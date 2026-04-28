México

Nueva investigación revela que agentes de la CIA sí participaron en hallazgo de narcolaboratorio en Chihuahua, pero no de manera activa

De acuerdo con la Unidad Especializada para indagar el caso, los elementos estadounidenses iban vestidos de civil y con el rostro cubierto la mayor parte del tiempo

Guardar
CIA laboratorios Chihuahua
El narcolaboratorio fue ubicado en el municipio de Morelos. Foto: Especial / CIA

Luego de la creación de una unidad especializada para investigar la muerte de dos agentes de la CIA tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua, la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva brindó mayores detalles acerca de la participación de los elementos estadounidenses, contradiciendo así las declaraciones realizadas por el exfiscal general, César Jáuregui Moreno.

De acuerdo con la funcionaria, la presencia de los agentes no fue notificada ni autorizada por instancias superiores de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), por lo que su participación en los hechos se mantiene bajo investigación, luego de que ya se solicitó información al gobierno de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El operativo, que derivó en el hallazgo de uno de los laboratorios de metanfetaminas más grandes registrados en el país, habría estado marcado por una intervención limitada y discreta de estos agentes, quienes sí estuvieron en el sitio, pero no participaron en la planeación ni ejecución directa de las acciones policiales, informó Chávez Villanueva.

Con vestimenta civil y acompañando al director de la AEI: así fue la colaboración de los agentes de la CIA

La fiscal también brindó una cronología del operativo que culminó con el hallazgo del narcolaboratorio. Foto: Fiscalía de Chihuahua
La fiscal también brindó una cronología del operativo que culminó con el hallazgo del narcolaboratorio. Foto: Fiscalía de Chihuahua

La funcionaria detalló que las primeras investigaciones -basadas en entrevistas realizadas a los elementos que participaron en dicho operativo- establecieron que desde el inicio del despliegue se integraron cuatro personas no identificadas al convoy.

PUBLICIDAD

Estos agentes iban vestidos de civil, sin armas ni insignias de ninguna corporación, quienes viajaron en los vehículos asignados al director de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, y en el de sus escoltas.

El convoy salió desde la ciudad de Chihuahua y, según los testimonios, los cuatro agentes extranjeros no ingresaron a la reunión previa que sostuvo el director de la AEI con el mando militar en Guachochi, no tuvieron contacto con ellos, ni participaron en la planeación, coordinación o ejecución del operativo.

Chávez Villanueva detalló que los testimonios coinciden en que los cuatro agentes no portaban uniforme táctico o insignias de la AEI, no llevaban armas de fuego y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo.

“Hasta este momento, no existe ningún indicio que permita suponer que durante el operativo las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera”, declaró la fiscal.

Imagen: NurPhoto/picture alliance
Imagen: NurPhoto/picture alliance

La Unidad Especializada solicitó información al gobierno de Estados Unidos sobre la identidad y cargos de los cuatro agentes. Hasta el momento, las investigaciones refieren que no hay registro de que el director de la AEI hubiera solicitado autorización o informado a sus superiores sobre el acompañamiento de los extranjeros.

Estos datos contradicen lo informado previamente por el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien luego de anunciar la muerte de los dos elementos estadounidenses, declaró que el convoy del director de la AEI solo les dio un “aventón” al encontrarlos en el poblado de Polanco de manera casual.

Cronología del operativo y hallazgo del narcolaboratorio, según la Fiscalía de Chihuahua

El jueves 16 de abril, alrededor de las 10:00 horas, un convoy integrado por aproximadamente cuarenta elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) partió de la ciudad de Chihuahua. Catorce de las unidades eran operativas; en dos de ellas viajaba el director de la AEI, acompañado por su escolta y, desde ese momento, por cuatro personas extranjeras vestidas de civil.

Ese mismo día, a las 16:30 horas, el convoy arribó al cuartel militar de Guachochi, donde el director sostuvo una reunión con el mando militar para afinar los detalles del operativo. Posteriormente, el convoy de la AEI y ocho unidades de la SEDENA —con aproximadamente cincuenta elementos militares— salieron rumbo al poblado de Polanco, donde pernoctaron unas horas.

El viernes 17, a las 04:30 de la mañana, la columna retomó su desplazamiento por brechas, pasando por el poblado de Morelos y llegando a la localidad del Pinal a las 15:30 horas. El personal militar y de la Fiscalía del Estado acampó en la zona para pernoctar.

Narcolaboratorio en Chihuahua
Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

El sábado 18 de abril, a las 06:00 de la mañana, iniciaron los rastreos pedestres. A las 07:30 horas, se localizó el laboratorio clandestino de metanfetaminas, y fue a las 07:45 horas cuando el director de la AEI notificó el hallazgo al Fiscal de Operaciones Estratégicas, quien informó de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para la recepción y resguardo del lugar.

