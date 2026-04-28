Urgente plan de recuperación y regeneración para el Golfo de México a casi dos meses del derrame de petróleo, exigen organizaciones ambientales

Las afectaciones continúan presentes en numerosos ecosistemas y localidades, mientras se percibe una tendencia a minimizar el impacto real de este incidente. (Jesús Avilés / Infobae México)

Están por cumplirse dos meses del derrame de petróleo en el Golfo de México que afectó no solo al ecosistema de las playas sino también a los pobladores de esas zonas cuya economía dependía principalmente de la pesca.

Ante estos hechos, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, Greenpeace, en conjunto con comunidades y organizaciones de la sociedad civil, advirtieron que la magnitud del daño ecológico, sociocultural y a la salud no ha recibido la atención adecuada por parte de las autoridades ambientales.

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Las afectaciones continúan presentes en numerosos ecosistemas y localidades, mientras se percibe una tendencia a minimizar el impacto real de este incidente.

Ante esa realidad, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades responsables y a Pemex para ampliar las acciones que están realizando y ofrecer un plan integral que permita asegurar la reparación de los daños generados, así como la no repetición de este desastre socioecológico.

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Tan solo 20 días después de que se diera a conocer el trágico derrame, pobladores reportaron al menos 12 animales, entre los que se encontraban tortugas, delfines y aves costeras. (Cuartoscuro)

Recuento de los hechos

En un comunicado, Greenpeace y la Red Corredor Artificial recordaron que durante la conferencia de prensa del 16 de marzo, el grupo interdisciplinario encargado de atender el derrame aseguró que, tras los recorridos en zona, las playas entre Centla, Tabasco, y Playa Bagdad, en Tamaulipas, habían quedado “totalmente limpias en pocos días”.

No obstante, la información recabada por la Red Corredor Arrecifal a través de inspecciones y comunicación directa con habitantes indicó una situación distinta.

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En abril, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, se documentó la presencia de chapopote en al menos 81 puntos costeros, donde se observaron grandes y medianas manchas de hidrocarburos, además de miles de pequeñas partículas y hojuelas en la mayoría de las playas.

Estas diminutas fracciones de hidrocarburo resultan especialmente complicadas de eliminar y representan un riesgo persistente para el ambiente y la salud pública. El monitoreo ciudadano ha identificado hasta 113 sitios afectados por el derrame entre febrero y abril de 2026, abarcando un litoral de 1,168 kilómetros desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.

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La contaminación causada por el derrame en el Golfo de México impide la venta de ostiones y otros productos pesqueros por olor a petróleo y manchas negras. | (Crédito: Conapesca)

Llamado a la reparación y reconocimiento a las comunidades

La Red Corredor Arrecifal reconoció la labor de todas las personas y colectivos que han trabajado para visibilizar el impacto del derrame y realizar acciones de limpieza.

Destacaron los esfuerzos de campamentos tortugueros, prestadores de servicios turísticos, comunidades indígenas y familias pesqueras, quienes han actuado como guardianes de las costas y cuerpos de agua. Evidenciando que ha sido en gran medida la población local la que ha realizado mayores trabajos de reparación ante esta tragedia ecológica.

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Frente a la emergencia, las comunidades afectadas y las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades responsables y a Pemex para que amplíen y fortalezcan sus acciones, en busca de una atención integral y reparación de los daños generados por el derrame. Así como garantías para evitar la repetición de este tipo de desastres.

Entre las principales acciones propuestas por los organismos ambientales, se encuentra:

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La creación de una mesa de trabajo con participación de comunidades, sectores afectados y el Instituto de los Pueblos Indígenas, para garantizar el respeto a los derechos colectivos.

La implementación urgente de un programa de monitoreo y evaluación de impacto ambiental y en la salud , con estudios independientes sobre la contaminación y sus efectos en personas y ecosistemas.

Mecanismos transparentes y con enfoque de género e intercultural para indemnizaciones y apoyo social, priorizando a comunidades indígenas, afromexicanas, zonas marginadas, mujeres y quienes han realizado labores de limpieza.

Transparencia en el manejo y destino final de los residuos peligrosos recolectados y sobre los riesgos de exposición a hidrocarburos.

Establecimiento de mecanismos de vigilancia para la industria petrolera pública y privada y apertura para investigaciones independientes en zonas petroleras.

Creación de un grupo interdisciplinario para analizar las causas estructurales del desastre y proponer cambios que eviten su repetición.

Protección prioritaria del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, incluyendo la restricción de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y el establecimiento de una Zona de Salvaguarda en aguas someras.

Más de 3.000 elementos y recursos tecnológicos se despliegan en costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas por presencia de hidrocarburos. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desigualdad en la atención y consecuencias para comunidades rurales

Las labores de limpieza organizadas por autoridades y Pemex se han concentrado principalmente en áreas turísticas y de fácil acceso. En contraste, las zonas rurales y rocosas han recibido menos atención, lo que refleja profundas desigualdades estructurales.

Las comunidades rurales e indígenas, ubicadas en regiones apartadas, han experimentado una respuesta tardía o insuficiente, lo que agrava los impactos y dificulta la recuperación de sus territorios. Esta distribución desigual de los esfuerzos de limpieza e inspección pone en evidencia la persistencia de violencias e injusticias en la gestión de desastres ambientales.

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En relación con las declaraciones oficiales emitidas el 16 de abril, sobre la responsabilidad de Pémex y la fuente del derrame en los ductos del campo Abkatún, la Red Corredor Arrecifal subraya la necesidad de transparencia en la información pública.

Las organizaciones insisten en la importancia de difundir datos claros sobre las causas, el alcance y las acciones de atención, así como de asumir responsabilidades estructurales por el daño ocasionado. Medidas como la suspensión de funcionarios, la inspección visual y la creación de observatorios, aunque necesarias, son insuficientes frente a la magnitud del desastre y la necesidad de respuestas institucionales verdaderamente integrales.

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