México Deportes

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez tras ser noqueado por David Benavidez

El castigo sufrido por el púgil mazatleco durante la pelea causó que fuera trasladado a un hospital para su valoración médica y descartar posibles fracturas

Guardar
Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez (IG/ @benavidez300)
Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez (IG/ @benavidez300)

David Benavidez noqueó a Gilberto Zurdo Ramírez la noche del sábado 3 de mayo, fue al sexto asalto que el Monstruo conectó una serie de combinaciones que dejaron sin respiro al mazatleco, con ello se llevó la victoria y se consagró en el peso crucero.

Sin embargo, en el contraste de la emoción por su victoria, en la esquina del Zurdo Ramírez se encendieron las alertas por el visible daño en el pómulo del peleador, ya que a lo largo de la pelea recibió un fuerte castigo en el pómulo muy cerca del ojo, por lo que el boxeador fue atendido de emergencia.

PUBLICIDAD

El estado de salud de Gilberto Zurdo Ramírez ha cobrado relevancia en la comunidad boxística luego de su derrota ante David Benavidez. La atención se centra en la condición del peleador mexicano, quien salió del cuadrilátero en camilla, con imágenes que evidenciaron su preocupación médica tras el contundente castigo recibido.

Fue en el sexto asalto que Benavidez mandó a la lona al Zurdo Ramírez, y con ello se consagró campeón de los pesos crucero (X/ @DAZNBoxing)

¿Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez?

Luego de que el boxeador de 34 años salió en camilla, fue trasladado a una clínica para su evaluación y diagnóstico. El Zurdo se encuentra bajo observación médica después de su enfrentamiento con Benavidez.

PUBLICIDAD

Fue trasladado al hospital con una inflamación marcada en uno de los pómulos, pero, según los reportes clínicos más recientes, no se detectaron fracturas y el boxeador mazatleco mantiene un buen ánimo. Su recuperación es monitoreada por el equipo médico, sin complicaciones mayores al momento.

El edema en el pómulo fue evidente en las imágenes televisivas, reflejó el rigor de los impactos recibidos. Los primeros exámenes médicos descartaron daños mayores y, aunque se registró una inflamación importante en el rostro, no se hallaron fracturas tras los estudios realizados en el hospital. Un portavoz de Golden Boy, promotora del Zurdo Ramírez, declaró que “está de buen ánimo y tiene el ojo inflamado. Por ahora no hay indicios de fractura”, lo que confirmó que la vigilancia médica permanecerá, al menos, durante las siguientes horas.

Así reaccionó Benavidez a la lesión de Gilberto Ramírez

David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)
Benavidez reaccionó a la lesión de Gilberto Ramírez (REUTERS)

Las reacciones posteriores al combate reflejaron preocupación y respeto. David Benavidez, tanto rival como amigo de Ramírez, expresó: “Me da mucha lástima verlo así. Es un muy buen amigo mío, pero así es el boxeo, no se juega”, en referencia a los riesgos que implica el deporte profesional.

Por su parte, Golden Boy reiteró que el boxeador mexicano permanece estable y sin indicios de lesiones graves, lo que permite anticipar un proceso de recuperación favorable. El equipo mantiene bajo observación constante la evolución clínica de Ramírez para asegurar su bienestar en las próximas jornadas.

Temas Relacionados

Zurdo RamírezDavid Benavidezboxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

El partido de ida en el Estadio Banorte generó una serie de reacciones en redes sociales por la intensidad del juego

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

El clásico capitalino regaló momentos emocionantes en la eliminatoria, el semifinalista se definirá en la cancha del Estadio Olímpico Universitario

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez tras noquear al Zurdo Ramírez

El nuevo monarca de los pesos crucero se animó a exponer sus nuevos argumentos para enfrentarse a Saúl Álvarez y por fin pactar la ansiada pelea

David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez tras noquear al Zurdo Ramírez

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Kimi Antonelli se llevó la victoria, afianzando su posición en el primer lugar del campeonato de pilotos, reflejo del gran momento que atraviesa el italiano en la máxima categoría

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Janelly Farías denuncia acoso: “Un Dt llevaba a las jugadoras al Table Dance y se bajaba los pantalones

La ex futbolista de Chivas, América y Juárez levantó la voz sobre uno de los entrenadores que la dirigió en Chivas

Janelly Farías denuncia acoso: “Un Dt llevaba a las jugadoras al Table Dance y se bajaba los pantalones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia decora su casa en honor a Julián Figueroa, en el que hubiera sido su cumpleaños 30: “Celebraré tu vida”

Maribel Guardia decora su casa en honor a Julián Figueroa, en el que hubiera sido su cumpleaños 30: “Celebraré tu vida”

BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

La teoría que conecta a Harry Potter y El Chavo del 8 que se viralizó en redes

Kenia Os recibe atención médica en Mérida por golpe de calor en pleno concierto

Muere Gloria Hernández, Señorita México 1969 y primera reina de belleza reconocida como ‘Miss Photogenic’ en Inglaterra

DEPORTES

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez tras noquear al Zurdo Ramírez

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Janelly Farías denuncia acoso: “Un Dt llevaba a las jugadoras al Table Dance y se bajaba los pantalones