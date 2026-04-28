Lanzamiento Android 17: Google tendría fecha para uno de los eventos más esperados de 2026

Google anuncia la fecha oficial de 'The Android Show | I/O Edition' para el 12 de mayo, evento clave para la presentación de Android 17.

A través de un video, que fue eliminado al poco tiempo, Google habría confirmado la fecha del “The Android Show | I/O Edition” para el próximo 12 de mayo, días antes del esperado Google I/O 2026.

El contenido fue publciado por error en YouTube, por lo que ya no es posible ver el contenido, pero medios, como Android Headlines, lograron realizar una captura y dar la fecha del evento, en el que se conocerían los detalles de Android 17.

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En el mismo video, la empresa también anticipaba que “este será uno de los años más importantes para Android hasta la fecha”.

Cuándo sería la revelación de Android 17

La filtración del video aseguró que el evento sería el 12 de mayo de 2026 y programado para las 19:00 (hora peninsular española) o 14:00 (en Argentina).

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Android 17 será presentado oficialmente con novedades centradas en smartphones y integración avanzada con el entorno de escritorio a través de Aluminium OS. (EFE/ Sarah Yáñez-Richards)

Esta edición especial de “The Android Show” cumple su segundo año consecutivo como antesala del Google I/O. Según la información filtrada, buena parte de los anuncios orientados al consumidor serán concentrados en este evento, mientras que las novedades dirigidas a desarrolladores se desplegarán una semana después, durante la conferencia central.

La estrategia de Google de separar los anuncios para diferentes públicos ya fue utilizada en 2025, cuando se presentaron funciones como Material 3 Expressive, el hub de localización Find Hub y la expansión de Gemini a Android Auto, Wear OS y Google TV. Este año, el formato se repite con el objetivo de dar mayor protagonismo a Android y reservar los detalles técnicos y de inteligencia artificial para el Google I/O.

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Qué esperar de Android 17

El foco principal del evento será el anuncio oficial de Android 17. Esta versión ha atravesado un periodo de pruebas más extenso que en ciclos anteriores, marcado por un calendario de actualizaciones continuas y betas públicas. Google promete que esta nueva versión representará un punto de inflexión, sentando las bases para una nueva era en el ecosistema de la compañía.

La importancia de Android 17 radica en su doble objetivo: consolidar la madurez del sistema operativo en smartphones y anticipar la convergencia con el entorno de escritorio a través del ambicioso proyecto Aluminium OS. Este proyecto busca difuminar la frontera entre dispositivos móviles y ordenadores personales, una tendencia que podría redefinir el uso de Android en el futuro cercano.

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Google promete que Android 17 marca un punto de inflexión en su sistema operativo, gracias a pruebas extendidas y betas públicas continuas.

Entre las optimizaciones técnicas que se anticipan es la implementación de AutoFDO en el núcleo del sistema. Este avance promete acelerar la carga de aplicaciones y maximizar la eficiencia energética, aprendiendo del comportamiento real de las apps en los dispositivos de los usuarios.

El evento también será la oportunidad para mostrar el siguiente paso en el lenguaje de diseño Material 3 Expressive y la integración nativa de nuevas herramientas para gaming, como el mapeo universal de mandos y la inclusión de controladores virtuales. Estos elementos buscan mejorar la experiencia de usuario y responder a las demandas de una comunidad cada vez más exigente.

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Android 17 será la gran estrella del evento “The Android Show | I/O Edition” el 12 de mayo. La compañía, según lo visto en el video borrado, que esta actualización será histórica y marcará un antes y un después en el ecosistema, tanto por sus mejoras en smartphones como por su apuesta por la convergencia con el PC a través de Aluminium OS.

Otros anuncios que se darían en The Android Show

Más allá de los avances en el sistema operativo, otro de los grandes protagonistas será Android XR, la plataforma adaptada a gafas de realidad mixta y aumentada. Hasta ahora, el principal exponente comercial ha sido el casco Galaxy XR, pero el evento servirá de escaparate para anticipar la llegada de nuevos dispositivos compatibles.

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El evento anticipa la evolución del diseño Material 3 Expressive y la integración nativa de nuevas herramientas para gaming, fortaleciendo la experiencia de usuario.(REUTERS/Danielle Villasana)

Entre las marcas mencionadas en los adelantos se encuentran XREAL y otras firmas que colaboran en el diseño de hardware para realidad aumentada. Google busca consolidar su posición en este segmento, donde la competencia con Apple y otras tecnológicas se intensifica cada año.

La falta de un catálogo amplio de dispositivos XR ha sido un obstáculo para la expansión de esta tecnología. Sin embargo, la promesa de nuevos lanzamientos y la integración de Android XR como un elemento central en la estrategia de Google sugieren que el sector podría experimentar un crecimiento relevante en los próximos meses.

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En la edición anterior del Google I/O, el jefe de Android XR, Shahram Izadi, presentó las nuevas gafas inteligentes impulsadas por la plataforma, aunque aún se encontraban en una fase temprana de desarrollo. Este año, se espera que la compañía ofrezca más detalles sobre su disponibilidad y las capacidades que ofrecerán a los usuarios.