El accidente que provocó la muerte de dos agentes de la CIA

De acuerdo con los datos, fue a las 17:30 horas del sábado cuando el director de la AEI ordenó el regreso a la ciudad de Chihuahua. Poco después, a las 13:50 horas del domingo 19 de abril, ocurrió el accidente que provocó la muerte de los dos agentes de la CIA y del mando de la Fiscalía del Estado, así como de su escolta, en inmediaciones del poblado de Polanco.

La fiscal detalló que en el siniestro fallecieron tanto el director de la AEI, uno de los oficiales encargados de su seguridad y dos civiles de nacionalidad extranjera que viajaban en el mismo vehículo.

Según el peritaje, el accidente ocurrió cuando el vehículo perdió el control cuando circulaban en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco.

Narcolaboratorio Chihuahua
Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

“Al momento del accidente, descienden de la segunda unidad asignada a la seguridad del director de la agencia dos escoltas y dos civiles más, quienes proceden a prestar auxilio a los accidentados con el apoyo del resto del personal que en ese momento conformaba el convoy.

En ese momento, uno de los escoltas del director de la Agencia Estatal de Investigaciones refiere a la persona que asumió el auxilio de los accidentados y el resguardo del lugar de los hechos para preservar la escena, indicando que las personas que iban en el vehículo siniestrado eran presuntamente ciudadanos estadounidenses y enlaces de la Embajada de Estados Unidos de América”, detalló Chávez Villanueva.

Los cuerpos fueron trasladados al municipio de Guachochi y posteriormente a la ciudad de Chihuahua, donde se concluyeron las pruebas periciales. El Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez reclamó los restos y los entregó a un servicio funerario, aportando datos de identificación pero sin precisar si se trataba de agentes o funcionarios adscritos a alguna dependencia estadounidense, señaló.

Las investigaciones continuarán mientras las autoridades estatales colaboran con la Fiscalía General de la República y con el Consejo Nacional de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos.

Temas Relacionados

narcolaboratorioChihuahuaAgentes CIAFiscalía de ChihuahuaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Al menos 4 líneas del STC presentan retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Al menos 4 líneas del STC presentan retrasos

Canelo Álvarez revela que su retiro del boxeo podría postergarse más tiempo: “Yo quería a los 37, pero..”

La relación contractual entre el jalisciense y Turki Al-Sheikh podría alargar la actividad del mexicano arriba del cuadrilátero

Canelo Álvarez revela que su retiro del boxeo podría postergarse más tiempo: “Yo quería a los 37, pero..”

El mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas: “Súbanle el sueldo al becario”

Internautas felicitaron al equipo creativo de la institución de salud pública en México por la creatividad y no usar inteligencia artificial

El mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas: “Súbanle el sueldo al becario”

Clausura 2026: ¿cuánto tiempo lleva cada equipo de la Liguilla sin ser campeón?

Los ocho equipos clasificados a la Liguilla del Clausura 2026 llegan con realidades distintas, desde campeones recientes hasta clubes con más de una década sin título

Clausura 2026: ¿cuánto tiempo lleva cada equipo de la Liguilla sin ser campeón?

Cheesecake de café cremoso: la receta irresistible que conquista con cada bocado

Un postre suave con notas intensas que combina ingredientes simples en una preparación casera fácil y deliciosa

Cheesecake de café cremoso: la receta irresistible que conquista con cada bocado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujeto asesina a cuatro mujeres en ataque directo afuera de mercado en Culiacán

Sujeto asesina a cuatro mujeres en ataque directo afuera de mercado en Culiacán

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

Otro golpe al CJNG: detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores Silva, El Jardinero

ENTRETENIMIENTO

El mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas: “Súbanle el sueldo al becario”

El mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas: “Súbanle el sueldo al becario”

Gobierno de Tijuana aclara pago a Carin León: reconoce 10 MDP tras filtración de supuesto contrato

Adornos lujosos y sus padres juntos: así fueron los “dulces 16” de Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Florinda Meza asegura que Chespirito será su único amor y descarta volver a casarse

Así reaccionó Bárbara de Regil a su error en Supernova Génesis 2026: “Estaba escuchando música de John Lennon”

DEPORTES

Convocatoria México Mundial 2026: Javier Aguirre presenta la lista de futbolistas de la Liga MX

Convocatoria México Mundial 2026: Javier Aguirre presenta la lista de futbolistas de la Liga MX

Canelo Álvarez revela que su retiro del boxeo podría postergarse más tiempo: “Yo quería a los 37, pero..”

Convocatoria México Mundial 2026: revelan qué jugadores no serán llamados por Javier Aguirre previo al anuncio oficial

Clausura 2026: ¿cuánto tiempo lleva cada equipo de la Liguilla sin ser campeón?

¡Den la maldita lista! Memes explotan contra Javier Aguirre por no revelar los convocados de la Liga MX al Mundial 2026