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¿Quién entregó a El Jardinero? La pista que refuerza la hipótesis de traición del CJNG, según especialista

El pasado lunes, Audias Flores Silva, El Jardinero, fue detenido en Nayarit

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El Jardinero fue detenido por miembros de La Marina. Secretaria de Marina (SEMAR)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY
El Jardinero fue detenido por miembros de La Marina. Secretaria de Marina (SEMAR)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

Luego de la detención de Audias Flores Silva, El Jardinero, operador de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado lunes en Nayarit, comenzó a correr un rumor sobre que, presuntamente, Juan Carlos Valencia González, El 03, hijastro de Nemesio Osegura González, El Mencho, lo habría entregado a las autoridades.

Tras esto, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, Víctor Sánchez, aseguró que esta hipótesis no se puede descartar.

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“Obviamente, cuando se da la caída de Nemesio Oseguera suenan varios nombres, digo, no solo es Audias Flores y Juan Carlos Valencia Gonález, también Gonzalo Mendoza, alías El Sapo o el Doble R, Ricardo Ruiz Velazco, pero los dos que siempre tuvieron más menciones y más posibilidades, eran quien hoy dirige la organización (El 03) y alías El Jardinero”.

Aseguró que no se descartaba que hubiera enemigos internos que lo vieran como una amenaza y que lo hayan entregado. “Algo que ayuda a esta hipótesis es precisamente, que el mismo día se da el arresto de su operador financiero, El Güero Conta, y se da en Zapopan, una ciudad y estado distinto al que fue arrestado Audias Flores Silva, lo cual nos habla o de un operativo que estaba siguiendo toda la red de estas personas o de que alguien entregó información sobre los mismos”, expuso.

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Detención de El Jardinero

El pasado lunes se dio a conocer que Audias Flores Silva, alias El Jardinero, había sido detenido por la Marina en un operativo en el estado de Nayarit.

El Jardinero cayó en un operativo realizado por la Semar en Nayarit.
El Jardinero cayó en un operativo realizado por la Semar en Nayarit.

La captura fue dada a conocer por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien destacó que El Jardinero, considerado uno de los líderes del CJNG, era requerido tanto por autoridades de México como por los Estados Unidos, con fines de extradición.

“Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares”, recordó Harfuch en una publicación en sus redes sociales.

La detención de este cabezilla del CJNG fue resultado de operaciones realizadas por elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina.

Quién es Juan Carlos Valencia González

Juan Carlos Valencia González, alias el 03, tomó el liderazgo del CJNG tras el asesinato de El Mencho, aseguró hace unas semanas el medio estadounidense Wall Street Journal.

Valencia González es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias Maradona, jefe del extinto Cártel de Milenio, quien en 2020 purgó su condena de 17 años de cárcel en Estados Unidos y de Rosalinda González Valencia, quien posteriormente se casó con El Mencho.

Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del 'El Mencho'.
Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del 'El Mencho'.

El 03 tiene 41 años y nació en Santa Ana, California, en Estados Unidos, por lo que tiene esa nacionalidad.

Esto complicaría a las autoridades estadounidenses obtener información personal de El 03 pues, según las normas para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, para ello se necesita la aprobación del Fiscal general.

Además se debe convencer a un tribunal secreto de inteligencia extranjera de que Valencia González, también conocido como El R3, actúa como un agente de una potencia extranjera o grupo terrorista.

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