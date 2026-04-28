Detuvieron al hombre acusado de darle brutales golpizas y amenazar de muerte a su expareja en Pilar: será indagado

Violencia extrema en Pilar desfiguró a golpes a su ex y continúa libre

Luego de casi seis meses de investigación, este martes detuvieron a Federico Nicolás Balbuena (34), acusado de propinarle brutales golpizas y amenazar de muerte a su expareja, Camila Natalia. Se le imputa el delito de lesiones agravadas en contexto de vionecia de género y abuso sexual con acceso carnal.

La captura fue solicitada por la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar, especializada en violencia de género, apenas tres días después de que la víctima difundiera en redes sociales los videos de las agresiones.

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Según pudo saber Infobae, la decisión se aceleró tras la incorporación de un nuevo fragmento de la filmación, que permitió “cerrar la secuencia completa de los hechos de violencia” que serán objeto de la denuncia.

La víctima declaró este martes y confirmó que no había vuelto a ser acosada ni agredida desde el allanamiento realizado a Balbuena en enero. También manifestó su malestar porque el Tribunal de Familia de Malvinas Argentinas le denegó la prórroga de la medida cautelar.

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En ese contexto, Balbuena fue localizado en su domicilio, en un country de la zona, donde permanecía oculto, y detenido por efectivos de la Policía Bonaerense de Pilar.

Federico Nicolás Blabuena tiene 34 años y es el dueño de una agencia de autos

Según reconstruyó la investigación, el agresor conoció a la víctima mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia. Mantuvieron una relación de pareja durante cinco años, de los cuales convivieron tres, hasta su separación en noviembre de 2024. Tras la ruptura, sin embargo, siguieron trabajando juntos.

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Testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de un vínculo signado por situaciones de maltrato y denigración. La fiscalía tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que él la maltrataba y la denigraba delante de terceros.

En su historial judicial, Balbuena registra varios antecedentes: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual, radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

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En enero de 2026 se realizó un allanamiento en el domicilio de Balbuena y se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre

Imágenes aterradoras

Desesperada y en busca de ayuda, la victima apeló este sábado a las redes sociales para denunciar la pesadilla que vive desde hace varios meses con Balbuena, quien la amenazó de muerte en reiteradas oportunidades y le propinó impactantes golpizas.

“Me cansé que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, contó la damnificada en un posteo que compartió en su perfil de la red social Facebook, junto a los videos que muestran el calvario que padeció en el último tiempo.

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Las brutales golpizas que sufrió Camila fueron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su departamento, cuyas imágenes dan cuenta de la violencia y la saña con la que Federico Nicolás Balbuena, el agresor, la atacó en distintas oportunidades.

Las imágenes muestran los brutales castigos que Federico Balbuena le aplicó a Camila.

De acuerdo a lo que muestran las grabaciones que compartió la denunciante, uno de los violentos episodios ocurrió a plena luz del día, mientras Balbuena se disponía a abrir la ventana que da al balcón del domicilio. En ese momento, y en medio de una acalorada discusión, el atacante fijó su mirada en los ojos de Camila, la tomó de sus ropas y la arrojó al sillón del living.

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Ya reducida, Camila no pudo defenderse del salvaje castigo de su ex, quien le comenzó a propinar golpes de puño mientras la sujetaba contra los almohadones.

La desesperante situación se trasladó a la cocina del departamento, donde Balbuena zamarreó a la víctima, la tironeó del pelo e intentó asfixiarla.

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Camila asegura que la Fiscalía donde radicó la denuncia aún no citó a declarar a Federico Balbuena.

“Este COBARDE … es Federico Nicolás BALBUENA. HOY con varias Causas Penales, dos de ellas por Abuso Sexual… SIGUE LIBRE“, denunció Camila en su publicación, la cual se viralizó de inmediato.

Tras los constantes castigos recibidos, Camila tomó coraje y se presentó en la UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género, y radicó la denuncia correspondiente. Sin embargo, lamentó que todavía la fiscal Marcela Semería no lo haya citado ni a declarar.

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La denuncia pública que Camila hizo en la red social Facebook.

“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. Quién me lo puede explicar??? Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.

Ante la falta de respuestas, la víctima incluso se llegó a contactar con compañeros de trabajo de Balbuena para pedirles ayuda, en busca de conseguir más pruebas para respaldar su denuncia. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. “Empleados de CAR CENTER ADJUDICADOS SRL también son responsables. No es sólo mi historia. Si algo me pasa, ya saben quién fue. GRACIAS POR COMPARTIR y DIFUNDIR. Son mi única ayuda, para que este tipo no quede IMPUNE y que no lo sigan encubriendo. Necesito justicia. YA”, concluye el pedido de ayuda de Camila.

En cuanto al avance de la investigación, fuentes del caso explicaron a este medio que la denunciante se presentó el 22 de diciembre pasado en la UFI de la fiscal Semería y ratificó la denuncia contra su expareja. En ese contexto, y al contar nuevamente su versión de los hechos, Camila aseguró que el atacante portaba armas de fuego en su domicilio, lo cual desencadenó en un posterior allanamiento.

Una vez en el lugar, personal policial encontró al sospechoso, lo notificó de la causa y le secuestró dos pistolas Glock calibre .9 milímetros.