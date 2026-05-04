Nacional de Magia México 2026: actividades, magos internacionales y todo sobre “The Great Magic Show”

El Nacional de Magia México 2026 regresa a la zona metropolitana después de casi una década con un espectáculo internacional que reúne a ilusionistas de Argentina, Colombia, Perú, Corea, India y México en el Teatro Silver de Tlalnepantla. (Facebook Congreso Nacional de Magia 2026)

El Congreso y Campeonato Nacional de Magia México 2026 regresa a la Ciudad de México con una edición que reúne a campeones mundiales, latinoamericanos y artistas internacionales en el Teatro Silver de Tlalnepantla, Estado de México, los días 5, 6 y 7 de mayo.

El evento, avalado por la Sociedad Interamericana de Magos (SIM) y FISM FLASOMA, organismos internacionales de las artes mágicas, tiene como pieza central el espectáculo The Great Magic Show, una producción de gran formato que combina ilusionismo, mentalismo, comedia mágica e interacción con el público en funciones de aproximadamente dos horas, con recepción desde las 19:00 y show a las 19:30 horas.

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El regreso del Nacional de Magia a la CDMX después de casi una década

El mago Emir, subrayó que traer el evento de vuelta a la zona metropolitana fue el principal reto organizativo: “El mayor desafío es regresar la magia a la Ciudad de México o el área metropolitana, porque el último evento que se hizo a nivel nacional fue por ahí en 2016 o 2017 en la Ciudad de México; los demás han sido en Monterrey, en Oaxaca... Los han sacado de la ciudad”.

El Nacional de Magia México 2026 trae al Teatro Silver de Tlalnepantla tres noches de ilusionismo de gran formato con campeones mundiales y artistas de varios continentes.(Captura de pantalla Congreso Nacional de Magia)

El Teatro Silver, dentro del Centro de Convenciones Gran Recinto en Tlalnepantla, a un costado del complejo Mundo E, albergará tres funciones con elencos distintos cada noche, lo que convierte cada presentación en un evento irrepetible. Los boletos para The Great Magic Show están abiertos al público general.

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Campeones mundiales y figuras internacionales en el elenco

La alineación del espectáculo incluye al argentino Max Baiocchi, campeón mundial actual radicado en Italia desde hace más de 40 años; al colombiano Niza, campeón latinoamericano; al peruano Bruno Tarnecci, primer peruano en presentarse en el Magic Castle de Los Ángeles, con más de dos décadas de carrera y una gira reciente por 35 ciudades en China; y al mexicano Juan Carlos Rodarte, campeón del mundo. También participan la ilusionista estadounidense Jade, con un acto de magia china de tradición, y artistas de Corea, India y Argentina, entre otros.

Entre las figuras nacionales destacan Neo El Mentalista, referente del mentalismo en México; el mago André, director de producción e hipnotista; y el mago IAN.

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Emir explicó el proceso de selección: “Es una convocatoria para magos semiprofesionales y profesionales que deben cumplir ciertos requisitos. Los más jóvenes ya tienen dos o tres años y algunas competencias locales; es como un filtro de competencias locales para llegar a este punto”.

Para quienes inician, el camino pasa por las sociedades de magos. “Acercándose a las sociedades que existen dentro de México, dependiendo del estado en que se encuentren”, señaló Emir, quien también advirtió sobre la trampa de la autoevaluación: “Puede ser muy engañoso en qué punto te encuentras, porque la gente te aplaude, pero a lo mejor tu acto es bueno para el público pero muy poco para la experiencia de los magos”.

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1. El Teatro Silver de Tlalnepantla será la sede de The Great Magic Show los días 5, 6 y 7 de mayo, con campeones mundiales y latinoamericanos sobre el escenario en tres funciones abiertas al público general. (Facebook Congreso Nacional de Magia 2026)

El ganador del campeonato obtendrá un pase al Congreso Latinoamericano de Magia, lo que sitúa al Nacional como eslabón dentro del circuito continental del ilusionismo.

Por otro lado, el Nacional de Magia México 2026 incluye el programa Jóvenes Magos, una iniciativa dirigida a niños y adolescentes de 7 a 17 años que quieran dar sus primeros pasos en el mundo profesional del ilusionismo. En un salón exclusivo, los participantes aprenderán directamente de maestros internacionales a través de clases y conferencias diseñadas para su edad, en un ambiente rodeado de artistas y escenarios reales. La propuesta va más allá de un taller: busca que los asistentes vivan la experiencia completa de un congreso mágico como verdaderos magos.

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