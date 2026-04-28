México

Captura de “El Jardinero” reaviva debate: “Ignorar la corrupción empodera a los cárteles del terror”, advierte exjefe de la DEA

El exfuncionario Derek Maltz exige atacar la corrupción que “protege a los cárteles”

Guardar
Foto: Especial Marina
Foto: Especial Marina

La Secretaría de Marina (SEMAR) ejecutó este lunes un operativo de precisión: 120 efectivos de acción directa, cuatro helicópteros y aeronaves de inteligencia para detener a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio “El Mencho” Oseguera al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Flores Silva fue encontrado escondido en un conducto de drenaje. Su dispositivo de seguridad —60 personas y 30 vehículos— se dispersó en cuanto detectó el despliegue naval. No hubo un solo disparo. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, felicitó públicamente a la SEMAR por la operación.

PUBLICIDAD

Pero la captura fue apenas el telón de fondo de un debate mucho más amplio.

La Secretaría de Marina detiene a presunto líder del CJNG en operativo coordinado. (X - @USAmbMex)
La Secretaría de Marina detiene a presunto líder del CJNG en operativo coordinado. (X - @USAmbMex)

Lo que reveló el Los Angeles Times —y que nadie podía ignorar

El domingo, el diario Los Angeles Times reveló que la administración Trump prepara una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Las medidas en estudio van más allá de la cancelación de visas: incluyen acusaciones formales ante tribunales federales estadounidenses.

PUBLICIDAD

La señal más concreta la lanzó el propio embajador Johnson desde Sinaloa, durante una ceremonia del proyecto Pacífico Mexinol: “Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos.”

La advertencia fue recogida por NewsNation y amplificada en redes sociales por Derek Maltz, exdirector de la División de Operaciones Especiales de la DEA, quien añadió su propia lectura del momento: para él, detener líderes criminales no basta si no se desmantela la estructura de sobornos que los protege.

(x - @derekmaltz_sr)
(x - @derekmaltz_sr)

“Lo que tiene que haber es pruebas”: la respuesta de Sheinbaum

Este lunes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de que Washington acuse a funcionarios mexicanos.

Su respuesta fue puntual en varios sentidos.

Primero, dejó en claro quién tiene jurisdicción: la lucha contra la corrupción en México corresponde al gobierno mexicano, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales —no a Washington.

Segundo, señaló que la exigencia de combatir la corrupción no es exclusiva de México: “Igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios estadounidenses en Estados Unidos.”

Tercero, y quizás lo más relevante: Sheinbaum no descartó ninguna investigación, sino que estableció una condición: “Lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras.” Su gobierno, dijo, no protegerá a nadie que tenga evidencias en su contra.

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

El trasfondo: ¿cooperación o presión?

El intercambio refleja una tensión estructural en la relación bilateral. Por un lado, operativos como el de “El Jardinero” muestran que la coordinación entre instituciones mexicanas y estadounidenses produce resultados concretos. Por otro, la amenaza de acusaciones federales desde Estados Unidos contra funcionarios mexicanos entra en un terreno que México históricamente ha defendido como soberanía interna.

El debate sobre corrupción, cárteles y hasta dónde llega la jurisdicción de Washington no comenzó esta semana —ni terminará con esta captura.

Temas Relacionados

Audias Flores SilvaCJNGNayaritEl JardineroRonald JohnsonClaudia SheinbaumNarco en MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿FONACOT puede negarte un crédito por estar en buró en este 2026? Qué dicen sus normas

La institución toma en cuenta factores como la antigüedad laboral, los ingresos y la estabilidad en el empleo para definir si otorga financiamiento a trabajadores formales

¿FONACOT puede negarte un crédito por estar en buró en este 2026? Qué dicen sus normas

Sheinbaum descarta sanciones a agencia de EEUU por caso Chihuahua y atribuye responsabilidad a autoridades estatales

La presidenta informó que se envió una nota diplomática y señaló que la presencia de agentes extranjeros en el operativo violó la legislación nacional

Sheinbaum descarta sanciones a agencia de EEUU por caso Chihuahua y atribuye responsabilidad a autoridades estatales

Pumas comparte emotivo mensaje al Memote Martínez tras su convocatoria a México rumbo Mundial 2026: “Darás lo mejor de ti”

El llamado del delantero auriazul causó sorpresa entre los aficionados

Pumas comparte emotivo mensaje al Memote Martínez tras su convocatoria a México rumbo Mundial 2026: “Darás lo mejor de ti”

Flan de yogur casero fácil: el postre cremoso que sorprende por su textura ligera

Una preparación suave con un toque fresco que transforma lo clásico en una opción ligera y equilibrada

Flan de yogur casero fácil: el postre cremoso que sorprende por su textura ligera

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Se registra buen avance en gran parte del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Se registra buen avance en gran parte del STC
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum descarta sanciones contra agencias de EEUU por caso de Chihuahua: atribuye esa responsabilidad a los gobiernos estatales

Sheinbaum descarta sanciones contra agencias de EEUU por caso de Chihuahua: atribuye esa responsabilidad a los gobiernos estatales

El Jardinero: así estafaba el operador del CJNG a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos

Juez ordena a FGR reabrir investigación contra la Luz del Mundo por delincuencia organizada: señaló falta de cooperación con EEUU

Sujeto asesina a cuatro mujeres en ataque directo afuera de mercado en Culiacán

Nueva investigación revela que agentes de la CIA sí participaron en hallazgo de narcolaboratorio en Chihuahua, pero no de manera activa

ENTRETENIMIENTO

¿Juan Gabriel vive? Periodista comparte conversaciones y una prueba de vida clave que desafía la versión oficial

¿Juan Gabriel vive? Periodista comparte conversaciones y una prueba de vida clave que desafía la versión oficial

Sergio Mayer aclara si le interesaría manejar la carrera de Emiliano Aguilar: “Es tan orgánico”

Laura Flores revela que padeció pleuritis: qué es esa enfermedad y cómo influye la contaminación

El mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas: “Súbanle el sueldo al becario”

Gobierno de Tijuana aclara pago a Carin León: reconoce 10 MDP tras filtración de supuesto contrato

DEPORTES

“¿Es neta el Memote Martínez?”: usuarios revientan con memes tras convocatoria del jugador de Pumas al Mundial 2026

“¿Es neta el Memote Martínez?”: usuarios revientan con memes tras convocatoria del jugador de Pumas al Mundial 2026

Pumas comparte emotivo mensaje al Memote Martínez tras su convocatoria a México rumbo Mundial 2026: “Darás lo mejor de ti”

Julio César Chávez proyecta pelea de campeonato para el Jr. antes de fin de año

¿Regresa a Monterrey? Rogelio Funes Mori celebra la salida del ‘Tato’ Noriega

El Salón de la Fama incorporará a 18 leyendas del futbol en Pachuca: estos son los elegidos