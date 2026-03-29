Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

(Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, fueron asesinados a balazos luego de salir de su turno la noche del sábado.

Ambos uniformados circulaban a bordo de un vehículo Honda Civic color negro sobre la carretera Benito Juárez, conocida como La Costerita, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

De acuerdo con reportes, los policías fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en un vehículo, quienes comenzaron a dispararles de manera indiscriminada.

El ataque a tiros provocó que los uniformados perdieran el control del vehículo y salieran del acotamiento de la carretera. Los responsables de la agresión huyeron del sitio tras los hechos.

La unidad quedó varada y con decenas de impactos de bala en cristales y puertas, mientras que los policías fallecieron en el sitio.

Policías tenían de 2 a 17 años de servicio

Foto: Redes sociales

Luego de que el sitio fue acordonado y se llevaron a cabo los trabajos periciales por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado, los uniformados fueron identificados.

De acuerdo con Noroeste, los dos agentes activos fueron identificados como Raúl Ernesto “N”, quien tenía 2 años en la corporación, y Carlos Manuel “N”, que contaba con 17 años de servicio.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lamentó los hechos y reconoció su trabajo para procurar la integridad de la ciudadanía.

Buscan a cuatro mineros atrapados en El Rosario

La búsqueda de los cuatro mineros atrapados en la mina de El Rosario, Sinaloa, sigue activa desde el 25 de marzo, cuando un derrumbe causado por la ruptura de una presa de jales bloqueó las salidas y complicó las tareas de rescate.

Las tareas fueron confirmadas por el gobernador de la entidad. Crédito: @rochamoya_

A pesar del avance lento debido a la presencia de material volcánico ‘jal’ que dificulta el acceso, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reportó que se mantienen turnos de cuatro a cinco horas en el interior de la mina para localizar posibles caminos hacia los trabajadores, respaldado por equipos especializados.

El mandatario aseguró mediante su cuenta de X que las operaciones continúan “con responsabilidad y coordinación” y que “no se detendrán hasta rescatarlos”.

Cabe señalar que tras el derrumbe, 21 mineros que se encontraban en el sitio lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados. En el sitio aún se detectan ruidos, lo que mantiene la esperanza de hallar a los trabajadores con vida.

(Cortesía)

La empresa minera, Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., notificó que los conductos de aire no estarían totalmente bloqueados, lo cual refuerza la posibilidad de supervivencia. En el sitio se mantienen 300 elementos de seguridad y de Protección Civil que trabajan para localizar a los mineros atrapados.

Durante toda la jornada, representantes del gobierno estatal han reafirmado ante los familiares su compromiso permanente con la búsqueda e informan que la proximidad de las autoridades con los afectados es constante, en un entorno de espera e incertidumbre.