión en la que también estaría Rocha Moya.

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Las declaraciones de “El Mayo” pusieron en el ojo público al funcionario, pero también provocaron que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores morenistas y otros funcionarios públicos, salieran a mostrar su respaldo al gobernador de Sinaloa, quien afirmó que se encontraba de viaje en EEUU cuando se planeó la reunión entre narcotraficantes, a la que sí asistió Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien fue asesinado ese mismo día y cuyo caso aún no se esclarece.

Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS. Su asesinato aún no se esclarece luego de que las autoridades estatales difundieron una versión falsa del crimen, argumentando que murió durante un robo en una gasolinera, lo cual la FGR negó después. FOTO: CARLOS SICAIROS /CUARTOSCURO.COM

Luego de una larga lista de señalamientos -entre los que también se encuentra el haber sido presuntamente apoyado por la facción de Los Chapitos para obtener la gubernatura en 2021-, las autoridades estadounidenses solicitaron la detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición, así como de nueve funcionarios sinaloenses a los que también se les acusó.

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Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que solo se trata de un proceso preventivo y no de un proceso judicial de extradición. El caso marca un parteaguas debido a que es la primera vez que se acusa a un gobernador en funciones, quien en caso de comprobarse su posible relación con el Cártel de Sinaloa podría ser enviado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.

¿Extradición o solo detención? El proceso que Rocha Moya podría enfrentar

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscalía General de la República (FGR) han señalado que las autoridades estadounidenses no han brindado pruebas consistentes sobre los posibles vínculos tanto de Rocha Moya como de los nueve funcionarios con el Cártel de Sinaloa, la solicitud de detención provisional está contemplada en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.

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De acuerdo con el proceso, a partir de ese momento se tiene un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición con pruebas suficientes, lo que lleva al inicio de una revisión judicial para que se determine si es posible o no.

La infografía detalla el proceso de extradición entre México y Estados Unidos, desde la solicitud inicial y plazos, hasta la revisión judicial, roles de la FGR y SRE, y los retos en casos de alto perfil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mandan una solicitud para extradición bajo del tratado y en esa solicitud tienen que poner bastante información. No nada más es una página o dos, es en realidad un expediente algo amplio y tienen que poner los delitos por los cuales se está acusado la persona, y la evidencia que tienen para enseñar que existe causa probable que la persona sí cometió el delito o delitos”, explicó Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien también detalló a Infobae México que esta solicitud de detención está contemplada en el proceso mismo de extradición.

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Primer gobernador en funciones que sería enviado a EEUU: dos ex mandatarios ya enfrentaron la justicia en ese país anteriormente

El caso de Rocha Moya es de suma importancia debido a que definirá el actuar de Sheinbaum frente a la corrupción en México.

En años anteriores, han sido procesados en Estados Unidos funcionarios como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien actualmente purga una condena de poco más de 38 años de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, solo dos ex mandatarios estatales han enfrentado la extradición y juicio en Estados Unidos.

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Se trata de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), quien fue el primero en ser extraditado a los Estados Unidos al ser acusado de narcotráfico y asociación delictuosa y, años más tarde, se sumó Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, acusado por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario.

Ambos habían finalizado el periodo correspondiente a sus cargos cuando fueron enviados a EEUU (2010 y 2017, respectivamente), pero Rocha Moya es el primero en ser acusado durante sus funciones como mandatario estatal.

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La posibilidad de una contrapropuesta por parte de Sheinbaum: no extradición, pero sí enfrentar la justicia

Un día antes de solicitar licencia temporal, Rocha Moya aseguró que no se adelantaría en la búsqueda por dejar el cargo estatal y esperaría el curso de las investigaciones. (Gobierno de Sinaloa)

David Saucedo, consultor en seguridad pública, detalló a Infobae México que el actuar de la presidenta Sheinbaum se trataría de un doble discurso en el que sí estaría enfocada en investigar a Rubén Rocha Moya y los nueve funcionarios acusados por EEUU, ya que también estaría detrás de su solicitud de licencia temporal.

