“El Jardinero” buscó el liderazgo del CJNG con la toma de armas, revela titular de la Marina

Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles reveló que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, buscó con el uso de las armas el mando de la organización criminal.
*Información en desarrollo...
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