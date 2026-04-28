“El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” lavó dinero para el CJNG, compró aviones, barcos y hasta tequileras

César Alejandro “N”, un sujeto apodado El Güero Conta y quien es identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, este último señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mañana de este marte en conferencia de prensa el Gabinete de Seguridad detalló las facultades de César Alejandro “N”, un sujeto apodado El Güero Conta, principal operador financiero y hombre de confianza de Audias Flores alias “El Jardinero”.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que su función era administrar los recursos económicos para mantener las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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La detención se llevó a cabo en en Zapopan, Jalisco. “El Güero Conta” es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila“, compartió Harfuch en sus redes sociales.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata y fuerzas especiales del Ejército. El seguimiento a César Alejandro “N” culminó cuando autoridades localizaron su domicilio en Zapopan. A las 14:40 horas del 27 de abril, el sujeto fue interceptado tras salir de su vivienda. La operación permitió asegurar un arma larga, 50 cartuchos, 1.012 dosis de metanfetamina, $60.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y un vehículo. Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Guadalajara.

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Durante la detención no se presentaron bloqueos, enfrentamientos ni incidentes de violencia en todo el estado de Jalisco.

Redes empresariales y patrimonio ilícito: El Güero Conta fortalecía la estructura financiera del CJNG

El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, señaló que la organización criminal de El Güero Conta operaba con recursos provenientes de narcomenudeo, secuestro, tráfico de armas, homicidio, extracción ilegal de hidrocarburos, despojo de propiedades y extorsión, esta última prioridad para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

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César Alejandro “N” era responsable de dotar de recursos a su grupo mediante actividades de lavado de dinero y adquisición de bienes como embarcaciones, ranchos y propiedades. Además, utilizaba redes empresariales, socios, familiares y empresas fachada para ocultar activos y fondos de procedencia ilícita, lo que fortalecía la logística y la capacidad financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que la captura de El Güero Conta fue coordinada de manera simultánea a la detención de otro operador identificado como El Jardinero, en distintos puntos. Detalló que César Alejandro “N” fungía como operador financiero del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Sus operaciones económicas incluían el trasiego de cocaína desde Centroamérica vía embarcaciones y vuelos ilícitos.

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Las fuentes de financiamiento de la organización incluían secuestros, extorsión, despojo de propiedades, trasiego y venta de armamento. El patrimonio ilícito rastreado comprende embarcaciones, aeronaves, ranchos y participaciones en productoras de tequila.

Investigación federal desde el 5 de julio y vigilancia continua

Desde el 5 de julio de 2024, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud abrió una carpeta de investigación contra César Alejandro “N”. Los trabajos de campo y vigilancia técnica incluyeron reconocimiento aéreo y observación de tres domicilios en el municipio de Ahualulco de Mercado, así como dos propiedades relacionadas con la familia del detenido en Zapopan.

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El seguimiento concluyó el 27 de abril, cuando la fuerza de reacción inmediata detuvo a El Güero Conta sin resistencia y sin presencia de hechos violentos. La Guardia Nacional y el Ejército mexicano participaron directamente en la detención y aseguramiento de bienes.

El operativo representa una acción coordinada de alto nivel para debilitar la estructura financiera de uno de los cárteles más poderosos en México.

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Adquiría vehículos e inmuebles para el tráfico de drogas

Según las averiguaciones de las autoridades federales, César “N” fungía como el primer hombre de confianza de El Jardinero. El Güero Conta además se desempeñaba como principal operador financiero de la organización delictiva.

A través del blanqueo de activos la estructura adquiere armas, vehículos aéreos, así como embarcaciones y propiedades, medios que eran usados por el CJNG para movilizar drogas desde Sudamérica a EEUU.

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Los agentes que realizaron el arresto fueron elementos de la Fuerza Especial Conjunta, conformada con integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea.

También fueron usados sistemas de aeronaves pilotadas a distancia y helicópteros UH-60, estos últimos en funciones de apoyo aéreo cercano.

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Horas antes, el secretario de Seguridad federal informó el arresto de El Jardinero, este último considerado un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas y quien también es buscado por Estados Unidos.

Es decir, con las acciones realizadas por las autoridades mexicanas representan al menos dos afectaciones para la estructura de Audias Flores Silva, este último señalado en algunos reportes como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Cabe recordar que, en febrero de 2022 fue desplegado un operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de El Mencho. Lo anterior generó reacciones violentas en diversas entidades del país.

De manera similar, tras la captura de Flores Silva fueron reportadas acciones violentas en establecimientos de Tecuala.

Por su parte, Ronald Johnson, embajador de Estados en México, Ronald Johnson, destacó el arresto de El Jardinero como un “paso importante” para combatir el negocio ilícito del fentanilo.

“Acciones como esta son esenciales para garantizar que quienes trafican drogas rindan cuentas”, se puede leer en las redes sociales del funcionario.