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El consumo alto de sodio podría afectar más a hombres mayores que a mujeres: causas posibles de esta diferencia

Una investigación australiana advierte sobre la relación entre una dieta rica en sal y el deterioro cognitivo masculino, subrayando la importancia de elegir alimentos frescos en lugar de ultraprocesados para mantener la memoria en la tercera edad

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Hombre canoso de mediana edad con camiseta oscura, sentado a una mesa de cocina, se sujeta la cabeza con ambas manos, mirando hacia abajo, con papeles y gafas en la mesa.
El consumo elevado de sodio se asocia con un deterioro más rápido de la memoria en hombres mayores de 60 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consumo elevado de sal podría acelerar el deterioro de la memoria episódica en hombres mayores de 60 años, según un estudio australiano citado por Fox News Digital. La investigación, realizada a lo largo de seis años, señala que los hábitos alimenticios pueden influir en la rapidez con que las personas mayores pierden recuerdos personales y experiencias.

Un estudio llevado a cabo entre más de 1.200 adultos mayores de 60 años en Australia encontró que los hombres que consumen grandes cantidades de sodio presentan un descenso más rápido de la memoria episódica, mientras que en las mujeres no se observó esta relación. El exceso de sal, tradicionalmente vinculado con la presión arterial alta, podría ser también tener incidencia en el deterioro cognitivo, de acuerdo con los resultados obtenidos.

Los investigadores del Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle (AIBL) subrayaron que el consumo elevado de sodio impactó únicamente en la memoria de los hombres. El medio citado recogió las declaraciones de Samantha Gardener, autora principal del estudio y especialista en neurociencia de la Universidad Edith Cowan, quien aclaró: “No vimos ninguna relación entre la cantidad de sodio consumido y el deterioro de la memoria en mujeres”.

Diferencias entre hombres y mujeres en el deterioro de la memoria

Primer plano de las manos de un hombre agregando sal de un salero y con los dedos sobre un plato de pasta con vegetales. La cara no es visible.
Un estudio australiano destaca la importancia de limitar la sal para proteger la salud cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gardener detalló que los hombres reportaron una mayor ingesta de sodio que las mujeres, lo que podría explicar parte de la diferencia observada. Además, destacó como posible causa la mayor presión arterial diastólica presente entre los varones.

“El sodio desempeña un papel clave en la regulación de la presión arterial”, remarcó Gardener. Una presión elevada es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular y la enfermedad de Alzheimer.

El estudio es de carácter observacional y la información sobre el consumo provino de cuestionarios alimentarios. Esto, según los autores, supone ciertos márgenes de error en los datos. Además, sólo se evaluó el sodio contenido en alimentos y bebidas, sin considerar la sal añadida durante la cocción o en la mesa.

El consumo de sodio como posible factor de riesgo en la salud cerebral

Un bol de cerámica de color claro, visto desde arriba en diagonal, lleno de una mezcla variada de frutos secos y arándanos rojos deshidratados, sobre una mesa de madera clara.
Sustituir snacks ultraprocesados por alimentos naturales puede beneficiar la salud cerebral y renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la nutrióloga Erin Palinski-Wade, consultada por el medio, estos resultados refuerzan la importancia de controlar la ingesta de sodio tanto para la salud cerebral como para la salud cardíaca. Advirtió que el consumo elevado de sodio no sólo afecta la presión arterial, sino que puede tener repercusiones en la función cognitiva.

La mayoría del 80% del sodio consumido por adultos proviene de alimentos ultraprocesados y preparados, no de la sal que se agrega a la comida en casa. La recomendación de la guía alimentaria estadounidense es limitar la ingesta diaria a menos de 2.300 mg (alrededor de una cucharadita de sal de mesa), aunque la dieta diaria suele superar esa cantidad.

Los participantes, en su mayoría de origen caucásico, reportaron sus hábitos alimenticios a través de cuestionarios. Esto limitó la precisión del análisis, ya que el consumo de sal añadida durante la cocción no fue contemplado y tampoco se consideraron posibles cambios de patrones con el tiempo.

Alternativas y consejos para disminuir la sal en la dieta

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas sugieren leer etiquetas y optar por opciones bajas en sodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el sodio en la dieta diaria, la nutrióloga Tanya Freirich sugirió en Fox News Digital que una buena estrategia inicial es sustituir un snack ultraprocesado por una opción natural. Recomendó alimentos como frutas frescas, zanahorias con hummus, frutos secos bajos en sal y versiones con menor contenido de sodio de productos habituales.

Freirich expresó que reemplazar algunas comidas rápidas por alimentos preparados en casa puede disminuir la ingesta total de sodio de manera considerable. Palinski-Wade subrayó la importancia de leer etiquetas y priorizar productos frescos como verduras, semillas, legumbres y proteínas magras.

Ambas especialistas coinciden en que estos pequeños cambios pueden mejorar la salud cerebral, renal y cardiovascular a mediano y largo plazo. Según el enfoque del estudio recogido por el medio citado, la elección de alimentos menos procesados constituye una medida efectiva para reducir riesgos ligados con el consumo excesivo de sodio.

Aunque la investigación establece un vínculo entre el consumo alto de sodio y una mayor pérdida de memoria en hombres mayores, aún se requieren más estudios para definir de qué manera estas pautas alimenticias pueden ser implementadas para proteger la memoria a medida que se envejece.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El exceso de sal afecta la función cognitiva y la salud cardiovascular en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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