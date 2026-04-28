México

Cuentas de “El Jardinero” y personas cercanas fueron bloqueadas, anuncia Harfuch tras detención del exjefe regional del CJNG

El titular de la SSPC señaló que Audias Flores cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición vigente por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego en EEUU

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Harfuch detalló que se bloquearon las cuentas de El Jardinero y su círculo cercano. EFE/Madla Hartz
Harfuch detalló que se bloquearon las cuentas de El Jardinero y su círculo cercano. EFE/Madla Hartz

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer, este martes, en una conferencia de prensa, que tras la detención de Audias Flores Silva, El Jardinero, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, se bloquearon sus cuentas y las de personas cercanas a este presunto delincuente.

“La Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país, tiene investigaciones sobre esta persona, y tiene ya bloqueadas cuentas sobre él y personas de su círculo cercano”.

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Harfuch recordó que El Jardinero estaba resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad y tras la confirmación de su ubicación por parte de personal de inteligencia naval, se activó un despliegue aeromóvil y terrestre para ejecutar la detención.

También señaló que Audias Flores cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición vigente por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego, requerido por el distrito de Columbia, en Estados Unidos.

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Aseguro que El Jardinero es un operador criminal de alta relevancia que por más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasciego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior.

El Jardinero era miembro de alto nivel del CJNG. Foto: Especial Marina
El Jardinero era miembro de alto nivel del CJNG. Foto: Especial Marina

Información de inteligencia reveló que esta red criminal tenía capacidad para introducir grandes toneladas de droga al año, y su zona de influencia abarcaba principalmente Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios estratégicos de Jalisco desde donde articuló una red criminal con amplio control operativo y territorial que generó violencia en distintas regiones del país.

Además de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas hacia distintos puntos de Estados Unidos, esta estructura obtenía recursos ilícitos mediante narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, tráfico de armas, despojo de propiedades, y extorsión.

El Jardinero, según lo descrito por Harfuch, mantenía control criminal sobre corredores logísticos estratégicos en el occidente y centro de México, particularmente en la zona norte del estado de Jalisco, con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y nuevo Vallarta. Extendía su influencia hacia el oriente de Michoacán, colindancias con Guerrero y corredores de movilidad en Tlaxcala, con conexión hacia Puebla.

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