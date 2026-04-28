Juez ordena a FGR reabrir investigación contra la Luz del Mundo por delincuencia organizada: señaló falta de cooperación con EEUU

GUADALAJARA, JALISCO, 05JUNIO2019.- Feligreses de la congregación de la Luz del Mundo (LDM) acuden a la iglesia central ubicada en la colonia Hermosa Provincia, para orar por su máximo líder religioso Naasón Joaquín García, tras saber que fue detenido en Estados Unidos, acusado de trata de personas, producción de pornografía infantil, abuso sexual entre otros delitos que se le imputan. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Luego de la Fiscalía General de la República (FGR) dio ‘carpetazo’ a la investigación en contra de varios líderes de la Iglesia la Luz del Mundo, este lunes un juez federal ordenó la reapertura del caso por el delito de delincuencia organizada tras detectar la falta de cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Esta decisión se llevó a cabo después de que las víctimas y sus representantes legales impugnaron el cierre del caso decretado por la FGR en diciembre de 2025, el cual involucra denuncias por formar una organización delincuencial para traficar a personas menores de edad, producir pornografía infantil y abusar sexualmente de ellos, así como de lavado de dinero.

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La decisión judicial se dio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande, en Jalisco, donde el juez de control Juan José Rodríguez Velarde revocó el “no ejercicio de la acción penal” que había resuelto la FGR, lo que permitirá a las víctimas retomar su búsqueda de justicia en México frente a los líderes de la organización religiosa.

Señalan falta de apoyo por la FGR; habría intentado apoyar el ‘carpetazo’

Aplazan audiencia clave del caso Naasón Joaquín García por falta de acceso al expediente.

De acuerdo con la defensa de Sóchil Martin y Sharim Guzmán, víctimas y sobrevivientes que lograron escapar de La Luz del Mundo, la representación de la FGR defendió durante la audiencia el cierre del caso, así como de solicitar que el Juez de Control lo avalara.

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“Con sus acciones, la FGR se esforzó activamente en intentar que se cerraran las puertas de la justicia a cientos de víctimas de la Luz del Mundo, entre ellas niñas y niños que han sido abusados y explotados sexualmente por la cúpula de dicha Iglesia”, detallaron.

La principal motivación del Juez de Control para la reapertura del caso fue que advirtió la falta de cooperación entre las autoridades mexicanas y de los Estados Unidos para sustentar el caso en México, esto debido a que Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia, se encuentra llevando su proceso penal en el país del norte.

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Anteriormente, la asesoría de Sóchil Martin y Sharim Guzmán refirió que la FGR se negó a proporcionar información al consulado de Estados Unidos sobre el caso, además, la acusaron de ser omisa en activar los mecanismos de cooperación internacional para obtener los datos y documentos que reunieron las autoridades de EEUU y que llevaron a condenar a Naasón Joaquín a 17 años de prisión.

Naason Joaquín García da la bienvenida a la iglesia La Luz del Mundo a nuevos profesantes (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, señalaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de incurrir en la misma práctica al no entregar información a las autoridades mexicanas en varias ocasiones.

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“Con la reapertura de la investigación, las víctimas y sus representantes impulsarán una investigación a fondo en contra de todos los integrantes de la organización delincuencial formada por los líderes de la Luz del Mundo, así como la cooperación binacional para que este caso no quede en la impunidad”,

Cabe señalar que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó en días pasados que el registro oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo permanece vigente en México, pero la licencia del líder religioso, Naasón Joaquín García, se encuentra suspendida.

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