Los tres clanes criminales detrás de “El 03”, señalado como el nuevo líder del CJNG

El ascenso de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, dentro del CJNG se explica por la influencia de tres estructuras clave. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atraviesa un momento de reconfiguración en su cúpula con la llegada de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, señalado como su nuevo líder, en una figura que no puede entenderse sin la influencia de los clanes criminales que han definido su formación criminal y su ascenso como nuevo líder.

Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, su hijastro “El 03” ha quedado en el centro de las alertas internacionales como uno de los principales objetivos de Estados Unidos, por quien ofrece hasta cinco millones de dólares de recompensa por información que lleve a su captura.

El ascenso de “El 03” se explica por la convergencia de tres ejes dentro del CJNG: el linaje de su padre, ligado al Cártel del Milenio; la red financiera de Los Cuinis, encabezada por la familia González Valencia; y la estructura armada consolidada por Nemesio Oseguera Cervantes. De esa combinación surge su perfil, que representa la síntesis de la violencia, la red financiera y la logística internacional que caracterizan al CJNG.

El Cártel del Milenio, la raíz del linaje

Armando Valencia Cornelio, el narco que fue jefe de 'El Mencho' (Infobae)

El Cártel del Milenio, también conocido como Los Valencia, surgió en Michoacán en los años setenta y ochenta. Entre sus fundadores y líderes principales estuvieron Emilio Valencia Barragán, Emilio Valencia Mendoza, Luis Valencia y, especialmente, Armando Valencia Cornelio, apodado “El Maradona” o “El Juanito”.

Armando Valencia Cornelio es el padre biológico de Juan Carlos Valencia González (“El 03”). Bajo su liderazgo, el clan familiar pasó de cultivar aguacates en Aguililla a convertirse en uno de los operadores clave del tráfico internacional de drogas, pioneros en la siembra de marihuana y amapola y, posteriormente, en el trasiego de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

El Cártel del Milenio estableció alianzas estratégicas con el Cártel de Juárez, el Cártel de Medellín y, más tarde, con el Cártel de Sinaloa. Apoyado por figuras como Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, Armando Valencia Cornelio tejió rutas de tráfico que permitieron al grupo controlar la entrada de una tercera parte de la cocaína consumida en EEUU.

'El Mencho' y Armando Valencia Cornelio (Noventa Grados)

En esa época, disfrazaban sus actividades delictivas con la producción y comercialización de aguacate, motivo por el que se les conoció como “Los Reyes del Aguacate”. La influencia familiar fue determinante: junto a sus hermanos y sobrinos González Valencia —quienes más tarde fundarían Los Cuinis—, Armando armó una red de tráfico y lavado de dinero con operaciones en México, Estados Unidos y Colombia.

Valencia Cornelio fue jefe directo de El Mencho durante la etapa inicial de este en el narcotráfico, convirtiéndose en la “escuela criminal” del futuro fundador del CJNG. El Departamento de Justicia de Estados Unidos responsabilizó a Armando de mover hasta una tercera parte de la cocaína que ingresaba al país. Detenido en 2003 en Tlajomulco, Jalisco, y extraditado posteriormente, “El Maradona” salió de prisión en 2020 por motivos de salud.

Uno de los episodios definitorios fue la ruptura de 2009, narrada por Ramiro Pozos, “El Molca”, quien describió el enfrentamiento entre el Cártel del Milenio y la facción de El Mencho y Erik Valencia, El 85. De esa escisión nació el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estructura que absorbería la herencia y los recursos de los antiguos Valencia.

Los Cuinis, la red financiera global

El clan de los González Valencia se consolidó como una de las organizaciones criminales más adineradas a nivel internacional. (Infobae México/Jesús Avilés Ortiz)

El segundo pilar de la ascendencia de los Valencia González, Los Cuinis, considerados por la DEA como la organización mexicana con más poder económico en el mundo.

Liderada por Abigael González Valencia, “El Cuini”, tío de “El 03″ o “El Pelón”, la estructura se especializó en el tráfico de cocaína y metanfetaminas con rutas a Europa, Asia y Canadá. Funcionarios antidrogas estadounidenses han descrito a Los Cuinis como “los narcotraficantes más ricos del mundo”, capaces de generar miles de millones de dólares anuales, superando incluso al Cártel de Sinaloa en ganancias netas.

Rosalinda González Valencia, esposa de Mencho (Foto: Especial)

La familia González Valencia, originaria de Aguililla, Michoacán, estaba compuesta por 18 hermanos, muchos de ellos migrantes en California desde finales de los setenta. Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael, es madre de “El 03” y fue esposa de “El Mencho”. Los Cuinis ejercieron como brazo financiero y logístico del CJNG, facilitando el lavado de dinero y la expansión internacional.

La DEA sostiene que Los Cuinis mantienen el dominio casi absoluto del mercado europeo y asiático de drogas, con ganancias difíciles de rastrear por las autoridades. El parentesco directo entre Rosalinda y Abigael, y el matrimonio de ella con Oseguera, consolidó la unión de los clanes y facilitó la creación de una estructura criminal con alcance global.

El CJNG, la consolidación del poder paramilitar

El tercer clan es el propio Nemesio Oseguera Cervantes, quien fundó al CJNG y lo desarrolló en una organización con presencia en los 32 estados de México y más de medio centenar de países en el mundo.

Foto: Departamento de Estado de EEUU

Como padrastro y figura paterna dentro del crimen organizado, Oseguera Cervantes formó y protegió a Juan Carlos Valencia González desde su juventud.

Le confió la jefatura de las células armadas más sofisticadas del CJNG, lo integró a la toma de decisiones estratégicas y lo expuso a la lógica de la clandestinidad y el anonimato, elementos que hoy definen el perfil de “El 03”.

El nuevo rostro del CJNG

La figura de Juan Carlos Valencia González emergió en la primera línea internacional en 2021, cuando una corte federal del Distrito de Columbia publicó una acusación formal por tráfico de drogas y uso de armas de fuego.

Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del 'El Mencho'.

De acuerdo con la justicia estadounidense, “El 03” conspiró desde 2007 para importar más de cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos o más de metanfetaminas a Estados Unidos, respaldado por la operación “Pinky y Cerebro” de la DEA en Los Ángeles.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por información que lleve a su captura. La acusación formal se mantiene vigente y, hasta hoy, no se han sumado nuevos cargos. La nacionalidad mexicana y estadounidense de “El 03” complica su persecución, ya que las leyes estadounidenses requieren autorizaciones específicas para operaciones sobre ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

El ascenso de Juan Carlos Valencia González no es solo resultado de una sucesión familiar, sino del cruce de trayectorias, alianzas y rupturas entre los clanes Valencia, González Valencia y Oseguera y sus respectivos grupos criminales: Cártel del Milenio, Los Cuinis, CJNG.