“Por un lado, en materia discursiva, lo primero de la presidenta hizo, me parece, fue ir a la defensa de Rocha Moya, decir que no había pruebas, que no iba a permitir una violación a la soberanía, que el gobierno norteamericano no había presentado la documentación correcta, que no era procedente; pero en los hechos, me parece, por lo que tengo conocimiento e información que me he podido allegar, me parece que ella sí operó para lograr la renuncia de Rocha Moya y también la del alcalde de Culiacán”, afirmó en entrevista.

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Sobre un posible proceso de extradición en contra de Rocha Moya, el especialista señaló que las autoridades mexicanas tendrían en mente como contrapropuesta que sea procesado y sentenciado en México, así como los nueve funcionarios acusados.

“Esa es la contrapropuesta de México, pero yo no estoy seguro que acepten. Estoy casi seguro que van a insistir que Rocha Moya sea extraditado a los Estados Unidos”, aseguró.

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La posible colaboración con EEUU en caso de ser extraditado

El presidente Andrés Manuel López Obrador brinda su respaldo al Gobernador Rubén Rocha Moya, luego de que se diera a conocer a través de una carta difundida por el abogado de Ismael "Mayo" Zambada (actualmente preso en Estados Unidos), que su cliente fue emboscados en una supuesta cita con el mandatario estatal, a la cual también asistió Héctor Melesio Cuén Ojeda (quién fue asesinado),esto para resolver las diferencias en torno a la Universidad Autónoma de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

Mike Vigil dijo que Sheinbaum también estaría dispuesta a entregar a los funcionarios a las autoridades de los Estados Unidos en caso de que sean detectados posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Si ella mira que existe suficiente evidencia, yo estoy seguro que lo manda, pero tampoco creo que si mira que no hay suficiente evidencia y que esto es una cosa política, no lo manda. Yo creo que es cincuenta-cincuenta”, afirmó.

Sin embargo, en caso de tratarse de una extradición inminente en la que las autoridades de Estados Unidos comprueben sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, ¿Qué pasaría con Rubén Rocha Moya?

Los Chapitos: los posibles informantes y quienes podrían ser blanco de señalamientos

David Saucedo explicó que en caso de ser enviado a EEUU, el gobernador de Sinaloa con licencia sería hallado culpable de los delitos de narcotráfico y armas de los que se le acusa, pero buscaría colaborar con las autoridades de ese país.

“Va a dar datos adicionales acerca de la narcopolítica en México, quién más estaba enterado, qué tipo de vínculo había con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de qué otra manera el gobierno federal tenía vínculos con el narcotráfico. Él va a defenderse y también va a atacar a Los Chapitos, va a dar información acerca de sus actividades criminales”, afirmó.

(Infobae México/Jovani Pérez)

El especialista detalló que la información que habría permitido a los Estados Unidos llegar a una acusación formal en contra de Rubén Rocha Moya y los funcionarios sinaloenses, son los testimonios de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán": Ovidio Guzmán López y Joaquín, quienes son testigos colaboradores en ese país.

“Estados Unidos tiene el testimonio de Los Chapitos para acusar a Rocha Moya, ellos directamente están acusándolo de haberles dado dinero. Es decir, no es un testigo que lo vio, no es una transferencia bancaria, es un testimonio oral de Los Chapitos que están diciendo directamente que ellos sobornaron a Rocha Moya, y en la justicia americana, el testimonio oral tiene gran peso”, explicó.

Mientras se resuelve el caso, la Fiscalía General de la República mantiene abierta las investigaciones en contra de los diez funcionarios acusados por EEUU, además de que se mantiene a la espera de recibir pruebas contundentes por las autoridades de ese país para procesarlos en México, tal y como advirtió Sheinbaum tras la difusión de la acusación.