Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Los paquetes asegurados (FGR)

Tres sujetos fueron condenados a más de 20 años de prisión por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína y posesión de hidrocarburo, ambos ilícitos con la agravante de pandilla.

Se trata de Iván “N”, Óscar “N” y Miguel “N”, quienes fueron detenidos en agosto de 2023 en una embarcación que estaba a 193 millas náuticas al suroeste de Acapulco, Guerrero.

PUBLICIDAD

El informe de la Fiscalía General de la República (FGR) del 3 de mayo sobre la condena de 20 años, 11 meses y 29 días de prisión en el CERESO de Acapulco, así como una multa de 425 mil 230 pesos, y el pago de la reparación del daño en favor de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Parte de la droga asegurada (FGR)

La embrocación en la que viajaban contaba con dos motores fuera de borda y no llevaba matrícula, además de que en la misma fueron encontradas dos mil 387 kilogramos 270 gramos de clorhidrato de cocaína, además de 137 litros 808 mililitros de hidrocarburo.

PUBLICIDAD

Las personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Las imágenes compartidas por las autoridades muestran los diversos paquetes con las sustancias aseguradas.

“El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó las pruebas suficientes para obtener sentencia”, destaca el informe de la institución.

PUBLICIDAD

Aseguran más de dos toneladas de cocaína en Oaxaca, una afectación millonaria al crimen organizado

Por su parte, más de dos toneladas de cocaína fueron interceptadas aproximadamente 200 kilómetros de la costa de Oaxaca. Las autoridades mexicanas informaron que la droga estaba distribuida en 68 bultos negros y contenía más de 2 mil 100 paquetes, cuyo peso ministerial suma 2.145 toneladas.

El peso total del cargamento fue de 2.154 toneladas, según el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad. (Crédito: X | @GabSeguridadMX)

El cargamento fue localizado por efectivos de la Marina, quienes lideraron la operación junto a miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). por estas acciones no fueron reportadas personas detenidas.

PUBLICIDAD

La droga decomisada fue puesta bajo custodia judicial, abriéndose la investigación correspondiente para esclarecer los hechos tras el hallazgo de la droga en aguas del Golfo de Tehuantepec

El Gabinete de Seguridad estimó que la incautación representa una pérdida de 4.3 millones de pesos para los grupos criminales.

PUBLICIDAD

Por su parte, el pasado 30 de abril una persona extranjera fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que agentes de seguridad hallaron lienzos que tenían droga mezclada en la pintura.

Los lienzos fueron revisados a través del uso de tecnología con los que los uniformados detectaron una respuesta positiva a cocaína.

PUBLICIDAD