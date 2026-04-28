México

Sujeto asesina a cuatro mujeres en ataque directo afuera de mercado en Culiacán

Los hechos se registraron el pasado lunes minutos después de las 20:00 horas

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Tras el ataque, autoridades acordonaron el lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. (Foto cortesía PNC)
Tras el ataque, autoridades acordonaron el lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. (Foto cortesía PNC)

Cuatro mujeres fueron asesinadas tras ser atacadas con disparos de arma de fuego la noche del pasado lunes 27 de abril, en las inmediaciones del Mercadito Rafael Buelna, en Culiacán, Sinaloa.

Tras el ataque, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno se movilizaron para dar con los responsables, sin que hasta el momento se reporte su detención.

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Las autoridades estatales dieron a conocer que las cuatro personas atacadas son mujeres. Los hechos fueron reportados minutos después de las 20:00 hrs.

Identifican a víctimas

Las cuatro víctimas del ataque armado registrado el pasado lunes en el Mercadito Rafael Buelna, fueron identificadas por las autoridades.

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Se trata de Karely N de 41 años de edad, así como su hija, Itzel N de 22 años de edad.

Primer plano de una mano disparando una pistola semi-automática Glock, con un intenso fogonazo anaranjado y cartuchos de bala en el aire
Un sujeto habría disparado contra cuatro mujeres, miasmas que perdieron la vida. (AP/Alex Brandon/File)

Las otreas dos víctimas fueron identificadas como Sara Elizabeth, de 30 años de edad, y Teresa N, de 35 años de edad.

Los hechos ocurrieron en la calle Miguel Hidalgo, entre Hermenegildo Galeana y Jorge García Granados, de la colonia Centro, justo donde se encuentran las instalaciones del mercadito Rafael Buelna. Dos de las víctimas quedaron al interior de una camioneta y otras dos sobre la banqueta.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer, por medio de un comunicado, que se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, y que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley y los procesos de identificación correspondientes.

Video muestra el momento del ataque

De acuerdo con el medio Debate, de Sinaloa, un video en poder de las autoridades sobre este ataque armado, reveló que fue un solo sujeto el que disparó contra las cuatro mujeres, y que tras el asesinato, habría huído del lugar a pies sin ser detenido.

Las imágenes, según la información difundida, mostrarían a un hombre vestido con pantalón de mezclilla azul, camiseta negra y cachucha oscura.

Los hechos ocurrieron en el Mercadito Rafael Buelna. (Google Maps)
Los hechos ocurrieron en el Mercadito Rafael Buelna. (Google Maps)

Su comportamiento, de acuerdo con lo descrito, no levanta sospecha entre los presentes. Se puso frente a las víctimas con calma, sosteniendo un teléfono celular en la mano izquierda, y simulando una llamada.

En cuestión de segundos, saca el arma corta con la que llevaría a cabo el ataque, y dispara contra dos de las mujeres que estaban sentadas afuera de un establecimiento. La agresión fue directa, sin advertencia alguna. En seguida, se obaseva al mismo sujeto girar y accionar de nuevo el arma, ahora contra otras dos mujeres que estaban dentro de una camioneta estacionada frente al lugar.

Tras el atentado, autoridades cerraron parcielmente esa zona del centro de Culiacán.

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