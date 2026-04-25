Maru Campos anuncia unidad especial para investigar hechos en los que murieron dos agentes de la CIA

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa. (imagen ilustrativa) Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció este 24 de abril la creación inmediata de una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, donde murieron dos agentes de la fiscalía estatal y dos estadounidenses que presuntamente eran agentes de la CIA.

El anuncio fue hecho mediante una conferencia, un día después de la reunión que sostuvo con autoridades federales en la CDMX. Además, confirmó quien quedará a cargo de la unidad de investigación.

Campos Galván señaló que la nueva unidad concentrará e integrará las carpetas de investigación relacionadas con el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y otras drogas sintéticas más grandes del país, ubicado en la comunidad de El Pinal.

El narcolaboratorio se relaciona con la muerte de los agentes porque presuntamente regresaban de hacer diligencias en el sitio cuando tuvieron un accidente automovilístico y cayeron por un barranco.

La funcionaria detalló que ha dado instrucciones para que la nueva unidad recabe toda la información posible para esclarecer los hechos y garantizar transparencia en el proceso.

Wendy Paola Chávez Villanueva encabezará la investigación

La gobernadora designó a Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), para dirigir la unidad.

La fiscal realizó el anuncio acompañada por Wendy Paola Chávez, designada como encargada de la unidad de investigación. Crédito: Gobierno de Chihuahua

Campos Galván afirmó: “Esta unidad tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento del narcolaboratorio y de los hechos en los cuales perdieron la vida cuatro personas”.

Mientras se desarrolla la investigación, la titular del Ejecutivo estatal indicó que no habrá más pronunciamientos públicos desde su gobierno sobre el caso. Añadió que la fiscal Chávez Villanueva informará a la opinión pública sobre los avances en cuanto existan resultados concretos.

Ante la nueva encomienda para Chávez Villanueva, la gobernadora aclaró que otra persona de la FEM quedará a cargo de la institución durante el tiempo que dure la investigación, aunque no señaló nombres.

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