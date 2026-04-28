Alpine tendrá un diseño especial para el GP de Miami de F1: la resonante frase del director tras la exhibición de Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto durante el GP de Japón. Regresará el próximo fin de semana en Miami (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Luego de la multitudinaria exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto volverá a presentarse en la Fórmula 1, que regresará el próximo fin de semana en los Estados Unidos, donde se correrá el Gran Premio de Miami. El equipo BWT Alpine emitió un comunicado en la previa a la competencia en el circuito de la Florida en el que destaca que el monoplaza A526 presentará una decoración especial.

En la vuelta al circuito de Miami, luego del parate en el calendario a raíz de las cancelaciones de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico, la escudería francesa anunció que en su regreso a América volverá a verse el logo de la empresa de comercio electrónico, que el coche lució en tres carreras durante el 2025. “El emblemático apretón de manos” de la reconocida marca volverá a aparecer en la cubierta del motor y en el alerón trasero, lo que le da al A526 un toque amarillo brillante en el Estado del Sol", publicó Alpine.

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Por su parte, el equipo con sede en Enstone comunicó que tanto Pierre Gasly como Colapinto aprovecharon las semanas sin competencia oficial para trabajar intensamente en el desarrollo del monoplaza, además de tomarse unos días de pausa. En el parte, Alpine destacó que el piloto argentino “disfrutó de un descanso emocionante”, en clara referencia al espectacular evento Road Show en Palermo, donde se congregaron unas 600.000 personas. “Franco realizó pasadas a gran velocidad y giros con el E20, el coche ganador de la carrera de 2012. En un evento histórico, se convirtió en el primer argentino en manejar un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de la ciudad, y la alegría genuina del público lo convirtió en una experiencia memorable”, precisaron.

Alpine cambia su diseño para el Gran Premio de Miami (Alpine)

“Tras la última carrera en Suzuka, es fantástico volver a prepararnos para otra semana de carrera, sobre todo en un lugar tan especial como Miami. Como equipo, hemos realizado un trabajo muy valioso durante el descanso en el simulador, tuvimos una jornada de rodaje muy productiva en Silverstone con el A526 y, por supuesto, el increíble Road Show en Buenos Aires. Todavía no me puedo creer lo especial que fue pilotear un coche de Fórmula 1 en casa“, expresó Colapinto.

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El corredor de 22 años agregó acerca del evento en Buenos Aires y lo que se viene en la F1: “Los fanáticos nos apoyaron muchísimo y fue precioso hacerlo por ellos. Pero ahora, toda mi atención está puesta en Miami y en el fin de semana de Sprint que tenemos por delante. El viernes tenemos una FP1 más larga, lo que nos será de gran ayuda para conocer nuestro coche antes de un fin de semana muy intenso. No he corrido antes en Miami, así que esta sesión es muy importante para mí para conocer el circuito antes de la clasificación de Sprint por la tarde y el resto del fin de semana. Estoy emocionado por el reto y por volver a correr. Nuestro objetivo, como siempre, es hacer el mejor trabajo posible y retomar la temporada con otra llegada a puntos".

Por su parte, Gasly dijo que se encuentra emocionado por volver a correr. “Parece que ha pasado mucho tiempo desde Japón y ahora estoy listo para volver al coche, competir y, con suerte, retomar el nivel de competitividad que teníamos en Suzuka. Ha sido muy reconfortante pasar un tiempo en un mismo lugar sin el estrés de tener que viajar tanto. He estado con mi familia y amigos en algunos momentos, lo cual ha sido estupendo, ya que durante una temporada normal solemos tener muy poco tiempo para estas cosas. Incluso tuve la oportunidad de ir a ver algo de fútbol, una de mis pasiones, con un viaje a París para ver la Champions League y una visita a Liverpool para ver Anfield por primera vez", contó el francés.

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Tras la multitudinaria exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto volverá a la acción en la F1 en Miami (REUTERS/Issei Kato)

“Ahora, mi atención vuelve a centrarse en las carreras y en hacer el mejor trabajo posible en Miami. Será muy interesante ver qué aportan todos en cuanto a mejoras. Nosotros, por supuesto, queremos retomar donde lo dejamos en Japón, y eso significa estar bien posicionados para la Q3 y los puntos. Sé que el equipo de Enstone ha trabajado muy duro para mejorar el rendimiento del coche y estoy deseando volver al A526 este fin de semana. Es una prueba de Sprint, así que es importante que aprovechemos al máximo la primera sesión de entrenamientos libres y que, a partir de ahí, ejecutemos cada sesión a la perfección. Al final, queremos puntos y ese es nuestro objetivo", agregó el galo.

Toda la atención del equipo Alpine se centrará en volver a competir en la Máxima. El Autódromo Internacional de Miami será el segundo fin de semana de Sprint del año y se ha dado a conocer por ser un circuito de Fórmula 1 por excelencia. El trazado, que rodea el Hard Rock Stadium, cuenta con una mezcla de curvas fluidas de alta velocidad, largas rectas y tramos estrechos de circuito urbano. La primera sesión de entrenamientos libres se ha ampliado a 90 minutos y será la única oportunidad que tendrán los pilotos de familiarizarse con el circuito en la nueva generación de monoplazas antes de la clasificación de Sprint del viernes por la tarde, que determinará la parrilla para la carrera de Sprint del sábado.

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El GP de Miami presentará una carrera Sprint

Por último, Steve Nielsen, director general de Alpine, se manifestó de cara a la competencia. “En el mundo de la Fórmula 1, es muy inusual tener un mes sin carreras. Dicho esto, han sido unas semanas de excepción ajetreadas para el equipo, mientras nos preparamos para reanudar la temporada en Miami este fin de semana. Hemos tenido un comienzo competitivo en 2026, sumando puntos en cada prueba, y esa sigue siendo nuestra intención en cada evento. Sabemos que nuestros rivales habrán trabajado duro en las mejoras, así que será interesante ver algunas de las diferencias el viernes, cuando volvamos a la pista", dijo en declaraciones difundidas por el equipo.

“Tengan por seguro que nosotros también hemos dedicado tiempo a revisar los puntos fuertes y débiles de nuestro paquete y hemos trabajado sin descanso para acelerar algunos aspectos de cara a Miami este fin de semana con el fin de, con suerte, mantenernos en la lucha por los puntos. Los pilotos han pasado algún tiempo en la fábrica preparándose y fue estupendo ver a Franco volver a casa, a Buenos Aires, el fin de semana en lo que pareció un espectacular evento de demostración con uno de nuestros antiguos coches. Estoy seguro de que eso le habrá recargado las pilas y le habrá dado la motivación para rendir en la pista cuando volvamos a competir. Pierre también ha estado ocupado preparándose y tiene tantas ganas como siempre de retomar la competición donde la dejó y mantener su racha de puntuación del 100% en lo que va del año. Tenemos 30 minutos adicionales de entrenamientos el viernes antes de que comience el trepidante fin de semana de Sprint. Tenemos que estar concentrados y listos desde el primer momento, y estamos deseando ir a Miami y dar lo mejor de nosotros mismos", concluyó el ingeniero.

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