Falta de figuras, ausencia de competencia y presión de anfitrión: el desafío de Estados Unidos en el Mundial 2026 (AP Foto/Ronald Blum)

Aunque la selección de fútbol varonil de Estados Unidos asegura su participación en el Mundial de 2026 como coanfitriona, enfrenta desafíos por la falta de partidos de alto riesgo y la ausencia de figuras al nivel de las potencias mundiales, en palabras de su técnico, Mauricio Pochettino.

Estados Unidos, con una población de más de 342 millones de habitantes, será anfitrión en la Copa Mundial de la FIFA en 2026, pero su selección masculina no ha disputado partidos de clasificación de alto nivel, al quedar automáticamente inscrita como organizadora.

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Esta falta de competencia previa y el escaso arraigo emocional con el futbol desde la infancia figuran entre los principales frenos en el desarrollo del equipo varonil, según Pochettino, recientemente el estratega compartió su opinión sobre el panorama que enfrenta la selección de la barra y las estrellas en la próxima Copa Mundil; fue en entrevista con el podcast The Overlap donde compartió sus impresiones.

Clasificación automática y falta de ritmo competitivo

El entrenador argentino, de 54 años, tomó las riendas del combinado estadounidense en el verano de 2024, luego de su salida del Chelsea tras solo una temporada. Desde entonces, reconoce que el mayor reto ha sido la falta de partidos oficiales:

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Estados Unidos se prepara para ser anfitrión del Mundial 2026 ( REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

“Sabíamos que sería un problema cómo afrontar los partidos, porque ya nos hemos clasificado”, detalló el técnico. Los encuentros amistosos —catalogados por Pochettino como “los que juegas con tus amigos”— no brindan la presión ni el ritmo necesarios para competir al máximo nivel.

En los últimos meses, la selección estadounidense ha sufrido dos derrotas en cotejos de preparación ante las selecciones de Bélgica y Portugal, equipos de gran peso en Europa. Esta situación pone de relieve la urgencia de fortalecer la mentalidad competitiva y la capacidad de respuesta ante rivales exigentes.

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Rezago en la formación futbolística y ausencia de figuras

Pochettino enfatizó que uno de los factores que limitan el progreso de Estados Unidos es la tardía vinculación emocional con el futbol. En su experiencia, los niños estadounidenses desarrollan ese vínculo cuando tienen once, doce o trece años, a diferencia de países futboleros como Argentina, donde esa relación comienza incluso antes de caminar. Este rezago impacta la gestación de talentos de élite.

El técnico también apuntó que el entorno deportivo en Estados Unidos prioriza disciplinas como el baloncesto y el fútbol americano, relegando al fútbol a espacios escolares o privados. “Eso es un problema porque en Estados Unidos necesitas ir a una escuela, a una escuela privada, porque la relación se establece con el baloncesto, con el fútbol americano”, explicó.

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Pochettino enfatizó que uno de los factores que limitan el progreso de Estados Unidos es la tardía vinculación emocional con el futbol (AP Foto/Ashley Landis)

Como solución, Pochettino sugiere facilitar el acceso al balón y multiplicar los espacios para que niñas y niños aprendan jugando. Resalta que “el balón es el que enseña, no el entrenador”. Hasta ahora, ninguna figura varonil en el futbol estadounidense ha alcanzado el impacto mediático de referentes como Lionel Messi.

Desafíos y oportunidades de cara al Mundial 2026

Pese a los obstáculos señalados, Pochettino consideró que Estados Unidos podría tener un papel destacado en la próxima Copa del Mundo. Refiere el ejemplo de Marruecos, que llegó a las semifinales en Qatar 2022, para subrayar la importancia de la confianza: “¿Por qué no? Todo es cuestión de creer. Creo que en el futbol todo es posible”.

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El reto principal para Estados Unidos es conseguir que la actual generación varonil forje la pasión y la mentalidad competitiva que distingue a las grandes potencias, factores que podrían hacer la diferencia cuando inicie el Mundial en casa.