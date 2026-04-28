Sheinbaum descarta sanciones contra agencias de EEUU por caso de Chihuahua: atribuye esa responsabilidad a los gobiernos estatales

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este martes 28 de abril. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la imposición de sanciones contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) involucrada en el caso de Chihuahua, donde murieron dos de sus agentes durante un operativo vinculado al hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas, y sostuvo que la responsabilidad recae en autoridades estatales por posibles violaciones a la Constitución mexicana.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria informó que el gobierno federal envió una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos para solicitar explicaciones sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses en un despliegue que correspondía exclusivamente a autoridades mexicanas. Indicó que en la respuesta, el gobierno estadounidense manifestó su intención de apegarse a la Constitución y a los acuerdos bilaterales vigentes.

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Sheinbaum sostuvo que la postura del gobierno federal no es confrontativa con Estados Unidos, sino que busca dejar claro que la participación de agentes extranjeros fuera del marco legal no puede repetirse y que el caso debe considerarse como un hecho excepcional.

“No estamos para vigilar a los gobiernos estatales”

La presidenta enfatizó que corresponde a las autoridades estatales cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad y evitar la intervención de personal extranjero sin autorización, al advertir que el gobierno federal no puede asumir funciones de supervisión permanente sobre los gobiernos locales, salvo en casos donde se configuren delitos.

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En el narcolaboratorio clandestino se procesaba metanfetamina, de acuerdo con la Fiscalía General de Chihuahua. Fue descubierto en una zona montañosa cerca de Guachochi, Chihuahua, el 18 de abril de 2026. (Crédito: Fiscalía General de Chihuahua)

“Lo que estamos diciéndole a Estados Unidos que a México se le respeta, en pocas palabras. En este caso, había ciudadanos estadounidenses en un operativo que le correspondía sólo a las autoridades mexicanas”, dijo Sheinbaum en la conferencia matutina.

“Nosotros no estamos para vigilar a los gobiernos estatales. Claro, a menos que cometan un delito. Si el Gabinete de Seguridad se dedicara a vigilar qué hacen los gobiernos estatales en materia de seguridad no nos podríamos coordinar”, refirió la mandataria.

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Las declaraciones de la presidenta se dan en el contexto de la investigación encabezada por la Fiscalía de Chihuahua, que creó una unidad especializada para esclarecer los hechos ocurridos durante el operativo en el que fueron localizados uno de los laboratorios clandestinos más grandes de metanfetaminas en el país.

Así se desarrolló el operativo en el que fallecieron dos agentes de la CIA

De acuerdo con las indagatorias, la participación de los agentes estadounidenses no fue notificada ni autorizada por instancias superiores de la Agencia Estatal de Investigación, lo que derivó en solicitudes de información dirigidas al gobierno de Estados Unidos para precisar su intervención.

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Las investigaciones iniciales, sustentadas en entrevistas a elementos participantes, establecieron que cuatro personas no identificadas se integraron al convoy desde el inicio del despliegue. Estos individuos, vestidos de civil y sin insignias, viajaban en unidades asignadas al director de la Agencia Estatal de Investigación y su equipo de escoltas.

Según los testimonios recabados, los agentes extranjeros no participaron en reuniones de planeación con mandos militares ni en la coordinación directa del operativo, el cual tuvo como objetivo la localización del laboratorio clandestino en el estado.

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La fiscalía estatal mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar responsabilidades, mientras el gobierno federal reiteró que la actuación de cualquier ciudadano extranjero en tareas de seguridad debe ajustarse estrictamente a la legislación mexicana y a los acuerdos de cooperación internacional vigentes.