Caída de El Jardinero afectaría comunicación entre el CJNG y Los Chapitos, asegura experto

(Jovani Pérez/Infobae)

El miércoles 27 de agosto de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo en la conferencia de prensa matutina que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, que no había una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Esto, luego de que Ismael El Mayo Zambada se había declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Harfuch también aseguró que con esta acción, el Cártel de Sinaloa no estaba extinguido.

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El titular de la SSPC afirmó, en esa ocasión, que no había ningún indicio de alguna alianza entre Los Chapitos y el CJNG. “No ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales, lo que hubo en su momento fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había personal de Cártel Jalisco, en Sinaloa”, señaló.

Dijo que todo indicaba que eran los mismos miembros del Cártel de Sinaloa quienes afirmaban que esta alianza existía para amedrentar a sus oponentes.

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Sin embargo, Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor por el CIDE y especialista en Seguridad Pública dijo, en entrevista para Infobae México, que la detención de Audias Flores Silva, El Jardinero, quien fue capturado el pasado lunes en Nayarit, afecta directamente a Los Chapitos, pues existe una clara relación entre ambos grupos delictivos.

En agosto pasado, Omar García Harfuch aseguró que no existía una alianza entre el CJNG y Los Chapitos. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

“Han estado efectivos de el Cártel Jalisco Nueva Generación en Sinaloa, en Durango, en zonas en donde hay una fuerte presencia de la facción de La Mayiza, combatiendo al lado de Los Chapitos y el establecimiento de esa alianza, el puente de conexión entre estas dos organizaciones, fue Audias Flores Silva, El Jardinero”, señaló el especialista.

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Expuso que este delincuente (El Jardinero) tiene un perfil que si bien ha participado en las disputas territoriales de la expansión de el CJNG, también es uno de los personajes que propiciaba más acercamientos con grupos locales y tejía alianzas locales para asegurar la expansión y en el marco de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza, y que a partir del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, que comienza a avanzar un poco más La Mayiza, se da el acercamiento de El Jardinero con Los Chapitos para proponer una alianza táctica en el sentido de poder, en conjunto, combatir al enemigo en común.

“Quien estableció la alianza se vuelve un interlocutor entre ambas organizaciones, y por ende, su detención podría complicar esta relación y coordinación entre los esfuerzos criminales entre ambas organizaciones”, aseguró Sánchez.

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Cómo afecta al CJNG la detención de El Jardinero

Luego de dos severos golpes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el abatimiento de El Mencho el pasado mes de febrero y la detención de El Jardinero, este lunes, en Nayarit (quien era uno de los posibles sucesores de El Mencho frente al grupo criminal), Sánchez aseguró que la afectación se concentra en que la cúpula del CJNG, pues se está perdiendo a integrantes valiosos de esa organización delictiva.

“Eso, lo queramos o no, también propicia zozobra entre quienes integran el cártel, es decir, entre los diferentes liderazgos regionales, obviamente quienes están al frente de las operaciones, ya que si había un seguimiento de un miembro destacado de la organización, y este es arrestado, no tienen la seguridad de que otros miembros relevantes de la misma no sean sujetos de estos procesos”.

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La detención de El Jardinero podría afectar la alianza entre el CJNG y Los Chapitos. Foto: Especial Marina

Dijo que esto puede tener un impacto en el “feudo” de Audias Flores Silva, que era Nayarit, aunque también tenía una presencia importante en otros estados, como Zacatecas, Guerrero, Morelos, Jalisco y Michoacán.

“Puede haber, creo yo, no una violencia amplia, creo que la caída de Nemesio Oseguera enseñó que el Cártel Jalisco es resiliente en esta parte, pero si puede tener un impacto en algunas zonas determinadas”, concluyó.

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