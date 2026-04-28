Captura de “El Jardinero” reaviva debate: “Ignorar la corrupción empodera a los cárteles del terror”, advierte exjefe de la DEA

Foto: Especial Marina

La Secretaría de Marina (SEMAR) ejecutó este lunes un operativo de precisión: 120 efectivos de acción directa, cuatro helicópteros y aeronaves de inteligencia para detener a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio “El Mencho” Oseguera al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Flores Silva fue encontrado escondido en un conducto de drenaje. Su dispositivo de seguridad —60 personas y 30 vehículos— se dispersó en cuanto detectó el despliegue naval. No hubo un solo disparo. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, felicitó públicamente a la SEMAR por la operación.

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Pero la captura fue apenas el telón de fondo de un debate mucho más amplio.

La Secretaría de Marina detiene a presunto líder del CJNG en operativo coordinado. (X - @USAmbMex)

Lo que reveló el Los Angeles Times —y que nadie podía ignorar

El domingo, el diario Los Angeles Times reveló que la administración Trump prepara una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Las medidas en estudio van más allá de la cancelación de visas: incluyen acusaciones formales ante tribunales federales estadounidenses.

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La señal más concreta la lanzó el propio embajador Johnson desde Sinaloa, durante una ceremonia del proyecto Pacífico Mexinol: “Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos.”

La advertencia fue recogida por NewsNation y amplificada en redes sociales por Derek Maltz, exdirector de la División de Operaciones Especiales de la DEA, quien añadió su propia lectura del momento: para él, detener líderes criminales no basta si no se desmantela la estructura de sobornos que los protege.

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(x - @derekmaltz_sr)

“Lo que tiene que haber es pruebas”: la respuesta de Sheinbaum

Este lunes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de que Washington acuse a funcionarios mexicanos.

Su respuesta fue puntual en varios sentidos.

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Primero, dejó en claro quién tiene jurisdicción: la lucha contra la corrupción en México corresponde al gobierno mexicano, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales —no a Washington.

Segundo, señaló que la exigencia de combatir la corrupción no es exclusiva de México: “Igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios estadounidenses en Estados Unidos.”

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Tercero, y quizás lo más relevante: Sheinbaum no descartó ninguna investigación, sino que estableció una condición: “Lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras.” Su gobierno, dijo, no protegerá a nadie que tenga evidencias en su contra.

(Infobae-Itzallana)

El trasfondo: ¿cooperación o presión?

El intercambio refleja una tensión estructural en la relación bilateral. Por un lado, operativos como el de “El Jardinero” muestran que la coordinación entre instituciones mexicanas y estadounidenses produce resultados concretos. Por otro, la amenaza de acusaciones federales desde Estados Unidos contra funcionarios mexicanos entra en un terreno que México históricamente ha defendido como soberanía interna.

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El debate sobre corrupción, cárteles y hasta dónde llega la jurisdicción de Washington no comenzó esta semana —ni terminará con esta captura.