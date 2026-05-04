México

Gasolina en Ciudad de México: precio de la magna, premium y diésel este 4 de mayo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en el país

Guardar
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

Los precios de la gasolina dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean la cotización del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Dichos factores provocan que los costos de la gasolina y el diésel cambien constantemente tomando en ocasiones por sorpresa a los mexicanos.

PUBLICIDAD

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados de las gasolinas por estados y ciudades. Aquí están los de este 4 de mayo en Ciudad de México.

¿Cuándo cuesta la gasolina por litro?

El costo de la gasolina regular este día se encuentra en 23.801 pesos el litro en promedio.

PUBLICIDAD

Mientras que el valor de la gasolina premium de hoy se ubica en 28.486 pesos el litro en promedio.

Finalmente, el precio del diésel está en 27.722 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

El precio de la gasolina en 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Ciudad De México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 4 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 4 de mayo

Nuevo León: este es el precio de la gasolina hoy

El costo de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Nuevo León: este es el precio de la gasolina hoy

Cuál es el precio de la gasolina en México este 4 de mayo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días el costo de las gasolinas en México

Cuál es el precio de la gasolina en México este 4 de mayo

Cómo saber que tus niveles de testosterona bajan y qué hacer al respecto

El diagnóstico requiere pruebas y la orientación de un especialista

Cómo saber que tus niveles de testosterona bajan y qué hacer al respecto

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 4 de mayo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 4 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“Hay que juzgar menos”: Jorge D’Alessio cuestiona empatía en redes tras separarse de Marichelo

“Hay que juzgar menos”: Jorge D’Alessio cuestiona empatía en redes tras separarse de Marichelo

Temblor hoy 4 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Nacional de Magia México 2026: actividades, magos internacionales y todo sobre “The Great Magic Show”

Nodal revela planes musicales con Ángela Aguilar y le declara su amor en Chile: “Gracias por amar tanto a mi reina”

El consejo de Yuri a Ángela Aguilar tras polémicas y críticas en redes sociales

DEPORTES

Alineación indebida del América vs Pumas: polémica en la Liguilla 2026 podría eliminar a las Águilas

Alineación indebida del América vs Pumas: polémica en la Liguilla 2026 podría eliminar a las Águilas

Efraín Juárez afirma que Pumas fue superior ante el América: “solo hubo un equipo en el estadio”

Tras empatar ante Pumas, Jardine enciende la vuelta en CU: “No importa mucho en qué cancha juguemos”

Falta de figuras, ausencia de competencia y presión de anfitrión: el desafío de Estados Unidos en el Mundial 2026

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez tras ser noqueado por David Benavidez