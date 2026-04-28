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Un equipo de la Premier League construirá su primer estadio femenino

Brighton & Hove Albion anunció la creación de un recinto con capacidad para 10.000 espectadores y que estará conectado con su estadio principal. La iniciativa está prevista para antes del 2030

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Brighton & Hove Albion construirá el primer estadio exclusivo para fútbol femenino en Europa, con capacidad para 10.000 espectadores (REUTERS/Paul Childs)
Brighton & Hove Albion construirá el primer estadio exclusivo para fútbol femenino en Europa, con capacidad para 10.000 espectadores (REUTERS/Paul Childs)

Brighton & Hove Albion anunció la construcción del primer estadio en Europa destinado exclusivamente a un equipo femenino. La nueva instalación, con capacidad para 10.000 hinchas, estará ubicada junto al actual American Express Stadium, ‘The Amex’, y un puente conectará ambas infraestructuras para facilitar la integración.

De acuerdo con lo informado por el club, el terreno colindante lo adquirió el club en 2025, con el objetivo de diseñar un espacio personalizado para jugadoras, cuerpo técnico y aficionados.

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Un estadio único para el fútbol femenino

Será la primera vez en el continente que se construya un estadio específicamente para un conjunto femenino de fútbol, lo que demuestra el creciente interés por el fútbol femenino tanto en el Reino Unido como a nivel internacional, según detalló OneFootball.

La decisión de levantar el estadio exclusivo llega tras el crecimiento deportivo reciente del Brighton. Bajo la dirección de Dario Vidisic, el equipo finalizó en la 5ª posición de la Women’s Super League, la máxima categoría del fútbol femenino inglés, en la temporada 2024/25, superando el noveno puesto de la temporada anterior. En la actualidad, el club se encuentra en el sexto lugar y mantiene la ambición de competir con los equipos líderes de la liga profesional.

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La filosofía “built for her” orienta todo el diseño del estadio, enfocándose en las necesidades específicas de las atletas femeninas y la cultura propia del fútbol femenino. Las Gaviotas ya habían realizado inversiones en instalaciones de entrenamiento especializadas en su centro de Lancing, ubicado a veinte minutos al oeste del nuevo proyecto.

Según explicó el presidente del club, Tony Bloom, la iniciativa ha generado un interés sin precedentes a nivel local, nacional e internacional. “Desde que anunciamos nuestra intención de construir un estadio para el equipo femenino en Brighton y Hove, hemos visto un interés sin precedentes local, nacional e internacional. Es un tema sobre el que muchos de nuestros hinchas me preguntan regularmente, lo que indica claramente el creciente nivel de interés y el potencial del fútbol femenino”, afirmó el directivo a OneFootball.

El nuevo estadio femenino estará conectado mediante un puente al American Express Stadium, mejorando la accesibilidad de los aficionados (Imagen Ilustrativa/BBC Spoert)
El nuevo estadio femenino estará conectado mediante un puente al American Express Stadium, mejorando la accesibilidad de los aficionados (Imagen Ilustrativa/BBC Spoert)

Impacto local y visión global

Bloom subrayó que la nueva infraestructura representa una inversión significativa en la visión a largo plazo del Brighton para el desarrollo del fútbol femenino. “Es esencial para el crecimiento continuo del equipo. Creemos firmemente que fortalecerá nuestra capacidad para atraer talento de élite, desarrollar a nuestras jugadoras jóvenes para el futuro, ampliar nuestra base de aficionados y crear un verdadero sentido de pertenencia”.

El proyecto se plantea como un generador de impacto económico en la zona. Se prevé la creación de empleos, el impulso a los aprendizajes y nuevas oportunidades de formación para los residentes, reforzando la contribución del club al desarrollo local en un periodo de incertidumbre económica.

El futuro estadio, con capacidad estimada para 10.000 espectadores, estará físicamente enlazado a The Amex mediante un puente, optimizando la logística y el flujo de los aficionados entre ambos recintos. Esta solución arquitectónica busca mejorar la experiencia de los asistentes y garantizar la accesibilidad directa desde el estadio principal.

El director ejecutivo y vicepresidente del club, Paul Barber, expresó que el nuevo estadio es reflejo de las ambiciones del Brighton. “Este nuevo estadio es una declaración de nuestras ambiciones y será clave para impulsar el crecimiento del fútbol femenino y juvenil, no solo en el Reino Unido sino a nivel global”, indicó resaltando la proyección internacional del proyecto.

Barber añadió que la capacidad del recinto está alineada con las regulaciones de la Women’s Super League y responde a una estrategia de dimensionamiento correcto (“right sizing”) para un crecimiento sostenible de la base de seguidores del equipo femenino. El directivo enfatizó que se trata de un capital considerable para el club, que también beneficiará a la ciudad y sus alrededores a través de la generación de empleos y formación para los habitantes.

El Brighton finalizó en la quinta posición de la Women’s Super League en la temporada 2024/25, reflejando su crecimiento deportivo reciente (REUTERS/Paul Childs)
El Brighton finalizó en la quinta posición de la Women’s Super League en la temporada 2024/25, reflejando su crecimiento deportivo reciente (REUTERS/Paul Childs)

Ambiciones deportivas y crecimiento sostenible

El anuncio se produce en un contexto de expansión y profesionalización del fútbol femenino europeo, donde los clubes buscan alternativas para dar visibilidad y potenciar el rendimiento de sus equipos femeninos. De acuerdo con OneFootball, ningún otro club europeo ha construido hasta el momento un estadio exclusivo para su equipo femenino, lo que sitúa al Brighton como pionero en este ámbito.

La estrategia del club se inscribe en su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino y de base. Las inversiones en infraestructura, formación y captación de talento han consolidado al Brighton entre los conjuntos competitivos de la Women’s Super League en los últimos años.

Según la dirección del club, la inauguración del estadio está prevista para antes de la temporada 2030/31 con el propósito de alcanzar los más altos estándares de calidad y adaptar la infraestructura a las necesidades de las jugadoras, el cuerpo técnico y sus hinchas.

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