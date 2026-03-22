México

La razón por la que un plátano es un excelente pre-entreno antes de ir al gimnasio

La energía que necesitas para darlo todo podría estar en esta fruta

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano se ha consolidado como uno de los alimentos preferidos para consumir antes de una sesión de entrenamiento. Su facilidad para transportarse, su sabor agradable y su rápida digestión lo convierten en una opción accesible y práctica.

Personas de distintos niveles de actividad física suelen elegirlo como parte de su preparación previa al ejercicio, aprovechando sus beneficios en términos de energía y recuperación muscular.

El interés en optimizar el rendimiento físico ha impulsado la búsqueda de alimentos que aporten nutrientes clave antes de entrenar. El plátano destaca en este contexto por su aporte equilibrado de carbohidratos, fibra, minerales y compuestos bioactivos.

Estas características hacen que su consumo contribuya a mejorar la disponibilidad energética y a reducir la fatiga durante la actividad física.

Fuente rápida de energía disponible

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales beneficios del plátano como pre-entreno reside en su contenido de carbohidratos de fácil asimilación. Un plátano mediano proporciona entre 20 y 25 gramos de carbohidratos, principalmente en forma de azúcares naturales como la glucosa y la fructosa.

Estos azúcares son absorbidos rápidamente por el organismo, lo que permite disponer de energía en poco tiempo tras su consumo. La presencia de una pequeña cantidad de fibra ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y evita los picos de insulina.

Consumir un plátano entre 30 y 60 minutos antes del entrenamiento proporciona el combustible necesario para realizar ejercicios de alta intensidad o de resistencia. De este modo, se favorece la capacidad de mantener el esfuerzo y se reduce el riesgo de fatiga temprana.

Aporte de potasio y prevención de calambres

U (Imagen Ilustrativa Infobae)
U (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es conocido por su alto contenido de potasio, un mineral esencial para la función muscular y la transmisión nerviosa. Durante el ejercicio, el cuerpo pierde electrolitos a través del sudor, lo que puede originar calambres o debilidad muscular. Incluir un plátano en la rutina pre-entreno ayuda a reponer los niveles de potasio, favoreciendo la contracción muscular y la recuperación posterior.

Además del potasio, el plátano contiene pequeñas cantidades de magnesio y vitamina B6, nutrientes que participan en la producción de energía y en la función neuromuscular. Estos elementos contribuyen a reducir la sensación de cansancio y a mejorar el rendimiento físico general.

Fácil digestión y bajo riesgo de molestias gástricas

A diferencia de otros alimentos más pesados o ricos en grasas, el plátano resulta fácil de digerir y rara vez provoca molestias estomacales. Su textura suave y su bajo contenido en grasas favorecen una rápida absorción de nutrientes, evitando sensaciones de pesadez o incomodidad durante el entrenamiento. Esto lo convierte en una opción segura para quienes buscan un pre-entreno práctico y eficiente.

El perfil nutricional del plátano, su capacidad para proporcionar energía inmediata y su aporte de minerales esenciales explican por qué se considera un excelente aliado antes de entrenar. Incluirlo en la alimentación previa a la actividad física puede marcar la diferencia en términos de desempeño y recuperación.

Temas Relacionados

PlátanoFrutasGimnasioEjercicioBienestarPesasMasa Muscularmexico-noticias

Más Noticias

Pumas vs América EN VIVO: las Águilas buscarán igualar en unidades a los universitarios en el Clásico Capitalino

Sigue el minuto a minuto del Clásico Capitalino en la Jornada 12 de la Liga MX en directo desde el Estadio Olímpico Universitario

Pumas vs América EN VIVO:

Tras ser liberados, recapturan a padres de Eithan Daniel por el asesinato de su hijo en Ciudad Juárez, Chihuahua

Vianey Esmeralda “N” y Brayan Gabriel “N” quedaron bajo prisión domiciliaria por un proceso por narcomenudeo, pero a su salida se les cumplimento otra orden de aprehensión

Tras ser liberados, recapturan a

Sultanes Femenil hace historia y consigue su primer campeonato en la Serie de la Reina 2026

Tras una serie en la que las de Monterrey dominaron, las campeonas de la Liga Mexicana de Softbol vencen a Diablos con un imponente 12-1 en el Harp Helú

Sultanes Femenil hace historia y

Por qué el huevo sigue siendo la opción más sana que existe para desayunar todos los días

Es un clásico para comer por las mañanas que no pasa de moda

Por qué el huevo sigue

Polémica por inauguración de la Utopía Magdalena Mixiuhca: denuncian eliminación de espacios deportivos

Habitantes de la localidad se encuentran en desacuerdo por la apertura de estos espacios

Polémica por inauguración de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR devolverá inmuebles incautados a

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

Desde lanzacohetes hasta minas terrestres: acusan en EEUU a un ciudadano búlgaro de proveer armas al CJNG

Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar apelación de García Luna para disminuir su condena

ENTRETENIMIENTO

Camila Flamenco lo cuenta todo

Camila Flamenco lo cuenta todo sobre “Tacones Altos”

Flor Vigna destapa supuestas condiciones ocultas de Alana Flores para no bajarse de Supernova Génesis 2026

Juego de Voces 2026: ellos son todos los artistas que forman parte de la temporada “Hermanos y Rivales”

Alejandra Vera habla de “IA: Instrucciones para un ascenso”, la obra de teatro sobre Inteligencia Artificial y el mundo “godín”

Esposo de Ana Bárbara evade a la prensa ante preguntas sobre su supuesta infidelidad con la periodista Adri Toval

DEPORTES

Pumas vs América EN VIVO:

Pumas vs América EN VIVO: las Águilas buscarán igualar en unidades a los universitarios en el Clásico Capitalino

Sultanes Femenil hace historia y consigue su primer campeonato en la Serie de la Reina 2026

Monterrey vs Chivas EN VIVO: ya lo gana el Guadalajara 3-1 en el Estadio BBVA

¿Por qué la árbitra Karen Díaz le rechazó el saludo a Nicolás Larcamón?

Santiago Giménez vuelve a jugar con el AC Milan: así se vivió su regreso a las canchas