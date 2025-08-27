México

Harfuch niega que CJNG refuerce su presencia en Sinaloa

El titular de la SSPC dijo frente a medios de comunicación que no hay indicios de una alianza entre el CJNG y Los Chapitos

Por Miguel Flores

(Presidencia)
(Presidencia)

Este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que haya indicios de que la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, hayan formado una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.

“No ha habido ningún indicio de esta alianza esntre estos grupos criminales, lo que hubo en su momento hubo mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había personal de Cártel Jalisco en Sinaloa, al momento todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa como para amedrentar o hacer creer que había esta alianza, al momento no ha habido ninguna alianza ni ninguna detención que confirme que hay una alianza”, señaló.

Dijo que ha habido un reforzamiento constante y permanente en Sinaloa en cuanto a seguridad pública. Señaló que era una estrategia que cambiaba constantemente para tener un reforzamiento permanente, con incremento de operativos, de operaciones, pero también trabajos con la policía estatal de proximidad social.

“La señora presidenta instruyó que envíaramos 100 patrullas a Sinaloa, y se acaban de entregar el fin de semana pasado, 100 patrullas a Sinaloa y así constantemente estamos reforzando, más el personal de fuerzas especiales que llega del Ejército, de la Secretaría de Marina, etcétera", concluyó.

| X / @CartelWatchNet
| X / @CartelWatchNet

Antes de la declaración de Harfuch, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que han estado llegando más turistas a Mazatlán, pues se tuvo un 75% de ocupación en turismo.

“Están llegando más turistas a Mazatlán, me reportó la secretaria de Turismo que Mazatlán tuvo75% de ocupación en turismo, se recupera la vida en Sinaloa frente a una situación que repito además ahora que hablan tanto del Mayo Zambada que nunca se explicó cómo fue esa detención (...) estamos trabajando, en todo el país, no nada mas en Sinaloa, no, esto es un tabajo de todos los días, no hay un día que uno pueda descuidarse”, señaló la mandataria nacional.

