Efraín Juárez afirma que Pumas fue superior ante el América: “solo hubo un equipo en el estadio”

(REUTERS/Henry Romero)

El empate entre el Club América y los Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 dejó la serie abierta rumbo a la vuelta en Ciudad Universitaria.

El conjunto azulcrema se repuso tras estar dos goles abajo y firmó el empate con dos penales en la recta final, a cargo de Henry Martín y Alejandro Zendejas.

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Juárez destaca el desempeño de Pumas tras la ida

(Alexander Ortiz / Infobae México)

Tras el encuentro, el técnico de los universitarios, Efraín Juárez, señaló que su equipo fue el que asumió la iniciativa durante el partido y destacó su propuesta en el terreno de juego.

“Yo por venir aquí a hablar de un espectáculo y que todo está bien, cuando evalúe el partido, yo no sé qué puedan pensar del otro lado, lo que puedo decir es que solo hubo un equipo en el estadio, se llamó Pumas”, afirmó.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Jordan Carrillo celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero

El entrenador también hizo referencia al desarrollo del juego y a la postura de su equipo durante los 90 minutos.

“Fuimos los que más jugamos, en un estadio imponente, podrán decir mil cosas, la evaluación, veas los 99 minutos, no puedes engañar y mentir, la realidad, es que adentro estamos en paz, pudimos ser ratoneros, es lo que me representa, lo que representa a la gente”, añadió.

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El partido de vuelta se disputará el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario.