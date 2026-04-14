Denuncian ‘carpetazo’ a investigación contra La Luz del Mundo; colectivos exigen revisión por casos de abuso sexual infantil

El "Apóstol de Jesucristo" se valió de otros líderes y familiares cercanos para construir una gran red de delitos, abusos y crímenes sexuales contra los feligreses de la iglesia de La Luz del Mundo | Jovani Pérez / Infobae México

La Fiscalía General de la República (FGR) le dio ‘carpetazo’ a la investigación en contra de varios líderes de la iglesia ‘La Luz del Mundo’, entre ellos Naason Joaquín García, líder de dicha organización religiosa, de acuerdo con un documento difundido por Adriana Dávila, exdiputada, política y activista.

El documento difundido por la activista en redes sociales y retomado por diversos colectivos, acusa que “dos semanas después de Ernestina Godoy tomó posesión como nueva titular de FGR, la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) dio “carpetazo” a la investigación".

“El 17 de diciembre de 2025, la agente del Ministerio Público de la FEITPOC autorizó el “no ejercicio de la accion penal” contra Naason Joaquin Garcia, condenado en Estados Unidps a 16 años y ocho meses de prisión", precisó.

En dicho documento, recordó que la investigación de la FGR empezó en 2019 por denuncia de Sóchil Martin y Sharim Guzmán, quienes escaparon de la iglesia y testificaron ante autoridades estadounidenses, donde Naasón Joaquín admitió haber violado a tres menores de edad.

Mencionó que el exlíder fue procesado en Estados Unidos por mantener un grupo de “doncellas”, niñas y adolescentes que eran coaccionadas para ser abusadas sexualmente.

En el documento destacó, según el testimonio de un agente del Buró Federal de Investigaciones, las menores eran adoctrinadas con discursos sobre “cómo un rey tiene varias amantes y afirmaba que, al ser apóstol de Dios, nunca podría ser juzgado por sus acciones”.

Denuncian red de protección y delitos en México

La denuncia presentada ante la FGR involucra a políticos y líderes religiosos, acusados de construir una red que opera en México de manera impune. Se señala a los denunciados por lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil.

Entre los nombres mencionados están Israel Zamora, exsenador de PVEM-Morena; su padre Rogelio Zamora Barradas; Nicolás Menchaca; Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena; y Hamlet García Almaguer, exdiputado de Morena.

Las víctimas declararon que estos personajes son operadores políticos y religiosos que han facilitado estrategias de lavado de dinero y protección política a la organización. Seis cuentas bancarias con 356 millones de pesos de la iglesia fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en 2020.

Mencionó que además, en 2025, 38 integrantes del grupo Yaser, identificado como guardia secreta de los líderes, fueron detenidos en Vista Hermosa, Michoacán, donde recibían entrenamiento paramilitar en zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Comentó que a pesar de las pruebas aportadas a la FGR, incluidas declaraciones de víctimas de abuso sexual infantil, la fiscalía busca cerrar el caso, mantener la impunidad de los líderes y permitir que continúe el tráfico de personas y lavado de dinero.

“La Fiscalía pretende cerrar el asunto, mantener en la impunidad a los líderes de LLDM y permitir que sigan traficando personas, varias de ellas menores de edad, y lavando dinero en México”, se lee en el documento.

Impugnación y revisión judicial pendiente

Las víctimas y denunciantes Sóchil Martin y Sharim Guzmán impugnaron el “carpetazo”.

La revisión del caso está programada para el 16 de abril de 2026 ante el juez de control Juan José Rodríguez Velarde en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco. Ahora, la decisión está en manos del juez federal.

“A pesar de las pruebas aportadas a la FGR, entre las cuales se encuentran los testimonios de varias víctimas de abuso sexual, la Fiscalía pretende cerrar el asunto, mantener en la impunidad a los líderes de LLDM y permitir que sigan traficando personas, varias de ellas menores de edad, y lavando dinero en México.

“Por ello, las víctimas y denunciantes Sochil Martin y Sharim Guzman impugnaron el “carpetazo”, que sera revisado en audiencia el 16 de abril de 2026 por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco, Juan José Rodríguez Velarde. Ahora, depende de este juez federal que el caso no quede en la impunidad”, concluyó.