El mensaje que publicó Channing Tatum tras el compromiso de su exnovia Zoë Kravitz con Harry Styles: “El desastre en el que me he convertido”

Tatum y Kravitz mantuvieron una relación de tres años que llegó incluso al compromiso.(Composición: REUTERS/REUTERS)

El pasado 27 de abril, mientras el mundo del entretenimiento se sacudía con la noticia del compromiso de Zoë Kravitz con el cantante Harry Styles, el actor estadounidense Channing Tatum recurrió a las redes sociales para compartir un reflexivo poema sobre las emociones. La coincidencia no pasó desapercibida, considerando que Tatum fue pareja de Kravitz por casi tres años.

El protagonista de Magic Mike publicó en sus Instagram Stories el poema My Brain And Heart Divorced (Mi cerebro y mi corazón se divorciaron), del escritor John Roedel, una pieza que retrata el agotamiento emocional a través de la metáfora de un divorcio entre la mente y el corazón.

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“Mi cerebro y mi corazón se divorciaron hace una década, buscando quién tenía la culpa de lo grande que se ha vuelto el desastre en el que me he convertido. Con el tiempo, ya no podían estar en la misma habitación”.

“Ahora mi cabeza y mi corazón comparten la custodia de mí. Me quedo con mi cerebro durante la semana y mi corazón me tiene los fines de semana. Nunca se hablan el uno al otro”, continúa el poema. “Últimamente he pasado mucho tiempo con mis entrañas, que actúan como mi terapeuta no oficial”.

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El poema describe un “divorcio” simbólico entre razón y emoción, con un tono marcado por la introspección. (Composición: REUTERS/REUTERS)

Tatum también había celebrado su cumpleaños número 46 el domingo 26 de abril, un día antes de que la revista People confirmara oficialmente el compromiso de su ex con el cantante británico tras 8 meses de noviazgo.

La noticia sobre los planes de matrimonio de Zoë Kravitz (37) y Harry Styles (32) había sonado con fuerza desde hace unos días en los tabloides. El motivo: el flamante anillo con el que la actriz fue fotografiada el 19 de abril.

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Según informó People, la pareja compartió la noticia con “un círculo pequeño” de personas cercanas, y la actriz e hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz ha estado mostrando la preciada joya a amigos y allegados.

El anillo de compromiso que Styles le entregó incluye un diamante amarillo de corte ovalado de 10 quilates, valorado en aproximadamente un millón de dólares.

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Fuentes cercanas aseguran que la propuesta de Harry Styles fue tradicional y profundamente romántica. (Grosby)

Según una fuente consultada por Page Six, la propuesta fue de lo más romántica y tradicional. “Él está completamente enamorado. Saltaría desde un precipicio por ella. Kravitz está en una nube y nadie en su círculo se sorprendió”, reveló el informante. Además, se supo que Zoë aceptó de inmediato, pues está “locamente enamorada” de Styles y valora especialmente la manera en que él la trata.

La historia entre Tatum y Kravitz

Channing Tatum y Zoë Kravitz se conocieron en el set de Blink Twice, la ópera prima como directora de la actriz, en la que Tatum interpretó al multimillonario tecnológico Slater King. La película, estrenada en 2024, recaudó 48,1 millones de dólares en taquilla mundial. Lo que comenzó como una colaboración profesional derivó en una relación sentimental que duró tres años y llegó al compromiso.

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Sin embargo, la pareja anunció su separación en octubre de 2024. Meses después, una fuente cercana a ambos le confirmó a People que la ruptura fue “amistosa” y producto de que “se dieron cuenta de que están en etapas distintas de la vida”.

Tras la separación, la actriz ha hablado con afecto sobre su ex y el proyecto que compartieron.(REUTERS/Mario Anzuoni)

Kravitz, por su parte, habló con generosidad sobre su ex en una entrevista con la revista ELLE: “Lo quiero mucho. Incluso cuando mencionan lo genial que es su actuación, me alegra el corazón escucharlo, y estoy muy feliz de que todo haya sucedido”, declaró la actriz, quien añadió: “Me siento muy agradecida de haber podido vivir ese viaje juntos”.

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Antes de Tatum, Kravitz tuvo romances con figuras como Chris Pine, Penn Badgley, Ezra Miller, Michael Fassbender, Ben Foster y Noah Gabriel Becker, entre otros. También estuvo casada con el actor Karl Glusman, aunque el matrimonio duró apenas 18 meses.

Por su parte, Channing Tatum estuvo casado entre 2009 y 2019 con Jenna Dewan y tuvo un breve romance con la cantante Jesse J. Desde enero de 2025, el actor mantiene una relación con la modelo Inka Williams, de 26 años, 20 años menor que él. Asimismo, tiene varios proyectos cinematográficos en camino, como Avengers: Doomsday, Josephine, Isle of Man y Dance Parents.

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