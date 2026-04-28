México

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Una declaración encendió el debate digital al enfrentar dos espectáculos que compiten por la atención del público

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Primer plano del rostro de Poncho de Nigris mirando hacia arriba y a la derecha, con el logo dorado de Ring Royale en un círculo negro en la esquina superior derecha
Poncho de Nigris anuncia un nuevo reality show de Ring Royale, prometiendo una nueva etapa en la conversación digital tras el éxito en la Arena de Monterrey. (Instagram: @ponchodenigris)

Poncho De Nigris encendió las redes sociales tras compartir un mensaje en el que asegura que su evento Ring Royale superó ampliamente a Supernova: Génesis. La declaración no pasó desapercibida y provocó una ola de reacciones entre seguidores de ambos espectáculos.

El también empresario destacó el desempeño de su proyecto, subrayando aspectos como la respuesta del público, el dinamismo y la producción. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una provocación directa hacia el evento rival, considerado uno de los más ambiciosos del año.

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La controversia creció debido a la magnitud de ambos proyectos, que reúnen a celebridades, influencers y figuras mediáticas en combates de box. La comparación abrió el debate sobre cuál propuesta logró mayor impacto.

El mensaje que encendió la conversación

Poncho de Nigris, un hombre con barba y gafas de sol, viste un saco rosa, camisa blanca y cadena dorada, sentado frente a una silla con el logo "King Royale"
El evento Ring Royale 2026 se realizó el 15 de marzo en la Arena Monterrey y apostó por combates entre celebridades e influencers con formato viral. - (RS: @ponchodenigris)

Poncho De Nigris publicó un mensaje en el que expresó su sorpresa por el resultado obtenido frente a su competencia. “Logramos vencer a Supernova Génesis en todos los aspectos: dinamismo, gusto del público, producción”, afirmó.

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El creador de Ring Royale también resaltó el esfuerzo colectivo detrás del evento. Aseguró que el triunfo no era individual, sino resultado del trabajo de todo un equipo y del apoyo del público.

“Ganamos, pero lo hacemos con humildad”, añadió, una frase que generó opiniones divididas, ya que algunos usuarios consideraron que el tono del mensaje resultaba contradictorio con la comparación directa.

Dos eventos con estilos distintos

Supernova Génesis 2026
Supernova: Génesis 2026 tuvo lugar el 26 de abril en la Arena Ciudad de México con una producción de nivel internacional y transmisión exclusiva. - (@supernovaboxing)

Ring Royale 2026 se llevó a cabo el 15 de marzo en la Arena Monterrey, apostando por combates entre celebridades e influencers con un enfoque en el espectáculo viral. Su acceso gratuito en plataformas digitales permitió alcanzar a una audiencia amplia.

Entre sus enfrentamientos destacaron figuras como Karely Ruiz contra Marcela Mistral, así como la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Además, incluyó batallas de freestyle que ampliaron su propuesta de entretenimiento.

Por otro lado, Supernova: Génesis 2026 se realizó el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, con una producción de corte internacional y transmisión exclusiva. Su formato buscó un enfoque más estructurado y competitivo.

Reacciones y debate en redes sociales

Karely Ruíz
Las figuras más destacadas de Ring Royale fueron Karely Ruiz, Marcela Mistral, Alfredo Adame y Carlos Trejo, junto a batallas de freestyle en la cartelera. - (Captura de pantalla Ring Royale)

Las declaraciones de Poncho De Nigris generaron posturas encontradas. Mientras algunos respaldaron su visión y celebraron el alcance de Ring Royale, otros defendieron la calidad y producción de Supernova Génesis.

El contraste entre ambos eventos se convirtió en tema de discusión, especialmente por las diferencias en formato, distribución y propuesta artística. Cada uno apeló a públicos distintos, lo que intensificó la comparación.

La polémica sigue creciendo, alimentada por comentarios y opiniones que mantienen viva la conversación. Más allá de quién “ganó”, el debate evidencia el interés del público por este tipo de espectáculos híbridos.

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