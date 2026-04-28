El Jardinero: así estafaba el operador del CJNG a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos

Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue detenido el pasado lunes. (SEMAR)

El pasado lunes se dio a conocer que Audias Flores Silva, alias El Jardinero, un miembro de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había sido detenido tras un operativo de fuerzas especiales realizado en Nayarit.

Fue el propio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) quien confirmó dicha detención. Según lo señalado por el propio Harfuch, El Jardinero cuenta con una orden de apehensión en México y es buscado por autoridades de Estados Unidos, quienes solicitan su extradición. Antes de su captura, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares (MDD) por información que llevara a su localización.

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Así estafaba El Jardinero a ciudadanos estadounidenses

Cabe destacar que Audias Flores Silva fue recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro, por encabezar una red de fraude con tiempos compartidos en el estado de Nayarit.

Esta es la acción más reciente emprendida por el gobierno de Estados Unidos en contra de quien era considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Osegura Cervantes, El Mencho, quien fue abatido por el Ejército Mexicano el pasado mes de febrero durante un operativo en el que se buscaba capturarlo.

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El Jardinero sonaba como sucesor de El Mencho al frente del CJNG. Foto: Especial Marina

La información de Estados Unidos señala que Audias Flores tenía lugartenientes encargados de recaudar dinero obtenido en un centro de llamadas fraudulentas en Nayarit. Se trataría de Oscar Enrique Jiménez Tapia,“Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, “Tolin”.

El crimen cometido por esta red consiste en estafar a ciudadanos estadounidenses, principalmente personas mayores, con tiempos compartidos, por medio de call centers en México para viajar a Puerto Vallarta, en Jalisco o Bahía de Banderas.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó que el CJNG obtiene información de sus víctimas por medio de cómplices en los complejos turísticos que con esos datos contactan por teléfono o correo a las víctimas, y simulan que son agentes, abogados o representantes de ventas.

Las personas son atendidas por gente que domina bien el idioma inglés y simulan tener sedes en Estados Unidos de sectores de tiempo compartido, viajes, bienes raíces o servicios financieros.

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Los sujetos piden a sus víctimas pagar tarifas o impuestos por adelantado antes de recibir el dinero que les corresponde, pero esto no les llega y les exigen montos adicionales para culminar las transacciones.

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

El dinero se envía por medio de transferencias bancarias a cuentas en bancos y casas de bolsa en México.

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Sin embargo, la estafa puede continuar porque a veces los miembros del cártel se hacen pasar por firmas de abogados que les ofrece abrir procesos legales para recuperar el dinero perdido y en otras ocasiones se hacen pasar por funcionarios del gobierno, que les exigen pagar una multa, tras detectar transacciones sospechosas.

En esta red también están implicadas las empresas Kovay Gardens, Administradora y Comercializadora del Mar, Punto 54, High Land Park, Colinas Proyectos, Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria, VG Desarrollos De La Bahia, Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR, S. de RL de CV y Reef Administracion Avanzada.

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