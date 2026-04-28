X (Twitter) la red social de Elon Musk está caído: sigue lo que está pasando y consultar el estado

La página web y aplicación móvil de X están presentando fallas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

X (antes Twitter) registra fallas tanto en su página web como en la aplicación móvil. Actualmente, el feed no carga, aparece un mensaje para recargar la página y, en algunos casos, la sesión se cierra de manera inesperada.

En la plataforma Downdetector ya se reportan incidencias vinculadas a problemas tanto en la app como en el sitio web de la red social de Elon Musk.

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En Estados Unidos, los reportes se distribuyen de la siguiente manera: el 37% corresponde a la aplicación, el 25% al feed y el 23% al sitio web.

Así se muestra la falla de X en su app para celular. (Foto: captura)

Qué fallas de X se están reportando

X (antesTwitter) enfrenta múltiples fallas reportadas por usuarios en su sitio web y aplicación móvil. Entre los problemas más frecuentes se encuentra la imposibilidad de cargar el feed de publicaciones, la aparición de mensajes solicitando recargar la página y cierres de sesión inesperados.

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Según datos de Downdetector, la mayoría de los reportes en Estados Unidos corresponden a fallas en la aplicación (37%), seguidas por problemas en el feed (25%) y en el sitio web (23%). Estas interrupciones afectan la experiencia de navegación y dificultan el acceso a las funciones principales de la plataforma.

Problemas para cargar posteos e inicio de sesión son los más comunes.

En otros países como Colombia, Argentina, España y México, se reportan fallas en la misma plataforma.

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En todos las regiones las fallas son similares: errores para la carga de contenido en el feed, problemas para refrescar o la sesión se cierra. Hasta el momento, X no ha aclarado las razones detrás de la caída.

Para seguir el estado de X (antes Twitter) en todo el mundo, puedes acceder a Downdetector. En esta plataforma, los usuarios reportan en tiempo real problemas relacionados con la red social, como caídas del servicio, dificultades para cargar el feed, errores en la aplicación o cierres de sesión inesperados.

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Además, en Downdetector se puede consultar el estado de otras plataformas populares como Facebook, WhatsApp, Instagram, AWS, Claude, ChatGPT, Gemini, apps de bancos y muchas más.

En Downdetector, los usuarios pueden seguir el estado de X. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De los 140 caracteres a la era de X: el viaje de Twitter

El ecosistema de las redes sociales cambió para siempre el 21 de marzo de 2006, cuando Jack Dorsey envió el primer mensaje de la historia en una plataforma entonces llamada “twttr”: “just setting up my twttr”.

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Lo que comenzó como un proyecto de investigación interna dentro de la compañía Odeo en San Francisco, Estados Unidos, pronto se convirtió en un fenómeno global de microblogging.

La idea, nacida de la mente de Dorsey junto a sus cofundadores Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass, buscaba simplificar la comunicación masiva a través de ráfagas cortas de texto que no superaran los 140 caracteres.

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Durante más de una década, la red del pajarito azul se consolidó como el termómetro del acontecer mundial, siendo la herramienta predilecta para periodistas, políticos y figuras públicas. Sin embargo, tras años de debate sobre su rentabilidad y sus políticas de moderación, la empresa dio un giro radical a finales de 2022.

Musk compró X en 2022. REUTERS/Adrees Latif/File Photo/File Photo

Tras una mediática y turbulenta negociación, el magnate sudafricano Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, concretó la compra de la plataforma por una cifra aproximada de 44.000 millones de dólares, sacándola de la bolsa de valores y convirtiéndola en una entidad privada bajo su control directo.

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Bajo el mando de Musk, la identidad que definió a la red durante años fue desmantelada para dar paso a una nueva visión: X. El cambio de marca, ocurrido en 2023, no fue solo estético; el actual dueño ha transformado la estructura operativa, el sistema de verificación y los algoritmos de visibilidad, buscando convertirla en una “aplicación para todo”.