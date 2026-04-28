Los explosivos detalles detrás de la separación de “la pareja dorada del fútbol” por fotos sensuales y fama no deseada

Alisha Lehmann y Douglas Luiz

La separación de Alisha Lehmann y Douglas Luiz, dos figuras del fútbol europeo cuya vida personal atrae la atención tanto como su desempeño en el campo, se ha transformado en una saga marcada por celos persistentes, disputas públicas y una competencia por el protagonismo en redes sociales. La ruptura, lejos de ser discreta, ha impulsado tanto la imagen pública como las nuevas relaciones de ambos, mientras los elementos íntimos de su historia siguen alimentando la conversación mediática, según detallan fuentes cercanas citadas por el medio inglés The Sun.

Un elemento que distingue este caso entre las escandalosas rupturas del deporte internacional es la monetización de la fama post separación. Alisha Lehmann ha lanzado recientemente una cuenta en Fanvue, donde cobra a sus seguidores una suscripción mensual de aproximadamente 3 libras esterlinas (3,50 euros) y hasta 22 libras esterlinas (25,80 euros) por contenido exclusivo, incluidas imágenes provocativas como el set titulado “Hora de la ducha”, según informó el diario británico. Esta estrategia comercial contrasta con la posición reservada de Douglas Luiz durante su relación, y se suma a la tensión que marcó el final de la pareja.

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“La pareja dorada del fútbol“, reconocida por la prensa con ese título, protagonizó el año pasado un doble fichaje sentimental y deportivo por la Juventus. No obstante, este traslado, que aspiraba a un futuro compartido en Turín, solo precipitó el deterioro. Mientras Douglas Luiz enfrentaba una etapa difícil debido a lesiones, Alisha Lehmann destacaba en el campo, anotando dos goles en sus once primeros partidos con el equipo femenino de la Vecchia Signora. El desbalance entre sus trayectorias y la exposición pública de Lehmann incrementaron la distancia emocional.

Cuando Douglas Luiz fichó en Juventus, Alisha Lehmann lo acompañó a Turín

El desenlace quedó sellado a finales de 2022, cuando una nueva discusión por la publicación de un calendario sensual llevó a la primera ruptura. Tras una reconciliación breve, las mismas dinámicas —enfrentamientos por la gestión de la imagen pública, la exposición mediática y el uso de redes como escenario de la intimidad— hicieron insostenible la relación. “Douglas es bastante reservado, mientras que a Alisha le encanta potenciar su imagen. Él deseaba con desesperación que Alisha estuviera a su lado en Italia, pero al final simplemente no funcionó”, le dijo una fuente al medio citado.

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En la actualidad, ambos parecen haber transformado la competencia amorosa en una rivalidad pública. Las últimas semanas han estado marcadas por supuestos intercambios de comentarios en Instagram, capturados y viralizados por seguidores. Ante una fotografía de Montel McKenzie —nueva pareja de Lehmann—, Douglas Luiz habría respondido: “Así la tuve durante mucho tiempo, amigo”. La réplica atribuida a Lehmann no tardó en aparecer en sus historias: “Sigue adelante, guapo, lo tenías diminuto. Mi novio actual casi me deja sin aliento jajaja”. Aunque algunos seguidores especulan sobre la autenticidad de estas capturas, el episodio refleja el estado de la relación y el nivel de exposición posterior a la ruptura.

Ya instalados en el Reino Unido, ambos futbolistas reconfiguraron su vida sentimental con la misma visibilidad que caracterizaba su antigua pareja. Alisha Lehmann, de 27 años y actualmente en el Leicester City, mantiene una relación con Montel McKenzie, ex participante del reality Love Island. Por su parte, Douglas Luiz, también de 27 años, comparte su vida con Duda Gaspar, modelo brasileña e hija de Edu Gaspar, leyenda del Arsenal y actual director global de fútbol del Nottingham Forest.

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Douglas Luiz y su nueva conquista: Duda Gaspar

El despliegue de afecto en redes es constante: Lehmann y McKenzie no dudan en compartir videos y fotos con sus 15,6 millones de seguidores en Instagram, mostrando momentos de intimidad y mensajes como: “Entrena junto a quien amas, permanece junto a quien amas”. “Montel y Alisha están muy enamorados. Apenas pueden quitarse las manos de encima en privado, y a ella le encanta que el mundo lo vea públicamente”, confiaron desde su círculo íntimo.

Douglas Luiz y Duda Gaspar tampoco escatiman gestos: han sido vistos besándose en Oxford Street y compartiendo publicaciones que, según la joven modelo, “Me encanta vivir mi vida a tu lado, te amo cariño”. Duda, de 19 años, ha adoptado un papel activo como seguidora y compañera, alentando a Luiz desde las gradas de Villa Park con una camiseta personalizada.

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La consecuencia principal de estas exhibiciones es la prolongación del interés mediático y el crecimiento de la base de seguidores de ambas partes. Mientras la carrera de Duda Gaspar como influencer se encuentra en sus primeras etapas, Lehmann ya ha consolidado su perfil digital, destacándose por monetizar su exposición mediática tras la ruptura.

Alisha, acaramelada junto a su nuevo novio Montel McKenzie

La relación entre Alisha Lehmann y Douglas Luiz estuvo condicionada desde el origen por la gestión de la fama y la diferencia de criterios en torno a la exposición personal. Se ha remarcado que los celos, especialmente por el crecimiento del perfil público de Lehmann, generaron tensiones reiteradas. La futbolista suiza, abiertamente bisexual y expareja de la jugadora Ramona Bachmann, optó siempre por capitalizar su notoriedad, incluso durante la relación.

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Por su parte, Douglas Luiz buscó un modelo de pareja basado en discreción y apoyo presencial, meta que reconocidamente no logró. Una fuente lo resume así en The Sun: “Con Alisha, ella no podía ir a muchos de sus partidos por su propia carrera, pero a Douglas le encanta mirar a las gradas y ver a Duda entre la multitud. Irónicamente, la carrera de Duda como influencer apenas comienza y le encantaría tener una cuenta con millones de seguidores como la de Alisha”.

La ruptura se ha convertido en un pulso mediático donde la provocación, la expansión de la influencia digital y el afán por exhibir nuevas etapas personales resultan tan relevantes como los episodios previos al final de su relación.

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