EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de abril: caída de El Jardinero afectaría comunicación entre CJNG y Los Chapitos

Luego de la creación de una unidad especializada para investigar la muerte de dos agentes de la CIA tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua , la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva brindó mayores detalles acerca de la participación de los elementos estadounidenses , contradiciendo así las declaraciones realizadas por el exfiscal general, César Jáuregui Moreno.

Cuatro mujeres fueron asesinadas tras ser atacadas con disparos de arma de fuego la noche del pasado lunes 27 de abril, en las inmediaciones del Mercadito Rafael Buelna, en Culiacán, Sinaloa.

Luego de la Fiscalía General de la República ( FGR ) dio ‘ carpetazo ’ a la investigación en contra de varios líderes de la I glesia la Luz del Mundo , este lunes un juez federal ordenó la reapertura del caso por el delito de delincuencia organizada tras detectar la falta de cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

La Secretaría de Marina (SEMAR) ejecutó este lunes un operativo de precisión: 120 efectivos de acción directa, cuatro helicópteros y aeronaves de inteligencia para detener a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” , señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio “El Mencho” Oseguera al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

El pasado lunes se dio a conocer que Audias Flores Silva, alias El Jardinero , un miembro de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había sido detenido tras un operativo de fuerzas especiales realizado en Nayarit.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la imposición de sanciones contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) involucrada en el caso de Chihuahua, donde murieron dos de sus agentes durante un operativo vinculado al hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas, y sostuvo que la responsabilidad recae en autoridades estatales por posibles violaciones a la Constitución mexicana.

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