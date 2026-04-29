Naranjas y función renal: lo que hay que saber antes de incluirlas en la dieta

Especialistas indican que incluir una naranja diaria en la dieta contribuye a regular el tránsito intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La naranja se destaca por su alto contenido en vitamina C, fundamental para fortalecer las defensas y combatir infecciones. Además, aporta flavonoides con propiedades antiinflamatorias y protectoras del corazón, así como fibra, que mejora la digestión y proporciona una sensación duradera de saciedad. Cuando la naranja se consume entera, y no en jugo, la fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y a controlar el apetito.

Por otra parte, su elevado contenido de agua favorece la hidratación, aspecto clave para que los riñones filtren toxinas y mantengan el organismo en equilibrio. De acuerdo con especialistas de la revista de salud española SportLife, en personas con función renal saludable, incluir naranja en la dieta puede contribuir al correcto funcionamiento renal.

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Beneficios específicos para los riñones

Además, las naranjas contienen citrato, un compuesto natural que ayuda a prevenir la formación de cálculos renales. El citrato inhibe la cristalización de minerales en la orina, lo que reduce el riesgo de desarrollar piedras, especialmente las formadas por oxalato cálcico.

Quienes padecen insuficiencia renal crónica necesitan controlar cuidadosamente la cantidad de potasio de su dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte de potasio en la naranja también resulta relevante. Este mineral regula la presión arterial y el equilibrio de líquidos en el cuerpo, funciones directamente relacionadas con la salud de los riñones. En personas sanas, el potasio de una naranja diaria no representa riesgos y puede ser beneficioso para el sistema cardiovascular y renal.

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Precauciones en personas con enfermedad renal

Sin embargo, quienes padecen enfermedad renal crónica o insuficiencia renal deben prestar atención a la cantidad de potasio que consumen. Cuando los riñones no funcionan correctamente, su capacidad de eliminar el exceso de potasio disminuye, lo que puede provocar hiperpotasemia. Esta afección supone un riesgo grave, ya que altera el ritmo cardiaco y puede poner en peligro la vida.

Una naranja mediana aporta entre 230 y 250 mg de potasio. Por eso, para personas con problemas renales, los especialistas recomiendan limitar el consumo de naranjas, así como de otras frutas ricas en potasio como el plátano, la palta o aguacate y el melón.

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Nuevos hallazgos y recomendaciones internacionales

Un informe de la National Kidney Foundation de Estados Unidos destaca que los cítricos como la naranja también aportan ácido cítrico, que puede ayudar a reducir la excreción de calcio en la orina y, por tanto, disminuir el riesgo de cálculos renales recurrentes. Sin embargo, la entidad subraya la importancia de que los pacientes con insuficiencia renal consulten con un nefrólogo antes de modificar su ingesta de frutas, ya que el potasio presente en la naranja puede acumularse peligrosamente cuando la función renal está comprometida.

Además, la Fundación señala que las recomendaciones varían según el estadio de la enfermedad renal, el tipo de tratamiento y otros factores individuales, por lo que la supervisión médica es esencial al planificar la dieta de estos pacientes.

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Algunos compuestos presentes en los cítricos como la naranja ayudan a disminuir la cristalización de minerales que puede formar piedras en los riñones - crédito Freepik

El contexto de la dieta y la salud general

El impacto de desayunar naranjas depende, en gran medida, del estado de salud de cada persona y del contexto global de la dieta. En personas sanas, la naranja constituye un alimento beneficioso para la salud renal y cardiovascular, siempre que se consuma con moderación y dentro de una alimentación variada.

En cambio, para quienes deben controlar el potasio por una enfermedad renal, lo más recomendable es consultar con un profesional antes de incorporar naranjas de forma habitual en el desayuno. Así, se evitan complicaciones y se adapta la dieta al estado de salud de cada individuo.

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Desayunar naranjas puede ser una excelente opción para la mayoría de las personas, siempre que los riñones funcionen correctamente. Para quienes tienen enfermedades renales, es fundamental controlar la ingesta de potasio y ajustar la dieta según las indicaciones médicas.