Así fueron las lujosas fiestas de la boda entre Karla Díaz y Daniel Dayz: su vestido valdría miles de pesos (Fotos: Inst5agram/@pabloahum)

La boda religiosa de Karla Díaz y Daniel Dayz se extiende por tres días en San Miguel de Allende, marcada por dos celebraciones principales que combinan detalles tradicionales mexicanos y lujo.

El vestido de la novia, con detalles personalizados y materiales exclusivos, habría alcanzado un valor de miles de pesos, según priemros reportes en redes sociales y como su representante, Pablo Ahumada, habría dejado entrever en sus publicaciones.

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La celebración inicia con callejoneada y mariachi

El viernes comenzó la llamada ‘Pinky Boda’, nombre elegido por la pareja en referencia al programa de YouTube que conduce Karla Díaz y del que Dayz es CEO. La celebración abrió con una callejoneada tradicional, un recorrido a pie por los callejones y plazas de San Miguel de Allende, acompañados de mariachi, mojigangas y estudiantinas.

Durante el trayecto, invitados y novios vivieron momentos de baile y canto. Los títeres gigantes, mojigangas elaboradas por el maestro Hermes Arroyo, marcaron el tono festivo y mexicano de la primera noche. Daniel Dayz escribió en redes sociales: “Tres días para celebrar nuestro amor y una primera noche que empezó como se debe: caminando, cantando, brindando y viviendo la magia de San Miguel”.

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El sábado, la ceremonia religiosa reunió a familiares y amigos en la parroquia de San Miguel Arcángel, construida en cantera rosa. Karla Díaz llegó sonriente al altar, acompañada de su hermano, y lució un vestido con varillas visibles que realzaban su figura. El diseño incluyó cuello alto y mangas largas de encaje floral sobre tul, con un escote en V en segundo plano que llegaba hasta la cintura (Fotos: Instagrama/@pabloahum)

La pareja agradeció al hotel Rosewood San Miguel y a la organización Penzi Weddings por su participación en la logística y ambientación. Dayz afirmó: “Nuestra callejoneada fue el inicio perfecto de un fin de semana inolvidable, rodeados de la gente que más queremos, en un lugar que no pudo ser más especial”.

El vestido de Karla Díaz exhibe detalles personalizados y materiales exclusivos

El sábado, la ceremonia religiosa reunió a familiares y amigos en la parroquia de San Miguel Arcángel, construida en cantera rosa. Karla Díaz llegó sonriente al altar, acompañada de su hermano, y lució un vestido con varillas visibles que realzaban su figura. El diseño incluyó cuello alto y mangas largas de encaje floral sobre tul, con un escote en V en segundo plano que llegaba hasta la cintura.

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La combinación de estas técnicas hizo del vestido una pieza moderna y sensual. Díaz portó un ramo tipo cascada, elaborado con orquídeas blancas y rosas de jardín en tonos melocotón, atado con terciopelo rosa. De acuerdo con TVyNovelas, el vestido estaría valuado en miles de pesos, dada la exclusividad de los materiales y el trabajo artesanal.

La entrada de la novia quedó documentada en video y fotografías publicadas por Pablo Ahumada, representante de Karla Díaz. Entre los invitados destacaron Regina Murguía y Anggie Taddei, integrantes de Jeans, así como Daniela Magún, Irina Baeva y Giovani Medina, quienes compartieron imágenes en redes sociales.

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El vestido de Karla Díaz exhibe detalles personalizados y materiales exclusivos (Foto: Instagram/@pabloahum)

Cinco años de matrimonio civil preceden a la boda religiosa

La pareja celebró previamente cinco años de matrimonio civil. La boda religiosa representó un sueño cumplido para Karla Díaz, quien relató en TikTok que la propuesta de matrimonio fue inesperada y sucedió durante una visita casual al cine. “Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años. ¡Ay, no lo puedo creer!”, dijo la cantante en su cuenta.

Díaz expresó su entusiasmo por compartir el proceso del enlace con sus seguidores: “Estoy muy feliz porque sí me caso por la iglesia con el gran vestido y toda la fantasía. Les voy a estar contando un poquito de todo lo que vaya pasando en este trayecto rumbo a mi boda”.

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Tres días de festejos y ambiente mexicano

La boda rosa, como la llamó la pareja, incluyó actividades planeadas para los invitados durante tres días, con énfasis en las tradiciones y la cultura mexicana. El ambiente colonial de San Miguel de Allende y la participación de músicos y artesanos locales dieron identidad a cada momento de la celebración.

La callejoneada, la ceremonia en la parroquia y la recepción en un salón decorado especialmente para la ocasión integraron las dos principales celebraciones de la boda. Los festejos continuarán durante el fin de semana, destacando la convivencia entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento nacional.

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