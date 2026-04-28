México

Sheinbaum defiende a Luisa Alcalde sobre presuntos permisos para operar casinos relacionados con familia de Hernán Bermúdez Requena

Reiteró que, de acuerdo a la información de Gobernación, los permisos fueron otorgados por orden judicial y no se han utilizado hasta ahora

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Sheinbaum respondió a las críticas contra Luisa Alcalde. | Jovany Pérez
Sheinbaum respondió a las críticas contra Luisa Alcalde. | Jovany Pérez

“Acusaban que Luisa María le había dado permisos a casinos para operar: es falso”, aseveró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la investigación que señala a la dirigente de Morena —cuyo cargo dejará este 30 de abril— por otorgar 20 permisos para operar casinos relacionados con Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró el reportaje publicado realizado por Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) y publicado por Reforma.

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Ahí se atribuye que en 2024, durante el periodo en el que Luisa María Alcalde ocupó el cargo de secretaria de Gobernación, durante los últimos meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se otorgaron 20 permisos para operar casinos a una casinera relacionada con quien fue secretario de Seguridad de Tabasco y ahora está preso por desaparición forzada y ser líder criminal.

La mandataria respaldó la respuesta emitida por la Secretaría de Gobernación donde se realizaron tres aclaraciones importantes sobre la investigación de MCC.

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“La importante es el uno, es decir, que fue un mandato de un juez que solicitó la apertura”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde el Salón de Tesorería, la mandataria enfatizó que la apertura de la investigación no fue una orden de la secretaria Luisa María Alcalde, sino una instrucción judicial y subrayó la relevancia de las tres aclaraciones realizadas por la Secretaría de Gobernación.

Reiteró que el procedimiento se ejecutó en cumplimiento de la ley y que la autoridad responsable fue un juez. “No fue un mandato de Luisa María Alcalde, sino que fue una orden de un juez”, puntualizó.

Con estas precisiones, la mandataria dejó claro que el gobierno actuó conforme a las disposiciones legales y bajo supervisión judicial, descartando cualquier implicación de Luisa Alcalde con Hernán Bermúdez y su círculo criminal.

Presuntos 20 permisos otorgados a casinos

En un reportaje realizado por Mexicanos Contra la Corrupción (MCC), en el que se documenta la entrega de 20 permisos para operar casas de apuestas a Clíe S.A de C.V durante la gestión de Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría de Gobernación.

El reportaje detalla que estos permisos se otorgaron en el periodo en que Alcalde ocupaba la titularidad de la dependencia, tras la salida de Adán Augusto López, quien se dedicó a buscar la candidatura presidencial rumbo a 2024.

Entre los casos que resalta el reportaje, se encuentra el de la empresa Purtech de México, vinculada con uno de los socios de Clíe. Dicha empresa habría recibido el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 en 2017 y, a partir de entonces, permitió que terceros lo utilizaran para operar casas de apuestas físicas y en línea en distintos puntos del país.

“Es con el que han operado múltiples casas de apuestas físicas y en línea en el país, incluyendo casinos de la familia del hoy preso Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder del grupo criminal La Barredora”, precisa el reportaje.

La información señala que el permiso fue utilizado por diversas empresas, lo que facilitó la expansión de establecimientos relacionados con apuestas, incluso aquellos ligados a personas detenidas por su presunta relación con actividades delictivas.

El reportaje de MCC pone en el centro del debate la forma en que la Secretaría de Gobernación otorgó y supervisó estos permisos, así como la relación entre empresas beneficiadas y personas identificadas con actividades ilícitas.

La entrega de autorizaciones y su posterior uso por terceros vuelve a poner en foco la opacidad y los posibles riesgos asociados a la regulación de la industria de apuestas en México.

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