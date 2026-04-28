México

“El Jardinero” buscó el liderazgo del CJNG con la toma de armas, revela titular de la Marina

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles señaló que la detención de Audias Flores Silva debilita al cártel en su estructura

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Montaje fotográfico de dos hombres, uno con ojos censurados, junto al logo de la DEA y un cartel de recompensa de 5 millones de dólares parcialmente visible
Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', presunto líder del CJNG y sucesor de 'El Mencho', fue detenido en Nayarit y es buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses. (Jesús Avilés)

Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles reveló que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, buscó con el uso de las armas el mando de la organización criminal.

*Información en desarrollo...

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