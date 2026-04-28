Muere Martín Guzmán, camarógrafo de N+, tras accidente automovilístico en Miami

Martín Guzmán, quien se formó en México, capturado en un momento sonriente, años antes de su trágico fallecimiento en Florida en 2026. (Captura de pantalla TelevisaUnivision: Youtube)

El periodismo hispano se encuentra de luto tras la muerte de Martín Guzmán, camarógrafo y colaborador de N+ Noticias, quien falleció este fin de semana en un accidente automovilístico en Miami.

La noticia fue confirmada por colegas y conductores durante emisiones informativas. En el noticiero 24/7, el periodista Elian Zidán expresó: “Esta es una de esas noticias que no quisiéramos dar, es la partida de nuestro colega y amigo, Martín Guzmán”.

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“Hoy lo recordamos con cariño por su entrega, cariño y generosidad (…) de parte de todos nosotros, un gran abrazo a María, su esposa, a su hijo José Manuel, a su familia”.

Por su parte, el periodista Jorge Ramos también dedicó un mensaje durante su programa Así veo las cosas. “Este va a ser un programa muy difícil, muy complicado. Martín se nos fue”, señaló al inicio de la emisión.

“Martín Guzmán, mi amigo, mi compañero, periodista, camarógrafo, que me ha acompañado durante décadas en esta profesión, se nos fue. Tuvo un terrible accidente automovilístico este fin de semana, y ya no está con nosotros. Así que este no es un programa normal”.

Guzmán formaba parte del equipo de producción del programa de Ramos y trabajaba junto a su esposa, la periodista María Martínez-Guzmán. Ambos colaboraban en proyectos informativos recientes tras su paso por Univision Noticias.

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El reconocido periodista Jorge Ramos aparece con gesto serio en su estudio, lamentando públicamente el fallecimiento de Martín Guzmán, esposo de la periodista María Guzmán y colaborador esencial de su equipo. (Así veo las cosas: Instagram)

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con reportes difundidos por el portal Las Top News, el accidente ocurrió cerca de las 3:00 de la madrugada, hora local. Guzmán conducía su vehículo rumbo a su domicilio cuando una fuerte lluvia afectó las condiciones del camino.

Las primeras versiones indican que el camarógrafo perdió el control del automóvil y se impactó contra un árbol, el cual cayó sobre el vehículo. Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero el rescate se prolongó cerca de una hora debido a los daños en la unidad, que tuvo que ser cortada para liberar a la víctima.

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Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre las causas del accidente.

Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre las causas del accidente.. (@pedroultrerastv, Instagram)

Trayectoria en medios

Martín Guzmán construyó una carrera de más de dos décadas en el periodismo televisivo. Inició en México y consolidó su trayectoria en Univision Noticias, donde participó en coberturas internacionales y trabajos especiales.

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Su labor como camarógrafo lo colocó como colaborador cercano de Jorge Ramos en múltiples reportajes y transmisiones. En años recientes, se integró a nuevos proyectos informativos vinculados a plataformas digitales y televisión.

La muerte de Guzmán ocurrió mientras su esposa realizaba coberturas en Washington D.C., tras asistir a la cena de corresponsales donde se reportó un incidente relacionado con el presidente Donald Trump.

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Compañeros de profesión han destacado su compromiso, profesionalismo y cercanía dentro de las redacciones, cualidades que marcaron su trayectoria en medios internacionales.