Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez tras ser noqueado por David Benavidez

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez (IG/ @benavidez300)

David Benavidez noqueó a Gilberto Zurdo Ramírez la noche del sábado 3 de mayo, fue al sexto asalto que el Monstruo conectó una serie de combinaciones que dejaron sin respiro al mazatleco, con ello se llevó la victoria y se consagró en el peso crucero.

Sin embargo, en el contraste de la emoción por su victoria, en la esquina del Zurdo Ramírez se encendieron las alertas por el visible daño en el pómulo del peleador, ya que a lo largo de la pelea recibió un fuerte castigo en el pómulo muy cerca del ojo, por lo que el boxeador fue atendido de emergencia.

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El estado de salud de Gilberto Zurdo Ramírez ha cobrado relevancia en la comunidad boxística luego de su derrota ante David Benavidez. La atención se centra en la condición del peleador mexicano, quien salió del cuadrilátero en camilla, con imágenes que evidenciaron su preocupación médica tras el contundente castigo recibido.

Fue en el sexto asalto que Benavidez mandó a la lona al Zurdo Ramírez, y con ello se consagró campeón de los pesos crucero (X/ @DAZNBoxing)

¿Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez?

Luego de que el boxeador de 34 años salió en camilla, fue trasladado a una clínica para su evaluación y diagnóstico. El Zurdo se encuentra bajo observación médica después de su enfrentamiento con Benavidez.

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Fue trasladado al hospital con una inflamación marcada en uno de los pómulos, pero, según los reportes clínicos más recientes, no se detectaron fracturas y el boxeador mazatleco mantiene un buen ánimo. Su recuperación es monitoreada por el equipo médico, sin complicaciones mayores al momento.

El edema en el pómulo fue evidente en las imágenes televisivas, reflejó el rigor de los impactos recibidos. Los primeros exámenes médicos descartaron daños mayores y, aunque se registró una inflamación importante en el rostro, no se hallaron fracturas tras los estudios realizados en el hospital. Un portavoz de Golden Boy, promotora del Zurdo Ramírez, declaró que “está de buen ánimo y tiene el ojo inflamado. Por ahora no hay indicios de fractura”, lo que confirmó que la vigilancia médica permanecerá, al menos, durante las siguientes horas.

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Así reaccionó Benavidez a la lesión de Gilberto Ramírez

Benavidez reaccionó a la lesión de Gilberto Ramírez (REUTERS)

Las reacciones posteriores al combate reflejaron preocupación y respeto. David Benavidez, tanto rival como amigo de Ramírez, expresó: “Me da mucha lástima verlo así. Es un muy buen amigo mío, pero así es el boxeo, no se juega”, en referencia a los riesgos que implica el deporte profesional.

Por su parte, Golden Boy reiteró que el boxeador mexicano permanece estable y sin indicios de lesiones graves, lo que permite anticipar un proceso de recuperación favorable. El equipo mantiene bajo observación constante la evolución clínica de Ramírez para asegurar su bienestar en las próximas jornadas.

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