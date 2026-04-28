Tensión en Medio Oriente: fuerzas estadounidenses abordaron un buque sospechoso de dirigirse a un puerto iraní

Infantes de marina estadounidenses abordaron un buque mercante en el mar Arábigo

Marines estadounidenses abordaron este martes en el mar Arábigo el M/V Blue Star III, un buque comercial de bandera de Comoras sospechoso de dirigirse a puertos iraníes en violación del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en sus redes sociales.

Las fuerzas estadounidenses liberaron la embarcación tras inspeccionarla y confirmar que su ruta no contemplaba escala en ningún puerto iraní, precisó el Centcom. El organismo, con sede en Florida, difundió un video en el que se observa a marines descendiendo en cuerda desde un helicóptero sobre los contenedores apilados en cubierta.

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Desde que el bloqueo entró en vigor el 13 de abril, las fuerzas de Estados Unidos han redirigido 39 embarcaciones para garantizar su cumplimiento. El secretario de Defensa Pete Hegseth declaró a periodistas a principios de mes que la medida se mantendrá “el tiempo que sea necesario”, mientras que el general Dan Caine, máximo oficial militar del país, advirtió que “se aplica a todos los buques, independientemente de su nacionalidad, con destino u origen en puertos iraníes”.

El lunes, el propio Centcom informó que un destructor de la Marina detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, operación que se suma a la captura de al menos dos cargueros iraníes en semanas anteriores.

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Washington anunció el bloqueo sobre los puertos iraníes tras el fracaso de conversaciones de paz celebradas en Pakistán. Teherán, por su parte, cerró el estrecho de Ormuz —vía por la que transita una quinta parte del petróleo mundial— tras el inicio de la campaña aérea conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. REUTERS/Kevin Lamarque

Las negociaciones para poner fin al conflicto permanecen estancadas: una segunda ronda prevista el fin de semana pasado en Islamabad fue pospuesta sin nueva fecha fijada. Funcionarios iraníes han exigido el levantamiento del bloqueo como condición para avanzar en el diálogo.

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