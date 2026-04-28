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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de abril: caída de El Jardinero afectaría comunicación entre CJNG y Los Chapitos

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16:55 hsHoy

¿Quién entregó a El Jardinero? La pista que refuerza la hipótesis de traición del CJNG, según especialista

El pasado lunes, Audias Flores Silva, El Jardinero, fue detenido en Nayarit

El Jardinero fue detenido por miembros de La Marina. Secretaria de Marina (SEMAR)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY
El Jardinero fue detenido por miembros de La Marina. Secretaria de Marina (SEMAR)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

Luego de la detención de Audias Flores Silva, El Jardinero, operador de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado lunes en Nayarit, comenzó a correr un rumor sobre que, presuntamente, Juan Carlos Valencia González, El 03, hijastro de Nemesio Osegura González, El Mencho, lo habría entregado a las autoridades.

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16:54 hsHoy

Caída de El Jardinero afectaría comunicación entre el CJNG y Los Chapitos, asegura experto

Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, señaló en entrevista para Infobae México que El Jardinero habría tejido una alianza entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a La Mayiza

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

El miércoles 27 de agosto de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo en la conferencia de prensa matutina que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, que no había una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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16:54 hsHoy

Sheinbaum descarta sanciones contra agencias de EEUU por caso de Chihuahua: atribuye esa responsabilidad a los gobiernos estatales

La presidenta reiteró que la presencia de agentes extranjeros en el operativo violó la legislación nacional; “No estamos para vigilar a los gobiernos estatales”

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este martes 28 de abril. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este martes 28 de abril. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la imposición de sanciones contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) involucrada en el caso de Chihuahua, donde murieron dos de sus agentes durante un operativo vinculado al hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas, y sostuvo que la responsabilidad recae en autoridades estatales por posibles violaciones a la Constitución mexicana.

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16:53 hsHoy

El Jardinero: así estafaba el operador del CJNG a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos

Recientemente, el Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó a Audias Flores Silva por encabezar una red de fraude con tiempos compartidos en el estado de Nayarit

Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue detenido el pasado lunes. (SEMAR)
Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue detenido el pasado lunes. (SEMAR)

El pasado lunes se dio a conocer que Audias Flores Silva, alias El Jardinero, un miembro de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había sido detenido tras un operativo de fuerzas especiales realizado en Nayarit.

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16:53 hsHoy

Captura de “El Jardinero” reaviva debate: “Ignorar la corrupción empodera a los cárteles del terror”, advierte exjefe de la DEA

El exfuncionario Derek Maltz exige atacar la corrupción que “protege a los cárteles”

Foto: Especial Marina
Foto: Especial Marina

La Secretaría de Marina (SEMAR) ejecutó este lunes un operativo de precisión: 120 efectivos de acción directa, cuatro helicópteros y aeronaves de inteligencia para detener a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio “El Mencho” Oseguera al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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16:52 hsHoy

Juez ordena a FGR reabrir investigación contra la Luz del Mundo por delincuencia organizada: señaló falta de cooperación con EEUU

Esta decisión se da luego de que las víctimas buscaron revertir el ‘carpetazo’ por parte de la Fiscalía General de la República

GUADALAJARA, JALISCO, 05JUNIO2019.- Feligreses de la congregación de la Luz del Mundo (LDM) acuden a la iglesia central ubicada en la colonia Hermosa Provincia, para orar por su máximo líder religioso Naasón Joaquín García, tras saber que fue detenido en Estados Unidos, acusado de trata de personas, producción de pornografía infantil, abuso sexual entre otros delitos que se le imputan. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM
GUADALAJARA, JALISCO, 05JUNIO2019.- Feligreses de la congregación de la Luz del Mundo (LDM) acuden a la iglesia central ubicada en la colonia Hermosa Provincia, para orar por su máximo líder religioso Naasón Joaquín García, tras saber que fue detenido en Estados Unidos, acusado de trata de personas, producción de pornografía infantil, abuso sexual entre otros delitos que se le imputan. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Luego de la Fiscalía General de la República (FGR) dio ‘carpetazo’ a la investigación en contra de varios líderes de la Iglesia la Luz del Mundo, este lunes un juez federal ordenó la reapertura del caso por el delito de delincuencia organizada tras detectar la falta de cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

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16:52 hsHoy

Sujeto asesina a cuatro mujeres en ataque directo afuera de mercado en Culiacán

Los hechos se registraron el pasado lunes minutos después de las 20:00 horas

Tras el ataque, autoridades acordonaron el lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. (Foto cortesía PNC)
Tras el ataque, autoridades acordonaron el lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. (Foto cortesía PNC)

Cuatro mujeres fueron asesinadas tras ser atacadas con disparos de arma de fuego la noche del pasado lunes 27 de abril, en las inmediaciones del Mercadito Rafael Buelna, en Culiacán, Sinaloa.

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16:51 hsHoy

Nueva investigación revela que agentes de la CIA sí participaron en hallazgo de narcolaboratorio en Chihuahua, pero no de manera activa

De acuerdo con la Unidad Especializada para indagar el caso, los elementos estadounidenses iban vestidos de civil y con el rostro cubierto la mayor parte del tiempo

El narcolaboratorio fue ubicado en el municipio de Morelos. Foto: Especial / CIA
El narcolaboratorio fue ubicado en el municipio de Morelos. Foto: Especial / CIA

Luego de la creación de una unidad especializada para investigar la muerte de dos agentes de la CIA tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua, la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva brindó mayores detalles acerca de la participación de los elementos estadounidenses, contradiciendo así las declaraciones realizadas por el exfiscal general, César Jáuregui Moreno.

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