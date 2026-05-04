Nodal revela planes musicales con Ángela Aguilar y le declara su amor en Chile: “Gracias por amar tanto a mi reina”

El cantante realizó su concierto en Chile y estuvo acompañado por de Aguilar, quien viajó con él durante la gira. (TikTok // IG: @angela_aguilar_)

La reprogramación del concierto de Christian Nodal en Chile este 3 de mayo, tras la cancelación inicial del 1 de mayo, sumó otra polémica al presente del cantante. El artista, una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana, atribuyó el contratiempo a dificultades logísticas fuera de su control, mientras su llegada con Ángela Aguilar acaparó la atención del público.

Durante el anuncio de la postergación, Nodal explicó que la decisión obedeció a la ausencia de sus músicos en Chile. El cantante aseguró que la empresa que lo representa, JG Music, descartó la contratación de un avión privado que habría permitido el arribo puntual del equipo. El artista sostuvo que las afectaciones climáticas también influyeron en la imposibilidad de realizar el show en la fecha original.

PUBLICIDAD

En medio de la polémica por la reprogramación de su recital en Chile, Christian Nodal se mostró cercano a sus fans y confirmó que tiene en mente grabar un álbum junto a Ángela Aguilar. (Instagram/Christian Nodal)

La cancelación generó malestar entre los seguidores chilenos, muchos de los cuales manifestaron su descontento en redes sociales. Versiones difundidas en estas plataformas sugirieron la supuesta falta de venta de boletos como motivo para reagendar la presentación, aunque esa información no ha sido confirmada por el entorno de Nodal. El cantante sostuvo que la situación “no estaba en sus manos” y mostró su molestia por las decisiones tomadas por terceros.

Nodal confirma planes de disco con Ángela Aguilar

En medio de la tensión por la reprogramación, la presencia de Ángela Aguilar junto a Nodal en los ensayos previos al concierto captó la atención de los asistentes. Durante una prueba de sonido a la que acudieron algunos fanáticos, Nodal se refirió abiertamente a sus planes musicales con la hija de Pepe Aguilar. “También para eso nos tenemos que preparar, tenemos que sacar un buen álbum juntos, tenemos que hacer muchas cosas para cuando eso pase, pero sí, también está en el plan”, afirmó el cantante ante los seguidores.

PUBLICIDAD

En medio de la polémica por la reprogramación de su recital en Chile, Christian Nodal se mostró cercano a sus fans y confirmó que tiene en mente grabar un álbum junto a Ángela Aguilar. (TikTok @Talent.mx1)

La relación entre ambos artistas se vio reforzada en el escenario. En el concierto realizado en el Movistar Arena, la audiencia pidió insistentemente que Ángela subiera al escenario, aunque ella permaneció a un costado. Nodal agradeció el apoyo del público y expresó: “Gracias por amar tanto a mi reina”, en referencia a su esposa.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando una pequeña fan subió a interpretar con él el tema “Dime cómo quieres”. Al finalizar la canción, el sonorense la condujo para que conociera a Ángela Aguilar, cumpliendo el deseo de la pequeña. “No la estoy raptando, quiere conocer a alguien especial y la voy a llevar a conocerla”, dijo el cantante ante la ovación de los presentes.

PUBLICIDAD