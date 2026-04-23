Operaciones de la CIA en Chihuahua: revelan que van al menos 3 ocasiones en las que colaboran con el gobierno estatal

Narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, previo a la muerte de los dos agentes de la CIA. Foto: Especial / CIA

La implicación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en la localización en Chihuahua de uno de los más grandes narcolaboratorios del país no sería un caso aislado, pues la colaboración de elementos estadounidenses con autoridades estatales se habría llevado en al menos tres ocasiones en el año.

De acuerdo con un reportaje de Los Ángeles Times, fuentes familiarizadas con la localización del laboratorio clandestino en el municipio de Morelos afirmaron que esta sería al menos la tercera vez en que agentes de la CIA participan en una operación contra el narcotráfico en la entidad.

Cabe señalar que la Ley de Seguridad Nacional señala que agentes extranjeros no pueden realizar acciones operativas en el país, por lo que sus actividades se enfocan en el intercambio de información. Asimismo, establece que las gestiones deben llevarse a cabo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no de manera directa con autoridades estatales.

La colaboración con el gobierno de Chihuahua es una violación a la Ley de Seguridad Nacional por parte de los agentes de la CIA, lo que aumentaría las faltas cometidas en caso de comprobarse que no es la primera ocasión en la que participan activamente en la entidad.

El fiscal del estado, César Jáuregui, intentó matizar los hechos al afirmar que dos agentes de Chihuahua se encontraron en la carretera a los elementos de la CIA, quienes les pidieron un "aventón". Foto: Fiscalía Chihuahua

Tanto el diario estadounidense como Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus gilas en inglés), señalaron que eran cuatro los agentes de la CIA que participaron en la operación, no solo los dos que fallecieron en un accidente automovilístico junto al Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta.

Además, señalaron que los elementos implicados utilizaron uniformes de la AEI de Chihuahua para pasar desapercibidos. Vigil detalló en entrevista con Infobae México que los agentes estaban comisionados en Monterrey, pero viajaron a dicha entidad luego de obtener información sobre la presencia de narcolaboratorios de metanfetamina.

Sheinbaum acusó fallas por las autoridades de Chihuahua y exige que sean respetadas las leyes mexicanas

La presidenta buscó a la gobernadora Maru Campos para conocer detalles sobre lo ocurrido, pero no la localizó en su oficina. | Presidencia

Durante la conferencia de prensa matutina de este 23 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que el gobierno de Chihuahua faltó a las leyes mexicanas al solicitar la colaboración de agencias estadounidenses.

Lo anterior debido a que la mandataria federal pudo constatar que tanto el fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, como Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado, afirmaron de manera pública que solicitaron y mantenían una colaboración con agencias de los Estados Unidos.

“La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto el embajador de los Estados Unidos debería de haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, comentó Sheinbaum.

Tras los hechos, tanto la gobernadora Maru Campos como el fiscal del estado fueron llamados por el Senado de la República para comparecer sobre la colaboración de agencias estadounidenses en territorio mexicano.