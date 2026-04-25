México

Maru Campos anuncia unidad especial para investigar hechos en los que murieron dos agentes de la CIA

La gobernadora advirtió que, para salvaguardar la integridad de la investigación, su gobierno no hará ningún pronunciamiento sobre el caso y la fiscalía será la encargada cuando existan avances

Guardar
Más de 600 productores bloquearon puentes internacionales y carreteras clave, deteniendo el comercio exterior y la movilidad interna
El anuncio fue realizado en conferencia de prensa. (imagen ilustrativa) Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció este 24 de abril la creación inmediata de una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, donde murieron dos agentes de la fiscalía estatal y dos estadounidenses que presuntamente eran agentes de la CIA.

El anuncio fue hecho mediante una conferencia, un día después de la reunión que sostuvo con autoridades federales en la CDMX. Además, confirmó quien quedará a cargo de la unidad de investigación.

Campos Galván señaló que la nueva unidad concentrará e integrará las carpetas de investigación relacionadas con el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y otras drogas sintéticas más grandes del país, ubicado en la comunidad de El Pinal.

El narcolaboratorio se relaciona con la muerte de los agentes porque presuntamente regresaban de hacer diligencias en el sitio cuando tuvieron un accidente automovilístico y cayeron por un barranco.

La funcionaria detalló que ha dado instrucciones para que la nueva unidad recabe toda la información posible para esclarecer los hechos y garantizar transparencia en el proceso.

Wendy Paola Chávez Villanueva encabezará la investigación

La gobernadora designó a Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), para dirigir la unidad.

La fiscal realizó el anuncio acompañada por Wendy Paola Chávez, designada como encargada de la unidad de investigación. Crédito: Gobierno de Chihuahua
La fiscal realizó el anuncio acompañada por Wendy Paola Chávez, designada como encargada de la unidad de investigación. Crédito: Gobierno de Chihuahua

Campos Galván afirmó: “Esta unidad tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento del narcolaboratorio y de los hechos en los cuales perdieron la vida cuatro personas”.

Mientras se desarrolla la investigación, la titular del Ejecutivo estatal indicó que no habrá más pronunciamientos públicos desde su gobierno sobre el caso. Añadió que la fiscal Chávez Villanueva informará a la opinión pública sobre los avances en cuanto existan resultados concretos.

Ante la nueva encomienda para Chávez Villanueva, la gobernadora aclaró que otra persona de la FEM quedará a cargo de la institución durante el tiempo que dure la investigación, aunque no señaló nombres.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Maru CamposNarcolaboratorioCIAChihuahuaAgentes CIAEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Incendio en departamento de la alcaldía Álvaro Obregón obliga a la evacuación de un centenar de vecinos

Personal de Bomberos de la Ciudad de México controlaron el fuego sin que se reportaran lesionados

Incendio en departamento de la alcaldía Álvaro Obregón obliga a la evacuación de un centenar de vecinos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? 11 personas resultaron lesionadas en la estación Quevedo de la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? 11 personas resultaron lesionadas en la estación Quevedo de la Línea 3

Sheinbaum llama “traidor de la democracia” a Vicente Fox

La presidenta hizo entrega de programas para el Bienestar en Singuilucan, Hidalgo

Sheinbaum llama “traidor de la democracia” a Vicente Fox

Día del Niño y la Niña: IMSS impulsa donación de cartas y juguetes para infantes hospitalizados este 30 de abril

Mensajes de apoyo y obsequios buscan transformar la experiencia médica en una jornada de inclusión y esperanza para la infancia interna en México

Día del Niño y la Niña: IMSS impulsa donación de cartas y juguetes para infantes hospitalizados este 30 de abril

Banco del Bienestar: qué operaciones puedes realizar desde tu celular

La actualización busca que millones accedan a servicios financieros modernos y de bajo costo sin salir de casa

Banco del Bienestar: qué operaciones puedes realizar desde tu celular
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a Ángel Pantoja, coordinador de homicidios de la FGE Baja California

Asesinan a Ángel Pantoja, coordinador de homicidios de la FGE Baja California

Sentencian en EEUU a Mónica Torres, mexicana encargada de narcolaboratorios y lavado de dinero para cárteles mexicanos

Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Captura de Fernando Farías: él es el marino que destapó la red de huachicol fiscal en la SEMAR y fue asesinado en Colima

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

ENTRETENIMIENTO

Se hace viral supuesta respuesta de Canelo Álvarez a los rumores de un amorío con Ángela Aguilar

Se hace viral supuesta respuesta de Canelo Álvarez a los rumores de un amorío con Ángela Aguilar

Qué pareja fue eliminada de Hoy soy el Chef durante su semana de estreno

Angélica Vale se sincera sobre la posibilidad de tener una nueva pareja tras su divorcio de Otto Padrón

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 24 de abril

La Spoiler Night de CCXP México 2026 reveló figuras exclusivas y convivencia con leyendas del cine 

DEPORTES

Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey

Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey

Esta es la joya sudamericana que Toluca buscaría firmar hasta 2031

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

Yareli Acevedo conquista la plata en la Copa Mundial de Ciclismo y reafirma su lugar en la élite

Con Fidalgo de titular ante su exequipo: Betis le saca el empate al Real Madrid