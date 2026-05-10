Ser mujer en México: más educada, más trabajadora y aun así más pobre que su pareja

Mientras los niveles educativos de las mujeres aumentan, sus trayectorias profesionales se ven afectadas por la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado, lo que impacta directamente en su permanencia y oportunidades en el trabajo. (Infobae-Itzallana)

Una mujer sin hijos gana en promedio 11 mil pesos al mes. Una mujer con cinco hijos gana alrededor de 7 mil pesos. No cambió su talento. No cambió su educación. Cambió su rol como madre.

Ese solo número resume décadas de avances incompletos que el Día de las Madres conviene poner sobre la mesa.

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39 millones de madres: más educadas que nunca, pero con el techo de cristal intacto

México cuenta hoy con 39.2 millones de madres, según el INEGI. En tres décadas, la transformación es innegable:

El analfabetismo femenino bajó de 8% a 5.2%

Casi la mitad de las madres de entre 30 y 34 años cuenta con educación media superior o superior

Las mujeres pasaron de tener en promedio 2.26 hijos en 1992 a solo 1.6 en la actualidad

Sin embargo, los logros educativos no se tradujeron en igualdad laboral.

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Por cada padre fuera del mercado laboral, hay cinco madres

La investigadora Paola Vázquez, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), lo resume sin rodeos: por cada padre que abandona el mercado laboral, cinco madres hacen lo mismo.

El empleo informal entre madres alcanza el 58%, frente al 52% de los padres. Y las razones no son misteriosas: la carga de cuidados —hijos, adultos mayores, hogar— sigue recayendo de forma desproporcionada sobre ellas.

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Las cifras de OCC refuerzan el diagnóstico:

9 de cada 10 madres trabajadoras afirman que la maternidad afecta sus oportunidades profesionales

78% percibe discriminación en procesos de contratación y ascenso por tener hijos

76% siente que se le exige más que a sus colegas hombres

Aunque la proporción de mujeres con estudios superiores ha crecido, las responsabilidades familiares continúan dificultando su acceso a empleos formales y sus ingresos permanecen por debajo del promedio de quienes no tienen hijos. (Magnific)

Las trayectorias laborales de las madres no son líneas rectas

Uno de los fenómenos menos visibles —pero más costosos— es que las carreras profesionales de las madres no son lineales. Se interrumpen con cada embarazo, con cada enfermedad de un hijo, con cada falta de guardería.

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Y regresar tiene un precio alto: menores ingresos, menor posibilidad de ascenso y, en muchos casos, empleos de menor calificación que los que tenían antes de salir.

El IMCO estima que si las madres que hoy están fuera del mercado laboral pudieran incorporarse, el PIB de México podría crecer seis billones de pesos en 10 años. No es un dato de género: es un dato económico.

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¿Qué piden las madres mexicanas?

Según la Encuesta Anual de OCC sobre maternidad y empleo, lo que más demandan las madres trabajadoras es:

46% horarios flexibles

44% trabajo remoto o híbrido

42% guarderías en el trabajo o subsidios para cuidado infantil

32% permisos para atender emergencias familiares

25% protección contra discriminación por maternidad

Un regalo pendiente

Este Día de las Madres, las flores y el desayuno en cama seguirán siendo el ritual. Pero detrás de cada madre mexicana hay una historia de malabarismos entre el trabajo, los hijos y un sistema que todavía no termina de ponerse a la altura.

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Los números del INEGI y del IMCO no son estadísticas frías: son el retrato de millones de mujeres que hacen más con menos, todos los días.