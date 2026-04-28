EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de abril: caída de El Jardinero afectaría comunicación entre CJNG y Los Chapitos

Luego de la detención de Audias Flores Silva, El Jardinero, operador de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado lunes en Nayarit, comenzó a correr un rumor sobre que, presuntamente, Juan Carlos Valencia González, El 03, hijastro de Nemesio Osegura González, El Mencho, lo habría entregado a las autoridades.
El miércoles 27 de agosto de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo en la conferencia de prensa matutina que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, que no había una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la imposición de sanciones contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) involucrada en el caso de Chihuahua, donde murieron dos de sus agentes durante un operativo vinculado al hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas, y sostuvo que la responsabilidad recae en autoridades estatales por posibles violaciones a la Constitución mexicana.
El pasado lunes se dio a conocer que Audias Flores Silva, alias El Jardinero, un miembro de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había sido detenido tras un operativo de fuerzas especiales realizado en Nayarit.
La Secretaría de Marina (SEMAR) ejecutó este lunes un operativo de precisión: 120 efectivos de acción directa, cuatro helicópteros y aeronaves de inteligencia para detener a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio “El Mencho” Oseguera al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Luego de la Fiscalía General de la República (FGR) dio ‘carpetazo’ a la investigación en contra de varios líderes de la Iglesia la Luz del Mundo, este lunes un juez federal ordenó la reapertura del caso por el delito de delincuencia organizada tras detectar la falta de cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Cuatro mujeres fueron asesinadas tras ser atacadas con disparos de arma de fuego la noche del pasado lunes 27 de abril, en las inmediaciones del Mercadito Rafael Buelna, en Culiacán, Sinaloa.
Luego de la creación de una unidad especializada para investigar la muerte de dos agentes de la CIA tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua, la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva brindó mayores detalles acerca de la participación de los elementos estadounidenses, contradiciendo así las declaraciones realizadas por el exfiscal general, César Jáuregui Moreno.