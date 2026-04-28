Nueva investigación revela que agentes de la CIA sí participaron en hallazgo de narcolaboratorio en Chihuahua, pero no de manera activa

El narcolaboratorio fue ubicado en el municipio de Morelos. Foto: Especial / CIA

Luego de la creación de una unidad especializada para investigar la muerte de dos agentes de la CIA tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua, la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva brindó mayores detalles acerca de la participación de los elementos estadounidenses, contradiciendo así las declaraciones realizadas por el exfiscal general, César Jáuregui Moreno.

De acuerdo con la funcionaria, la presencia de los agentes no fue notificada ni autorizada por instancias superiores de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), por lo que su participación en los hechos se mantiene bajo investigación, luego de que ya se solicitó información al gobierno de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El operativo, que derivó en el hallazgo de uno de los laboratorios de metanfetaminas más grandes registrados en el país, habría estado marcado por una intervención limitada y discreta de estos agentes, quienes sí estuvieron en el sitio, pero no participaron en la planeación ni ejecución directa de las acciones policiales, informó Chávez Villanueva.

Con vestimenta civil y acompañando al director de la AEI: así fue la colaboración de los agentes de la CIA

La fiscal también brindó una cronología del operativo que culminó con el hallazgo del narcolaboratorio. Foto: Fiscalía de Chihuahua

La funcionaria detalló que las primeras investigaciones -basadas en entrevistas realizadas a los elementos que participaron en dicho operativo- establecieron que desde el inicio del despliegue se integraron cuatro personas no identificadas al convoy.

PUBLICIDAD

Estos agentes iban vestidos de civil, sin armas ni insignias de ninguna corporación, quienes viajaron en los vehículos asignados al director de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, y en el de sus escoltas.

El convoy salió desde la ciudad de Chihuahua y, según los testimonios, los cuatro agentes extranjeros no ingresaron a la reunión previa que sostuvo el director de la AEI con el mando militar en Guachochi, no tuvieron contacto con ellos, ni participaron en la planeación, coordinación o ejecución del operativo.

PUBLICIDAD

Chávez Villanueva detalló que los testimonios coinciden en que los cuatro agentes no portaban uniforme táctico o insignias de la AEI, no llevaban armas de fuego y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo.

“Hasta este momento, no existe ningún indicio que permita suponer que durante el operativo las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera”, declaró la fiscal.

PUBLICIDAD

Imagen: NurPhoto/picture alliance

La Unidad Especializada solicitó información al gobierno de Estados Unidos sobre la identidad y cargos de los cuatro agentes. Hasta el momento, las investigaciones refieren que no hay registro de que el director de la AEI hubiera solicitado autorización o informado a sus superiores sobre el acompañamiento de los extranjeros.

Estos datos contradicen lo informado previamente por el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien luego de anunciar la muerte de los dos elementos estadounidenses, declaró que el convoy del director de la AEI solo les dio un “aventón” al encontrarlos en el poblado de Polanco de manera casual.

PUBLICIDAD

Cronología del operativo y hallazgo del narcolaboratorio, según la Fiscalía de Chihuahua

El jueves 16 de abril, alrededor de las 10:00 horas, un convoy integrado por aproximadamente cuarenta elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) partió de la ciudad de Chihuahua. Catorce de las unidades eran operativas; en dos de ellas viajaba el director de la AEI, acompañado por su escolta y, desde ese momento, por cuatro personas extranjeras vestidas de civil.

Ese mismo día, a las 16:30 horas, el convoy arribó al cuartel militar de Guachochi, donde el director sostuvo una reunión con el mando militar para afinar los detalles del operativo. Posteriormente, el convoy de la AEI y ocho unidades de la SEDENA —con aproximadamente cincuenta elementos militares— salieron rumbo al poblado de Polanco, donde pernoctaron unas horas.

PUBLICIDAD

El viernes 17, a las 04:30 de la mañana, la columna retomó su desplazamiento por brechas, pasando por el poblado de Morelos y llegando a la localidad del Pinal a las 15:30 horas. El personal militar y de la Fiscalía del Estado acampó en la zona para pernoctar.

Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

El sábado 18 de abril, a las 06:00 de la mañana, iniciaron los rastreos pedestres. A las 07:30 horas, se localizó el laboratorio clandestino de metanfetaminas, y fue a las 07:45 horas cuando el director de la AEI notificó el hallazgo al Fiscal de Operaciones Estratégicas, quien informó de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para la recepción y resguardo del lugar.

PUBLICIDAD

El accidente que provocó la muerte de dos agentes de la CIA

De acuerdo con los datos, fue a las 17:30 horas del sábado cuando el director de la AEI ordenó el regreso a la ciudad de Chihuahua. Poco después, a las 13:50 horas del domingo 19 de abril, ocurrió el accidente que provocó la muerte de los dos agentes de la CIA y del mando de la Fiscalía del Estado, así como de su escolta, en inmediaciones del poblado de Polanco.

La fiscal detalló que en el siniestro fallecieron tanto el director de la AEI, uno de los oficiales encargados de su seguridad y dos civiles de nacionalidad extranjera que viajaban en el mismo vehículo.

PUBLICIDAD

Según el peritaje, el accidente ocurrió cuando el vehículo perdió el control cuando circulaban en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco.

Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

“Al momento del accidente, descienden de la segunda unidad asignada a la seguridad del director de la agencia dos escoltas y dos civiles más, quienes proceden a prestar auxilio a los accidentados con el apoyo del resto del personal que en ese momento conformaba el convoy.

En ese momento, uno de los escoltas del director de la Agencia Estatal de Investigaciones refiere a la persona que asumió el auxilio de los accidentados y el resguardo del lugar de los hechos para preservar la escena, indicando que las personas que iban en el vehículo siniestrado eran presuntamente ciudadanos estadounidenses y enlaces de la Embajada de Estados Unidos de América”, detalló Chávez Villanueva.

Los cuerpos fueron trasladados al municipio de Guachochi y posteriormente a la ciudad de Chihuahua, donde se concluyeron las pruebas periciales. El Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez reclamó los restos y los entregó a un servicio funerario, aportando datos de identificación pero sin precisar si se trataba de agentes o funcionarios adscritos a alguna dependencia estadounidense, señaló.

Las investigaciones continuarán mientras las autoridades estatales colaboran con la Fiscalía General de la República y con el Consejo Nacional de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos.