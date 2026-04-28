Netflix estrena una de las películas más caras de la historia: costó 310 millones de dólares y tomó 24 años realizarla

Netflix suma a su catálogo una de las películas más caras de la historia.

Netflix incorporó a su catálogo una de las producciones cinematográficas más ambiciosas y costosas de los últimos años: Gladiator 2. La secuela dirigida por Ridley Scott llega al servicio de streaming después de un extenso proceso de desarrollo que tomó 24 años desde el estreno de la película original y con un presupuesto que alcanzó los 310 millones de dólares, convirtiéndola en una de las cintas más caras de la historia del cine.

La llegada de la superproducción a la plataforma refuerza la estrategia de Netflix de combinar películas originales con grandes estrenos provenientes de otros estudios. En este caso, la compañía consiguió temporalmente los derechos de streaming de una de las películas más comentadas del último año.

PUBLICIDAD

Una secuela esperada durante más de dos décadas

La primera Gladiator se estrenó en el año 2000 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos de la década. La cinta protagonizada por Russell Crowe recaudó alrededor de 465 millones de dólares en taquilla mundial y ganó cinco premios Óscar, incluido el de Mejor Película.

Gladiator 2 se estrenó en noviembre de 2024.

Desde entonces, durante años circularon rumores sobre una posible continuación. Incluso existieron propuestas iniciales para traer nuevamente a Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio, aunque esas ideas terminaron descartándose debido a lo arriesgado de algunos planteamientos narrativos.

PUBLICIDAD

Finalmente, Ridley Scott decidió regresar al universo de Gladiator con una nueva historia centrada en otro protagonista y con una visión mucho más grandilocuente desde el punto de vista visual y narrativo.

Un presupuesto gigantesco para una apuesta épica

Uno de los aspectos que más llamó la atención alrededor de Gladiator 2 fue su enorme presupuesto. Mientras la película original costó aproximadamente 103 millones de dólares, la secuela elevó esa cifra hasta los 310 millones.

PUBLICIDAD

Paul Mescal y Denzel Washington en 'Gladiator II'

Aunque incentivos fiscales y beneficios de producción habrían reducido parte del gasto final para Paramount, el proyecto igualmente se convirtió en una de las inversiones más importantes realizadas por el estudio en los últimos años.

En taquilla, Gladiator 2 logró recaudar unos 462 millones de dólares a nivel mundial, una cifra muy cercana a la obtenida por la película original hace más de dos décadas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, debido al enorme costo de producción y marketing, Paramount necesita seguir explotando otras fuentes de ingresos, entre ellas la distribución en plataformas de streaming como Netflix.

Escena de la naumaquia en 'Gladiator II'

Paul Mescal lidera el nuevo elenco

La nueva entrega está protagonizada por Paul Mescal, actor que asumió la difícil tarea de encabezar una franquicia marcada por la interpretación de Russell Crowe en la primera película.

PUBLICIDAD

El elenco también cuenta con la participación de Denzel Washington, cuya actuación fue una de las más comentadas por la crítica y el público tras el estreno en cines.

La película apuesta por un tono todavía más espectacular y exagerado que la original, con grandes secuencias de combate, batallas masivas y escenas diseñadas para potenciar la épica visual dentro del Imperio Romano.

PUBLICIDAD

Una película más enfocada en el espectáculo

A diferencia de la primera entrega, donde gran parte de la fuerza narrativa recaía sobre el viaje personal del protagonista, Gladiator 2 apuesta por una estructura más centrada en el espectáculo y la sucesión constante de escenas impactantes.

Las casi dos horas y media de duración están marcadas por enfrentamientos cada vez más ambiciosos y una puesta en escena diseñada para maximizar el impacto visual.

PUBLICIDAD

Aunque la recepción general fue positiva, parte de la crítica coincidió en que la secuela no alcanza el mismo nivel emocional ni el carisma que transmitía Russell Crowe en la película original.

Incluso el propio Crowe llegó a cuestionar públicamente algunas decisiones creativas relacionadas con la continuación de la saga.

PUBLICIDAD

Gladiator 2 se estrenó en noviembre de 2024.

Netflix sigue reforzando su catálogo con grandes producciones

La incorporación de Gladiator 2 también refleja el creciente interés de Netflix por sumar películas de gran presupuesto provenientes de estudios tradicionales.

En los últimos años, la plataforma ha buscado consolidarse no solo como productora de contenido original, sino también como uno de los principales espacios de distribución digital para grandes estrenos de Hollywood.

Con su llegada al catálogo, Gladiator 2 se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del mes dentro de Netflix y como una de las películas más vistas de la plataforma en varios mercados internacionales.